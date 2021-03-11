Мэрия ведет переговоры о размещении музея конструктивизма в «Доме с часами»

— Мы понимаем, что музей конструктивизма необходим Новосибирску. В свое время мы мечтали, что он будет размещаться в помещениях «Дома с часами». Но эта площадка в какой–то момент была продана. Сейчас мы ведем переговоры с владельцами о возможной аренде или выкупе этих помещений. Мы должны это сделать для города, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС зам-мэра Новосибирска Анна Терешкова.

Она напомнила, что Новосибирск является третьим городом в стране по количеству зданий в стиле конструктивизма. Хотя постоянно соревнуется в этом плане с Екатеринбургом.

— Мэрия считает, что для создания музея конструктивизма должна быть отдельная программа. Для этого необходимо провести реконструкцию «Дома с часами», но к сожалению, только мы этим заниматься не можем. Эта задача должна быть нашей общей: и мэрии города Новосибирска, и области, — отметила Терешкова. — «Дом с часами» является, гордостью новосибирской архитектуры. Если нам удастся реализовать проект, то это будет «зачет в карму» нашего города.

«Дом с часами» — одно из лучших сооружений архитектуры конструктивизма в Новосибирске. Он находится на пересечении улиц Коммунистическая и Красного проспекта. По данным 2GIS, сейчас в здании расположено 11 организаций — на первом и цокольном этажах. О планах по открытию в городе музея конструктивизма в мэрии сообщали еще в 2018 году. Тогда озвучивалась идея создания двух площадок: в «Доме с часами» и под открытым небом.