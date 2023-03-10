Еще два технопарка планируется создать в Барнауле и Бийске в 2024 году

Два новых технопарка — фармацевтический и машиностроительный — планируется построить в 2024 году в Барнауле и Бийске. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на начальника управления по предпринимательству и развитию рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева. По его словам, ранее в Рубцовске уже открылся один промышленный технопарк — «Юг Алтая».

— Два технопарка в Алтайском крае сегодня строятся, один из них — в городе Бийске, он будет называться «Алтайбиотех», направление будет биофармацевтическое — это будет производство БАДов, производство первичной упаковки для фармсредств, различные фармсредства будут производиться. И третья площадка — это Барнаул, где будут развивать компетенции малых компаний в сфере машиностроения широкого профиля, — отметил Евстигнеев.

Работа всех трех технопарков будет направлена на замещение импортной продукции. Объем государственных инвестиций в создание трех технопарков — около 1,5 млрд рублей, а также около 1 млрд рублей частные инвестиции.

Евстигнеев отметил, что завершение строительства технопарков в Бийске и Барнауле намечено на 2024 год.

— Я думаю, что к середине будущего года этот объект уже будет завершен, а к концу уже будет заселяться резидентами, малыми компаниями, для кого эта площадка и создается. Аналогичные сроки мы видим и по барнаульской площадке, — подчеркнул Евстигнеев.

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