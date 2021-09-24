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Как потратить миллиард на дороги?

  • 24/09/2021, 09:24
Автор:
Новости Новосибирска
С выделением областных денег в Новосибирске начались дорожные работы. Вместе с дождями.

Немного политики в экономику

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в начале сентябрьской сессии горсовета Новосибирска проинформировал депутатов об увеличении денежных поступлений из области на общую сумму около 1,3 млрд рублей, а также о том, на что их предполагается потратить. При этом в начале своего выступления глава города не преминул напомнить «непослушной» части депутатского населения, кто, что называется, в доме хозяин в части расходования поступивших траншей.

— По результатам выборов определились две ведущие политические силы — «Единая Россия» и КПРФ, — сообщил мэр. — Это те реалии, в которых предстоит принимать решения.

По информации мэрии Новосибирска, из поступивших в город средств 255 млн предназначены на мероприятия по созданию транспортной доступности ледовой арены, 388 млн — на мероприятия в части водоотведения, 281,3 млн — на капитальный ремонт дорог, 180 млн — на благоустройство частного сектора, 202,1 млн — на дооборудование образовательных учреждений.

Деньги — в снег, но лучше насухую

И в ходе сессии, и на предшествовавшем ей накануне заседании комиссии по контролю за работой органов исполнительной власти депутаты горсовета обратили внимание на старую добрую дорожную традицию — укладку асфальта с началом дождей.

Лично на моем округе только приступают к работе, говорит депутат Антон Бурмистров. Я знаю, что проектно-сметная документация в администрации еще весной формировалась. Поздно деньги из области приходят? Департамент недорабатывает? Подрядчик набрал много точек? Мы в осеннюю погоду начинаем приступать к ремонту.

В мэрии объясняют поздние сроки ремонтов запоздалыми траншами из области: 180 млн рублей из резервного фонда областного правительства мэрия получила в августе. Потребовалось дополнительное время для согласования всех дорожных участков на эту сумму, из-за этого пришлось сдвинуть и время конкурсных процедур, и начало работ.

При этом, как уверяют в руководстве муниципалитета, ничего страшного в этом нет.

Действительно, этот год в финансовом плане был достаточно трудным, поясняет вице-мэр Олег Клемешов. Приходилось очень много маневрировать теми средствами, которые были. Частный сектор мы поздно отторговали, исходя из денежных маневров. Эти работы можно смело выполнять до ноября. Понятно, что их лучше выполнять насухую. Тем не менее технологии позволяют проводить объемы работ, которые мы выполняем.

По информации мэрии Новосибирска, до конца сезона будут обновлены 94 участка дорог частного сектора. Также продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом сезоне работы ведутся на 35 объектах, 8 из них переходят на следующий год. Также в работе 5 крупных дорожных объектов, 4 из которых будут сданы в этом году (улицы Хилокская, Сибиряков-Гвардейцев, Волочаевская и Петухова), а также улица Ипподромская (срок сдачи — 2023 год). Дополнительно в рамках нацпроекта удалось получить 365 млн рублей (281 млн — из федерального бюджета и 84 млн — из областного). За счет этих поступлений в список ремонта были добавлены 10 улиц: Плановая, Кирова, Гоголя, Ленина и др. Также средства пойдут на приведение в нормативное состояние 5 улиц, входящих в гостевые маршруты Молодежного чемпионата мира по хоккею. Сейчас идет ремонт дорожного полотна одной из главных транспортных артерий города — Октябрьского моста. Конкурс на выполнение работ состоялся 14 сентября. Из городского бюджета на ремонт направлены 44 млн рублей. Работы находятся в завершающей стадии.

Фото редакции

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Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : частный сектор ремонт Мэрия дороги бюджет


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