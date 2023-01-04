Как правильно использовать пространство кухни

Посуда и другие товары для домашнего использования в интернет-магазине ATA всегда найдутся в ассортименте и по доступным ценам. В каталоге всегда найдутся рейлинги для кухни и другие полезные приспособления.

Узкие полочки для предметов, которые всегда должны быть под рукой

На узких полках, которые не будут занимать много места на кухне, поместится много предметов, которыми люди пользуются каждый день. На них можно поставить, например, посуду, любимые специи или другие кухонные принадлежности.

Если их установить рядом с плитой или варочной панелью, то они повысят комфорт функционирования на кухне, а заодно позволят освободить место в шкафах или ящиках. На узких полках можно расположить вещи в один ряд. Тогда, с одной стороны, будет удобно до них дотягиваться, а с другой – полки не будут слишком выступать из стены.

С таким же успехом их можно установить возле стола, чтобы поставить на них, например, сахарницу, молочник или другие специи для теплых напитков. Полку можно установить разными способами, вне зависимости от того, как отделана стена на кухне. Теперь можно найти системы крепления, благодаря которым отпадет необходимость в сверлении.

Независимо от того, покрыта стена плиткой, стеклом, бетоном, деревом или просто краской, для установки полок можно использовать, например, специальные монтажные ленты или самоклеящиеся шурупы.

Эти материалы имеют разные пороги нагрузки, поэтому можете легко сопоставить их с типом полок и весом предметов, которые собираетесь на них держать.

Практичные органайзеры

Хороший способ оформить свободную стену на кухне – разместить на ней органайзер в виде сетки. В зависимости от того, где его смонтируете, можете прикрепить к нему разные гаджеты и аксессуары для организации кухонного пространства. На металлической решетке легко разместить небольшие полки, контейнеры или корзины. Такой органайзер для кухни будет идеальным аксессуаром вокруг раковины. Он создаст дополнительное место для хранения посуды.

Это не единственное удачное место для органайзера. Здесь все зависит от личных потребностей и имеющегося пространства. Металлическая сетка может помочь создать домашний гербарий или даже послужить вешалкой для цветочных горшков. Так хозяин жилища приобретет дополнительное место на подоконниках, а еще украсит кухню.