Губернатор Андрей Травников дал старт мероприятий Года педагога и наставника в Новосибирской области

В мероприятии принял участие губернатор Андрей Травников, который дал официальный старт более чем 500 мероприятиям Года в регионе – часть из них уже начались, многие будут проводиться в течение всего года.

Глава региона поблагодарил организаторов за формат официального открытия Года педагога и наставника и отметил, что мероприятия года уже идут.

— Тематический год – это, в том числе, повод найти ответы на те вопросы, которые возникли в предыдущие годы, – это и кадровые вопросы, и решение вопросов целевой подготовки, обеспечения педагогов жильем и других. Есть еще одна задача – укрепление статуса педагога. Материальные стимулы – это очень важно, но мне кажется, что ваши сегодняшние и будущие коллеги идут в профессию ради уважения. Хорошим результатом этого тематического года будет повышение уважения по отношению к учителю. У системы образования Новосибирской области результаты есть, результаты достойные. Постановка цели на Год педагога и наставника – повышать уважение к учителю и повышать уважение учителей друг к другу – это цель правильная и достойная», – подчеркнул Андрей Травников, приветствуя участников открытого урока.

Открытый урок «Учить. Вдохновлять. Просвещать» стал по-настоящему нестандартным интерактивным мероприятием, олицетворяющим многогранность педагогической профессии. Участники открытого урока прошли увлекательную викторину, в ходе которой они ответили на вопросы школьной программы, истории педагогики и других направлений. В викторине приняли участие представители правительства.

Открытие Года педагога и наставника, который проводится в год 200-летия выдающегося российского педагога Константина Ушинского, в регионе было ознаменовано созданием новой традиции – передачей визитки одного из почетных гостей как символа открытости. Свою визитную карточку заместитель губернатора – доктор педагогических наук Сергей Нелюбов передал Учителю года 2022 – Любови Мосоловой. Символический жест передачи визитной карточки означает обещание передающего быть наставником в течении текущего года, то есть отвечать на любые вопросы, давать советы, поддерживать и направлять.

Фото с сайта правительства Новосибирской области