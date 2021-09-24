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Тайность голосования или техпрогресс?

  • 24/09/2021, 09:13
Автор:
Новости Новосибирска
Как новосибирские депутаты восприняли поручение губернатора о внедрении электронного голосования.

Лес густой с бабамигами

Вопрос перспектив внедрения электронного голосования в Новосибирской области на выборах губернатора в 2023 году, изначально не запланированный в повестке дня сессии горсовета Новосибирска, был внесен в нее с боем по инициативе председателя комиссии по наказам избирателей Александра Бурмистрова (КПРФ). Напомним, что изначально спикер горсовета Дмитрий Асанцев аргументировал отказ внесения отсутствием полномочий приглашать профильных министров региональной политики и цифрового развития, которым губернатор дал соответствующее поручение. Однако факт присутствия на сессии одного из них министра региональной политики Игоря Яковлева видимо, позволил все же рассмотреть вопрос в разделе «Разное», не предполагающем какого-то решения.

Но вопреки ожиданиям и уже упомянутого Александра Бурмистрова, и других депутатов, узнать они смогли значительно меньше, чем спрашивали.

Как наблюдатель сможет определить достоверность и прозрачность этой электронной системы голосования? задал ключевой вопрос депутат Ростислав Антонов (ЛДПР). Мы посмотрели примеры выборов в Москве: результаты ДЭГ отличаются от результатов голосования на избирательных участках.

По его словам, если новая система не будет вызывать доверие у избирателей, если ее невозможно будет проверить, то люди не будут ей доверять, и это может привести к дестабилизации ситуации и в регионе, и в РФ.

Если ЦИК включает регион, например Новосибирскую область, в проект дистанционного электронного голосования ДЭГ это право региона в этом участвовать или обязанность? интересуется инициатор рассмотрения вопроса Александр Бурмистров (КПРФ). Если это обязанность, то обязанность проводить выборы с привлечением ДЭГ только на региональном уровне или распространять его еще и на муниципальный уровень?

Депутат также поинтересовался какую оценку Минрегион области дает электронному голосованию в столице.

Вам не кажутся странными итоги ДЭГ в Москве, когда при обработке бюллетеней побеждают одни кандидаты, а после обработки электронных другие? задал вопрос Антон Бурмистров (КПРФ). Не может ли такой результат повлиять на дестабилизацию обстановки в регионе после проведения ДЭГ у нас?

Ни на эти, ни на другие вопросы ответов у чиновника еще нет.

Пока поручение оформляется, рассказать вам об его исполнении я смогу после того, как доложу о его исполнении своему руководителю, сообщил Яковлев. Я не сталкивался с ДЭГ и судить, как оно происходит, не могу. Я уверен, что мы не будем торопиться, будем осторожно подходить к этому. Тем более мы 2 года воздерживалисб от применения этого голосования в Новосибирской области. Но губернатор дал поручение. Будем получать комментарии ЦИК РФ, избиркомов субъектов, которые принимали участие в этих голосованиях.

Напомним, что в тех регионах, где ДЭГ использовался в рамках прошедшей кампании по выборам депутатов Государственной Думы, наблюдатели и представители политических партий, прежде всего оппозиционных, обратили внимание на несколько подозрительных моментов. Расклад по результатам выборов ДЭГ был ровно противоположным тому, какой был выявлен по результатам подсчета бюллетеней. Кое-где результаты обрабатывались подозрительно долго для цифровой системы. В-третьих, в ходе кампании были выявлены факты «переголосования» в рамках данной электронной системы, когда первоначальный вариант волеизъявления избирателя каким-то образом менялся совершенно на другой.

Pro: голосуем из Таиланда, оплачиваем ЖКХ в рабочий перерыв

Несмотря на незначительную информативность доклада профильного министра, депутаты горсовета разделились на сторонников и противников внедрения «цифры» в избирательный процесс.

Спасибо за такой, пусть и скудненький, доклад, обратился к министру председатель комиссии по социальной политике Игорь Титаренко («Единая Россия»). Надеюсь, что когда вы больше информации для горсовета дадите, мы будем понимать, что такое ДЭГ. Мое мнение: государство тратит не копейки, а миллиарды рублей на то, чтобы организовать избирательный процесс. Мы живем в цифровой век. Я в командировку уехал или куда-то еще, а проголосовать есть желание. Я могу проголосовать в аэропорту, в Перми, в Таиланде и это нормально.

