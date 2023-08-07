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Как построить светлое настоящее вблизи мегаполиса

  • 07/08/2023, 12:02

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Как построить светлое настоящее вблизи мегаполиса
Жители района Светлый отметили 13 годовщину образования поселка.

Сотни жителей Светлого собрались у Мемориального Комплекса Благодарности Предкам на празднике дня рождения района.

Жилой поселк «Светлый» — один из ярких примеров комплексного развития пригородной зоны Новосибирска. Первые дома здесь появились 13 лет назад, застройка началась в 2010 году. Сегодня на территории поселка построены несколько кварталов как в эконом-сегменте, так и на уровне «комфорт+». Развитие идет стремительно, прирост населения — не менее тысячи жителей в год. На празднование дня рождения поселка все его жители собираются там, где несколько лет назад по инициативе застройщика был возведен Мемориальный Комплекс Благодарности Предкам.

поселок Светлый

Путь к светлой жизни

Как объяснил основатель и председатель совета директоров строительно-финансового объединения «Основа» и владелец компании «Антар» Светозар Дарнев, комплекс — это дань памяти предыдущим поколениям людей, благодаря которым мы сегодня можем создавать новую, светлую жизнь вокруг себя.

поселок Светлый

— Светлый появился по воле случая. Здесь, в Мошковском районе, у меня была производственная база, была приобретена земля. Также имелся опыт по строительству доступного жилья в поселке Октябрьский. Мы решили попробовать создать полноценный жилой проект — так и появился Светлый. При этом  изначально не было стремления  заработать на жителях. Мы старались держать цены на уровне рыночных — бизнес должен быть рентабельным, но главной целью оставалось развитие проекта вместе с теми, кто решил здесь поселиться на взаимовыгодных условиях. Мы предлагаем комфортное жилье и сопутствующее благоустройство, а люди, которые покупают здесь жилье, становятся соучастниками процесса, ответственными за то место, где живут они сами, их дети, а со временем будут жить и внуки, — объясняет Светозар Дарнев.

Основную концепцию Светлого он сам называет несколько утопической: на недорогом участке земли рядом с городом построить доступное жилье с городским уровнем комфорта и всей необходимой социальной инфраструктурой для 30 тысяч человек.

По генеральному плану поселка все кварталы должны были располагаться на лучах «солнца» с зоной рекреации в центре. Время несколько скорректировало идею, но форма солнца как идейная основа плана сохранилась и в настоящее время получила второе рождение. Обновленный генеральный план развития был представлен жителям Светлого на празднике.

Работа рядом с домом

По этому плану вместе с новыми жилыми кварталами, часть из которых уже находится в стадии активного строительства, в Светлом появится производственная зона — «Город мастеров». В промышленный кластер будут входить более 40 цехов общей площадью более 60 тысяч кв.м., где малый и средний бизнес сможет купить в собственность производственные площади по доступной (ниже городских) цене и организовать или перевести в Светлый свой бизнес из Новосибирска или других территорий. Это позволит создать в Светлом дополнительно более 5000 рабочих мест.

— Отбор предпринимателей-арендаторов будет происходить с учетом экологических требований, чтобы наличие промышленного кластера не ухудшило экологические параметры территории, — подчеркивает Светозар Дарнев.

Как построить светлое настоящее вблизи мегаполиса

По словам генерального директора компании «Антар» Антона Рехтина, цель компании остается прежней: здесь должно быть самостоятельное поселение — мини-город в пригороде Новосибирска.

— В этом городе должна быть вся инфраструктура, чтобы реализовалась наша идея: живешь там, где работаешь, и работаешь там, где живешь. У компании есть земля промышленного назначения. На этой территории при дальнейшем развитии поселения есть возможность создавать рабочие места для тех, кто живет в Светлом. Участок позволяет запустить здесь бизнес любого масштаба: склады, производственные предприятия и т.д. При этом наши жители не будут чувствовать себя оторванными от цивилизации: до площади Калинина — 20 минут по современной трассе — Северному объезду. До железнодорожного вокзала немного дольше, учитывая плотный городской трафик. До аэропорта можно быстро доехать по Северному объезду, минуя городские  пробки. Для нас важно также создать в Светлом место притяжения, чтобы люди приезжали, находили здесь работу, платили налоги и поддерживали тем самым сельскую территорию, где расположен поселок, — пояснил Антон Рехтин.

Новый быт

Еще одна идея, которую развивают в Светломсоздание оазиса новой городской культуры. Пионером здесь стал жилой квартал высокой культуры «Ясный». Квартал активно строится. Здесь в первой очереди застройки будут возведены 28 двухуровневых домов с террасами, собственными участками и гаражами. На сегодняшний день построены 16 домов, некоторые из них уже проданы и заселены. Как объяснил Светозар Дарнев, идея новой культуры, продвигаемая здесь, — это внедрение общественного устройства, основанного на экономике отношений.

