Как посетить самые красивые места Санкт-Петербурга

Индивидуальные экскурсии в Санкт-Петербурге — необычный формат культурной программы. Специально для вас составляют индивидуальный маршрут. Туристам точно будет интересно познакомиться с историей и культурными особенностями северной Венеции.

Индивидуальная программа распределяется на все дни вашего визита в город с таймингом по каждому дню, включает поездки в Петергоф, музеи по карте путешествия, цену за каждый день и ваше количество туристов или за одного, подробный перечень всего, что входит в цену, — авторский маршрут, вход в музей, авто, гид, иные услуги туристам.

Если вы планируете заехать в Питер на пару дней и самостоятельно сходить в Эрмитаж, например, можно подобрать интересный обзорный вариант индивидуальной экскурсии. Каждый такой вариант разрабатывается именно под туристов с учетом всех их пожеланий.

Если вы в Санкт-Петербурге впервые

Для знакомства с городом хороши обзорные экскурсии по Питеру, в Эрмитаж или Русский музей, в один из пригородов — Петергоф или Царское село, а летом можно погулять по рекам, каналам или ночью посмотреть на Большой Неве, как разводят мосты. Можно также заказать экскурсию по соборам.

Индивидуальные туры — великолепный способ знакомства с городом. Можно погулять 3-4 часа, но если позволяет время, то и дольше. Если времени хватает, можно задержаться в музее. Гид будет вести экскурсию только для вас или вашей компании. Обязательно будут остановки и локации, где можно и нужно фотографироваться, — рядом с известными достопримечательностями. На фотоснимках останется память о чудесном путешествии по Северной столице.

Маршруты проходят по центру, вдоль набережных, проспектов, площадей, ансамблей, стрелки Васильевского острова, мостов. Можно взять тур с посещением Петропавловской крепости — начала истории города, которую заложили в год основания Петербурга.

Такое путешествие не сравнить с общим автобусным туром, когда вы слушаете аудиогид или гида, говорящего в микрофон для 50 человек одновременно. Обычно такие программы сильно сжатые и укороченные, мало возможности задавать вопросы в процессе рассказа, общаться с гидом, выходить в интересных именно вам местах. По вашему желанию гид более подробно расскажет о конкретных экспонатах, достопримечательностях, коллекциях Эрмитажа.

Чтобы посмотреть все экспонаты Эрмитажа, нужно пройти 24 км. А если уделять одному экспонату по минуте, то понадобится больше 5 лет, чтобы все увидеть.

Петербург — мекка туристов. Выбирайте интересный вам маршрут и приезжайте!

Куда пойти

Если вы цените европейское искусство, стоит посетить залы Эрмитажа с полотнами художников Нидерландов, Франции, Германии, Италии. Если любите русское искусство и живопись, посетите Русский музей, чтобы увидеть экспонаты:

картина Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Бурлаки на Волге» — целых 3 зала отдано полотнам художника;

Сурикова «Взятие снежного городка» и «Переход Суворова через Альпы»;

Шишкина «Корабельная роща»;

Айвазовского «Девятый вал»;

Васнецова «Витязь на распутье» и др.

Индивидуальные туры по Русскому музею оставляют положительные эмоции у гостей из России и иностранцев.

Пригороды Санкт-Петербурга дополняют представление о Северной столице

Загородные экскурсии — изюминки среди многообразия туров по Питеру. Самые популярные среди туристов всего мира пригороды — Петергоф и Царское село.

Петергоф популярен летом, поскольку фонтаны Нижнего парка несут приятную прохладу. Можно успеть посетить ключевые фонтаны, а также повеселиться у фонтанов-шутих. Берите небольшое полотенце, чтобы ликвидировать шалости фонтанов Петергофа! Такие рекомендации оставляют туристы в отзывах.

Кроме парка, тут интересен Большой дворец — ключевое здание в ансамбле. Его придумал сам Петр I, выбрал место для него. Сегодня здесь огромный музей с уникальными экспонатами, которых насчитывается примерно 3500 штук.

По Царскому селу можно гулять круглый год. Лучше всего до него добираться на удобном авто. Время в дороге займет около часа, а по пути вам проведут экскурсию, ведь гиду есть о чем рассказать. Здесь есть дворец и парк Екатерины, жемчужина дворца — Янтарная комната. Парадные залы и танцевальный зал удивят гостей роскошью и утонченностью убранства. В межсезонье вход во дворец бесплатный, потому стоимость экскурсии дорожает в летний сезон.

В Екатерининском корпусе музея проходили банкеты, приемы, балы. Доехать до Петергофа из Питера можно на авто или по морю на метеоре.

Путешествие по каналам и рекам СПб — одно из самых интересных. Водные экскурсии на уютном катере оставляют яркое впечатление, погружает в атмосферу города, своды мостов впечатляют. Вы можете увидеть Крюков Канал, Мойку, Фонтанку, Неву.

На персональном туре вы можете узнать о православном Питере, посетив крупные центры православия России, святыни Петербурга — Александро-Невскую Лавру, Казанский кафедральный, Исаакиевский, Никольский соборы, Спаса-на-Крови. Перед вами откроется духовность Северной столицы.

Персональный тур позволяет комбинировать любые маршруты, потому вы можете составить собственный, и договориться с гидом посмотреть именно то, что вы захотите.

Автор и источник фото: travel-mania.org