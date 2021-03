26 марта за час до концерта «Тёмная сторона луны a capella» в фойе ГКЗ им. А. Каца для всех желающих, купивших билет на концерт, состоится репетиция песен из репертуара «Pink Floyd». Вы разучите хоровые партии знаменитых хитов «Wish You Were Here» и «Аnother brick in the Wall» под руководством дирижёра Игоря Тюваева. Но самое главное – после этого, прямо во время концерта споёте эти произведения вместе с ансамблем. Гарантируем вам незабываемые впечатления от исполнения этого хита группы Pink Floyd в Государственном концертном зале им. А.М. Каца.

Начало репетиции в 18:00.