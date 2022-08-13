«Марлен Комфорт» – красота с комфортом!

Салон красоты отличается повышенной комфортностью. Здесь всё сделано для того, чтобы вы расслабились и процедура прошла для вас комфортно: удобные современные кресла и кушетки, чай, кофе или вино на выбор, сладости, даже подарки для посетителей.

В работе мастеров салона красоты используются трендовые beauty-технологии, самые качественные материалы класса люкс и лучшая косметика. Мастера салона красоты «Марлен Комфорт» – настоящие профессионалы своего дела. Они постоянно повышают свою квалификацию, узнают тренды красоты и новые техники работы.

В салоне «Марлен Комфорт» вы можете воспользоваться услугами парикмахера. Можно сделать биозавивку, «абсолютное счастье для волос», ботекс, стрижку, подравнивание, наращивание волос, снятие волос, коррекцию, окрашивание, тонирование, рассветление, ламинирование, укладку, афрокудри, псевдодреды, косы и многое другое.

С вашими волосами будут работать высококвалифированные специалисты. При выполнении работы мастера учитывают индивидуальные пожелания каждого клиента, стараются найти подход и обеспечить комфорт в течение всей процедуры.

Также салон красоты «Марлен Комфорт» предоставляет услуги депиляции, эпиляции и шугаринга. Мастера помогут избавиться от нежелательных волос быстро и недорого! Предоставляется гарантия качества обслуживания. Вы можете быть уверены в надёжности сервиса, безболезненности услуги, анонимности.

Можно обратиться в салон красоты для того, чтобы вам сделали крутой макияж, маникюр, педикюр, брови, ресницы. Здесь есть солярий, в котором вы сможете получить ровный красивый загар, лучше чем на море.

Предлагаются услуги косметолога: сделайте биоревитализацию, контурную пластику, ботокс, массаж лица, мезотерапию, микротоки, пилинг, плазматерапию, смас-лифтинг, чистку лица, электропорацию и другие уходовые процедуры для лица.

Если вы мужчина, то в салоне и для вас найдутся услуги: мужская депиляция, стрижка, чистка лица, мужской маникюр, педикюр и другое.

В салоне «Марлен Комфорт» часто действуют выгодные акционные предложения. Воспользовавшись ими, можно отлично сэкономить. Например, на первое посещение действует скидка 20%. Возможно получить бесплатную консультацию от специалиста салона. Не упускайте свой шанс!