Иностранцы отобрали мобильный телефон у инвалида в Новосибирске

Транспортные полицейские по горячим следам раскрыли грабеж и вернули потерпевшему мобильный телефон.

— В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Инская поступило сообщение о том, что у жителя Новосибирска с ограниченными возможностями здоровья на остановочной платформе Камышенская двое неизвестных отобрали сотовый телефон. На место происшествия незамедлительно направили следственно-оперативную группу, которая установила, что противоправные действия совершили двое граждан ближнего зарубежья, — сообщили в УТ МВД по транспорте по Сибирскому федеральному округу.

Оперативники маскимально быстро вычислили и нашли злоумышленников. К счастью, избавиться от гаджета те еще не успели, поэтому полицейским удалось изъять награбленное и вернуть законному владельцу.

В отношении иностранцев возбудили уголовное дело по статье “Грабеж, совершённый группой лиц по предварительному сговору”. На время проведения следствия мужчины помещены в следственный изолятор, им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет каждому.