О превосходстве технического прогресса и его удобстве для современного гражданина, в том числе и в плане избирательной активности, заявил и председатель горсовета Дмитрий Асанцев («Единая Россия»).

Очень удобно голосовать на расстоянии, говорит Асанцев. Не секрет, что у нас многие люди просто ленятся ходить на избирательные участки. А права выбора их лишать нельзя. У нас система «Госуслуги» работает очень хорошо. Было бы странно говорить о фальсификации моих решений, когда я через «Госуслуги» могу оплатить налоги, коммунальные услуги в перерыве. Идет технический прогресс. Что касается тайности голосования, то это палка о двух концах. В одном случае люди гордятся, в другом — кого-то пытаются заставить. Так вот, тайность позволяет сделать выбор по совести, а не как говорит руководитель. При открытости голосования этих возможностей станет значительно меньше.

Избирательный техпрогресс поддержали и представители оппозиции.

Удобнее этой штуки еще не придумали, заявил, показывая мобильный телефон, независимый депутат Игорь Украинцев. Люди хотят голосовать через телефон. Наверное, скажу возмутительную, на первый взгляд, вещь: нам стоит задуматься о тайности голосования. Я даже за прошедшую избирательную кампанию, за другие избирательные кампании абсолютно четко понимаю: люди гордятся, хвастаются выбором, позицией занимаемой по тем или иным вопросам. Если предложить людям выбор за тайное голосование или ДЭГ, весы склонятся во вторую сторону, тайность перестала быть нужной и необходимой, на мой скромный взгляд.

Contra: кому быть депутатом, решат не избиратели

По мнению инициатора рассмотрения вопроса на сессии Александра Бурмистрова, перенос столичного опыта на новосибирскую землю, похоронит сформированные в регионе демократические традиции.

Возможность обеспечить одновременно и анонимность, и контроль не реализована, напомнил Бурмистров коллегам столичный опыт. Это приведет к тому, что решения о том, кто будет депутатом, станут приниматься не избирателями. Сейчас многие из вас активно работают на территориях, имеют поддержку. Если есть поддержка, значит, что вас выдвинут, вы выиграете. Но теперь это не будет иметь значения. Это приведет к еще большему недоверию институту выборов. Выиграли одни кандидаты, а электронная система чего-то ждет. Посидели в кабинете, приняли решение, в результате которого этому набрасываем 20 тысяч голосов, этому 30 тысяч и так далее.

По мнению независимого депутата Светланы Каверзиной, из выборного процесса исключается не только большинство избирателей, но и наблюдатели.

Я достаточно долгое время работала наблюдателем на всех выборах, кроме этого года, рассказывает депутат. То, что наблюдатели не могут следить за процессом, крайне странно. Поэтому у меня просьба: не спешить, чтобы Новосибирская область раньше всех зашла в этот проект. Как получается что те, кто в урну кинули бюллетени, не могут переголосовать, а 300 тысяч проголосовавших по ДЭГ могут? Действительно, очень много вопросов? Может, нам не торопиться участвовать в эксперименте?

Коллега Каверзиной по депкорпусу и коалиции «Новосибирск 2020» Антон Картавин указывает на слишком длительный срок подсчета передовыми технологиями голосов избирателей.

Когда результаты ДЭГ подсчитываются больше суток, это странно, считает Картавин. Оно тем и отличается, что голоса можно мгновенно посчитать. На праймериз коалиции, как только закончилось голосование, я сразу узнал его результат.

К теме внедрения электронного голосования в Новосибирской области депутаты горсовета намерены вернуться в декабре — после появления более содержательной информации по данному вопросу у чиновников профильных министерств.

По информации ЦИК РФ, впервые эксперимент по использованию дистанционного электронного голосования был проведен в 2019 году на выборах депутатов в Московскую городскую думу. В мае этого года проведена общероссийская тренировка системы ДЭГ. В ней принимали участие 2,6 млн электронных бюллетеней. Более 1,2 млн в этом году при тестировании системы проголосовали. Было принято решение в 7 субъектах РФ в этом году провести ДЭГ.

Фото с портала дистанционного электронного голосования

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : электронное голосование наблюдение Горсовет выборы


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