Как построить светлое настоящее вблизи мегаполиса

— В квартале «Ясный» — недешевое жилье. Но здесь семья за те деньги, которые они планируют вложить в недвижимость, может купить жилье такого качества, которое в городе за ту же сумму получить невозможно. Здесь можно купить 3-4 комнатную квартиру площадью 100-150 кв. м в таунхаусе, где у каждого члена семьи будет своя комната, будет место для отдыха и приема гостей, гараж, комфортная благоустроенная зона отдыха с мини-парком, живописными дорожками, площадками для спортивных занятий и зонами для барбекю. Здесь мы реализуем наш принцип «качество жизни по доступной цене». При этом жители квартала активно поддерживают наши идеи: участвуют в благоустройстве, следят за чистотой, берегут свою территорию, — подчеркивает Светозар Дарнев.

Светлые перспективы

Традиции празднования дня рождения Светлого пока немного лет, но для жителей это одно из самых любимых торжеств. Они и сами с удовольствием участвуют в празднике.

Александра Воронова и Марина Басова живут в Светлом и работают здесь же, в детском саду «Журавушка». Девушки увлекаются вокалом, их исполнительское мастерство зрители неизменно оценивают громкими аплодисментами.

Как построить светлое настоящее вблизи мегаполиса

Живут в Светлом хореограф ансамбля «Слай Фокс» Ирина Анчугова и руководитель танцевального коллектива «Виктория» Виктория Семенюк. Юные участники этих коллективов всегда могут рассчитывать на поддержку благодарных зрителей.

Есть в мини-городе также свои спортивные герои: накануне праздника прошли спортивные соревнования на кубок района, где команда Светлого взяла бронзу по футболу и серебро по волейболу.

Как построить светлое настоящее вблизи мегаполиса

Конечно, объектов для занятий спортом в поселке пока немного. Но в будущем здесь обязательно появится свой бассейн и спортивный комплекс, где можно будет заниматься самыми разными видами спорта.

Дорогой подарок

В настоящее время в Светлом есть современная большая школа, три детских сада, два маршрута общественного транспорта, магазины известных торговых сетей, компании, оказывающие все необходимые бытовые услуги. А в конце августа здесь появится и собственная амбулатория. Об этом жителям поселка сообщил депутат Заксобрания Новосибирской области Игорь Гришунин.

— В настоящее время идет покупка оборудования для амбулатории. Здесь будет участковый кабинет педиатра и терапевта, будут вести прием по графику врачи узких специальностей. Предусмотрено создание кабинетов физиотерапии и процедурного, где будут проводиться все необходимые медицинские манипуляции. Предусмотрен также дневной стационар. Жителям Светлого не нужно будет ездить за медицинской помощью в другие части Октябрьского. Рассматриваем мы с депутатами и областной администрацией размещения здесь и собственного отделения скорой помощи, — рассказал Игорь Гришунин.

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Темпы развития поселка впечатляют. Вслед за «Французским кварталом» возводится «Альпийский». Строят здесь быстро: от нулевого цикла до сдачи проходят четыре месяца. То есть въехать в новое жилье семья может в течение года. Важно и то, что у такого формата жилья и организации жизнедеятельности, несомненно, — большое будущее. Современные технологии онлайн-работы и «Город мастеров» дадут жителям занятость. Вся необходимая социальная инфраструктура в поселке есть или появится в ближайшем будущем. В перспективе генплан развития поселка предусматривает строительство трех школ, более 20 детских садов, зоны комплексного медобслуживания (больница, поликлиника, частные медуслуги), зоны спорткомплекса с бассейном, катком, теннисными кортами, универсальным залом, зону рекреации в которую войдут более шести парков, четыре озера, тропы здоровья  (пешеходные, велосамокатные тропинки длиной более 5 км), spa-зона, туристическая зона с домиками, возможно, горнолыжная трасса. В Светлом также планируется построить ярмарочную площадь, торгово-развлекательную зону, а на центральной площади в виде солнца появится Дом Культуры.

— Все перечисленное рассматриваем как целевые зоны развития, но осваивать их будем не только мы. Что-то построит или проинвестирует бюджет, что-то будут строить инвесторы или партнеры, которые будут заниматься профильным видом деятельности в этих зонах, — говорит Светозар Дарнев. — Сейчас население нашего поселка прирастает примерно на 1000 человек в год. Мы намерены довести эту динамику до более 2000 человек. Разработанный нами генплан позволяет обеспечить автономное проживание населения численностью более 30 тысяч человек. Наш девиз — «Мы строим светлое настоящее своими руками»! Жизнь из мечты становится реальностью.

Жилой район Светлый

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Фотографии предоставлены ООО «Антар» 
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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Светозар Дарнев поселок Светлый поселок высокой культуры ЖК Ясный доступная недвижимость


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