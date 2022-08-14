Клининговые компании подключат к уборке мусора на улицах Новосибирска

— Отличительной чертой Центрального округа является высокая плотность застройки и большое количество нестационарных объектов, построенных на магистральных улицах. Определить места накопления и установить контейнеры для каждого нестационарного объекта порой очень сложно, — отметили в «Экологии-Новосибирск».

Представители регоператора предложили арендаторам земельных участков заключать договоры с клининговыми компаниями, которые уже специализируются на уборке территорий и мусора из урн возле ларьков.

— Эти же компании смогут забирать отходы непосредственно из самих торговых точек, размещать их в установленных местах накопления ТКО. Обязательное условие —клининговая компания должна иметь действующий договор с ООО «Экология-Новосибирск» на уборку мусора. Такая схема уже существует, но мало распространена, в дальнейшем рассматривается возможность ее масштабирования, — подчеркнули представители регоператора.

Центральный округ в ближайшее время передаст «Экологии-Новосибирск» сведения о всех арендаторах земельных участков, на которых возведены нестационарные объекты.

Напомним, в начале августа в Новосибирске прошел «мусорный перформанс». Мужчина выложил мешки с мусором на проезжую часть улицы Дуси Ковальчук и потребовал приезда губернатора Андрея Травникова. Регоператор сообщил, что оперативно зачистил участок. На следующий день после инцидента мужчину задержали сотрудники полиции и передали медицинским работникам

Представители регоператора заявили, что «мусорный перфоманс» вскрыл проблему, которая требует системного решения как от городских властей, так и от регионального оператора. В частности, в ходе служебной проверки было установлено, что отходы, принявшие участие в ролике, частично принадлежали владельцам ларьков, расположенных на улице Дуси Ковальчук, частично — случайные отходы и смет, владельцев которых невозможно установить.

Ранее редакция сообщала, что экотехнопарк планируют построить в районе Верх-Тулы.