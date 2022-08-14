Рекламодателям

Как посетить самые красивые места Санкт-Петербурга

  • 14/08/2022, 01:14
Индивидуальные экскурсии в Санкт-Петербурге — необычный формат культурной программы. Специально для вас составляют индивидуальный маршрут.

Индивидуальные экскурсии в Санкт-Петербурге — необычный формат культурной программы. Специально для вас составляют индивидуальный маршрут. Туристам точно будет интересно познакомиться с историей и культурными особенностями северной Венеции.

Индивидуальная программа распределяется на все дни вашего визита в город с таймингом по каждому дню, включает поездки в Петергоф, музеи по карте путешествия, цену за каждый день и ваше количество туристов или за одного, подробный перечень всего, что входит в цену, — авторский маршрут, вход в музей, авто, гид, иные услуги туристам.

Если вы планируете заехать в Питер на пару дней и самостоятельно сходить в Эрмитаж, например, можно подобрать интересный обзорный вариант индивидуальной экскурсии. Каждый такой вариант разрабатывается именно под туристов с учетом всех их пожеланий.

Если вы в Санкт-Петербурге впервые

Для знакомства с городом хороши обзорные экскурсии по Питеру, в Эрмитаж или Русский музей, в один из пригородов — Петергоф или Царское село, а летом можно погулять по рекам, каналам или ночью посмотреть на Большой Неве, как разводят мосты. Можно также заказать экскурсию по соборам.

Индивидуальные туры — великолепный способ знакомства с городом. Можно погулять 3-4 часа, но если позволяет время, то и дольше. Если времени хватает, можно задержаться в музее. Гид будет вести экскурсию только для вас или вашей компании. Обязательно будут остановки и локации, где можно и нужно фотографироваться, — рядом с известными достопримечательностями. На фотоснимках останется память о чудесном путешествии по Северной столице.

Маршруты проходят по центру, вдоль набережных, проспектов, площадей, ансамблей, стрелки Васильевского острова, мостов. Можно взять тур с посещением Петропавловской крепости — начала истории города, которую заложили в год основания Петербурга.

Такое путешествие не сравнить с общим автобусным туром, когда вы слушаете аудиогид или гида, говорящего в микрофон для 50 человек одновременно. Обычно такие программы сильно сжатые и укороченные, мало возможности задавать вопросы в процессе рассказа, общаться с гидом, выходить в интересных именно вам местах. По вашему желанию гид более подробно расскажет о конкретных экспонатах, достопримечательностях, коллекциях Эрмитажа.

Чтобы посмотреть все экспонаты Эрмитажа, нужно пройти 24 км. А если уделять одному экспонату по минуте, то понадобится больше 5 лет, чтобы все увидеть.

Петербург — мекка туристов. Выбирайте интересный вам маршрут и приезжайте!

Куда пойти

Если вы цените европейское искусство, стоит посетить залы Эрмитажа с полотнами художников Нидерландов, Франции, Германии, Италии. Если любите русское искусство и живопись, посетите Русский музей, чтобы увидеть экспонаты:

  • картина Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Бурлаки на Волге» — целых 3 зала отдано полотнам художника;
  • Сурикова «Взятие снежного городка» и «Переход Суворова через Альпы»;
  • Шишкина «Корабельная роща»;
  • Айвазовского «Девятый вал»;
  • Васнецова «Витязь на распутье» и др.

Индивидуальные туры по Русскому музею оставляют положительные эмоции у гостей из России и иностранцев.

Пригороды Санкт-Петербурга дополняют представление о Северной столице

Загородные экскурсии — изюминки среди многообразия туров по Питеру. Самые популярные среди туристов всего мира пригороды — Петергоф и Царское село.

Петергоф популярен летом, поскольку фонтаны Нижнего парка несут приятную прохладу. Можно успеть посетить ключевые фонтаны, а также повеселиться у фонтанов-шутих. Берите небольшое полотенце, чтобы ликвидировать шалости фонтанов Петергофа! Такие рекомендации оставляют туристы в отзывах.

Кроме парка, тут интересен Большой дворец — ключевое здание в ансамбле. Его придумал сам Петр I, выбрал место для него. Сегодня здесь огромный музей с уникальными экспонатами, которых насчитывается примерно 3500 штук.

По Царскому селу можно гулять круглый год. Лучше всего до него добираться на удобном авто. Время в дороге займет около часа, а по пути вам проведут экскурсию, ведь гиду есть о чем рассказать. Здесь есть дворец и парк Екатерины, жемчужина дворца — Янтарная комната. Парадные залы и танцевальный зал удивят гостей роскошью и утонченностью убранства. В межсезонье вход во дворец бесплатный, потому стоимость экскурсии дорожает в летний сезон.

В Екатерининском корпусе музея проходили банкеты, приемы, балы. Доехать до Петергофа из Питера можно на авто или по морю на метеоре.

Путешествие по каналам и рекам СПб — одно из самых интересных. Водные экскурсии на уютном катере оставляют яркое впечатление, погружает в атмосферу города, своды мостов впечатляют. Вы можете увидеть Крюков Канал, Мойку, Фонтанку, Неву.

На персональном туре вы можете узнать о православном Питере, посетив крупные центры православия России, святыни Петербурга — Александро-Невскую Лавру, Казанский кафедральный, Исаакиевский, Никольский соборы, Спаса-на-Крови. Перед вами откроется духовность Северной столицы.

Персональный тур позволяет комбинировать любые маршруты, потому вы можете составить собственный, и договориться с гидом посмотреть именно то, что вы захотите.

Автор и источник фото: travel-mania.org

512

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Екатерина Кузнецова: У нас нет фразы «слишком много»!

Все материалы
Лента новостей

Сибирские писатели. Мама замечательных книг

13/08/2022, 11:04

В Новосибирске откроют первый специализированный пункт вакцинации для беременных

12/08/2022, 18:54

Театр Афанасьева начнёт новый сезон в собственном здании

12/08/2022, 15:34

Китай присматривается к сибирскому рынку агротехники

12/08/2022, 15:32
Популярное

Скульптура с соболями останется в центре Новосибирска

12/08/2022, 12:23

Экономист допустил обвал рубля при снижении спроса на энергоносители

12/08/2022, 09:54

Сибирячки запустили бьюти-стартап, который уже привлек первые инвестиции

11/08/2022, 16:18

Новости компаний

Теперь банк платит по кредиту вам – и это реальность

12/08/2022, 17:50

ВТБ: в 2022 году доля ипотеки на рынке новостроек может достичь рекордных 60%

12/08/2022, 14:37

АО «РЭС» поздравляет партнеров-застройщиков с Днём строителя!

12/08/2022, 12:00

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска