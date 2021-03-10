Как потребности покупателей воплощаются в новостройках

Ответы обычно сразу слетают с языка. Большая! Высокая! С квадратными, а не вытянутыми, узкими прямоугольными помещениями! Да, все правильно. Остается добавить главное: квартира должна отвечать требованиям конкретного человека или семьи. Она должна быть оптимальна, удобна и комфортна лично для вас.

Поэтому хороший застройщик, проектируя многоквартирные дома, старается узнать и понять, чем живут будущие покупатели квартир, чего хотят от своего жилья, каким видят его благоустройство. А узнав, проектирует много разных квартир, отличающихся планировками, площадью и даже высотой помещений.

Именно так — вдумчиво, ориентируясь на потребности людей — работает над своими объектами ГК «Расцветай».

При первоначальной оценке площадок проводится глубокий анализ, всесторонне учитывающий специфику жизни горожанина в данном районе: направленность миграционных потоков и транспортные предпочтения, обеспеченность территории улично-дорожной сетью, детсадами, школами, поликлиниками, магазинами, объектами благоустройства и т. д.

— Также изучается квартирография, — добавляет представитель компании. — Скажем, в районе может обнаружиться избыток двухкомнатных квартир, сочетающийся с дефицитом качественных трех- и четырехкомнатных квартир. Этот фактор мы обязательно учитываем при подготовке техзадания на проектирование ЖК.

Кроме того, при оценке более отдаленных перспектив новостройки изучается генплан города применительно к данной площадке, отслеживается стратегическое влияние крупных инфраструктурных проектов.

— Подобная глубокая проекция в будущее позволяет оценить в развитии многие важные моменты, например, предвидеть, как станут меняться виды из окон будущего комплекса, верно спрогнозировать будущий трафик автотранспорта, избежать для наших покупателей дефицита мест в образовательных учреждениях, — отметили в пресс-службе ГК «Расцветай».

Общий результат этой большой подготовительной работы — широчайший ассортимент предлагаемых покупателям квартир, учитывающий все важные современные тренды. Есть как совсем компактные квартиры-студии 21 кв. м, так и просторные четырехкомнатные 91,34 кв. м, хайфлэты (квартиры со вторым светом и высокими потолками — от 5 м) и многое другое — на разный вкус и кошелек.

В каждом проекте ГК «Расцветай» предусмотрены от 10 до 20 планировочных решений. Однако при всей многоликости «общим знаменателем» для всех планировок является комфорт и удобство для человека.

— Сейчас тенденцией времени можно назвать максимальную функциональность и четкое зонирование квартир, — рассказали в ГК «Расцветай». — Никаких длинных коридоров, узких, плохо освещенных больших комнат. В наших проектах каждый метр работает, заложены места для хранения сезонных вещей, квартиры поделены на общие и приватные зоны, все помещения стремятся к квадратной форме.

Добавляет комфорта и то, что за счет обширного остекления (высокие окна, витражи) все квартиры светлые, а в жилье большой площади обязательно предусмотрено два санузла — «гостевой» и «хозяйский», каждый в своей функциональной зоне.

Изюминка планировок некоторых квартир ЖК «Расцветай на Красном» — окно в ванной комнате. Такое решение выполняет как эстетическую, так и практическую функцию. Окно способствует быстрой вентиляции помещения, дополнительному свету и дает возможность наслаждаться уличными пейзажами, даже принимая ванну.

В пресс-службе ГК «Расцветай» рассказали, что сейчас в двух жилых комплексах компании — ЖК «Расцветай на Маркса» и ЖК «Расцветай на Гоголя» — продаются квартиры в новых для Новосибирска форматах: «хайфлэт» и «эколофт». Для таких квартир характерны очень высокие потолки — 5,6 м, позволяющие реализовывать многоуровневые креативные сценарии освещения и даже зонировать пространства «по вертикали», увеличенная площадь окон и т. д.

— Потенциальных покупателей таких квартир завораживает вид на город, а также преимущества клубных этажей по разумной цене, — добавили в пресс-службе застройщика. — Такое модное жилье, пришедшее на смену пентхаусам, выбирают для себя те, кто не боится выйти за привычные рамки, стать не таким, как все.

Да, возможно, даже самую идеальную планировку со временем вам захочется сменить: изменились условия жизни или просто захотелось свежести и новизны. И в этом случае проблем не возникнет: современные монолитные каркасы домов от ГК «Расцветай» избавляют от необходимости возводить несущие перегородки. А это значит, их при желании можно перенести или вовсе убрать — на общую конструктивную прочность и устойчивость здания этот никак не повлияет. Полная свобода для дизайнерских решений!

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Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя»; ООО «Расцветай на Маркса»; ООО «СЗ «Расцветай на Обской»; ООО «СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; ООО «СЗ «Дом на Шамшиных»; ООО «СЗ «Расцветай на Красном».

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