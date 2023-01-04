Рекламодателям

Как правильно использовать пространство кухни

  • 04/01/2023, 16:44
Кухня – это то место, где люди проводят много времени, собираются всей семьей и кушают, пьют чай или готовят еду. Свободного пространства обычно мало, поэтому нужно его правильно использовать.

Посуда и другие товары для домашнего использования в интернет-магазине ATA всегда найдутся в ассортименте и по доступным ценам. В каталоге всегда найдутся рейлинги для кухни и другие полезные приспособления.

Узкие полочки для предметов, которые всегда должны быть под рукой

На узких полках, которые не будут занимать много места на кухне, поместится много предметов, которыми люди пользуются каждый день. На них можно поставить, например, посуду, любимые специи или другие кухонные принадлежности.

Если их установить рядом с плитой или варочной панелью, то они повысят комфорт функционирования на кухне, а заодно позволят освободить место в шкафах или ящиках. На узких полках можно расположить вещи в один ряд. Тогда, с одной стороны, будет удобно до них дотягиваться, а с другой – полки не будут слишком выступать из стены.

С таким же успехом их можно установить возле стола, чтобы поставить на них, например, сахарницу, молочник или другие специи для теплых напитков. Полку можно установить разными способами, вне зависимости от того, как отделана стена на кухне. Теперь можно найти системы крепления, благодаря которым отпадет необходимость в сверлении.

Независимо от того, покрыта стена плиткой, стеклом, бетоном, деревом или просто краской, для установки полок можно использовать, например, специальные монтажные ленты или самоклеящиеся шурупы.

Эти материалы имеют разные пороги нагрузки, поэтому можете легко сопоставить их с типом полок и весом предметов, которые собираетесь на них держать.

Практичные органайзеры

Хороший способ оформить свободную стену на кухне – разместить на ней органайзер в виде сетки. В зависимости от того, где его смонтируете, можете прикрепить к нему разные гаджеты и аксессуары для организации кухонного пространства. На металлической решетке легко разместить небольшие полки, контейнеры или корзины. Такой органайзер для кухни будет идеальным аксессуаром вокруг раковины. Он создаст дополнительное место для хранения посуды.

Это не единственное удачное место для органайзера. Здесь все зависит от личных потребностей и имеющегося пространства. Металлическая сетка может помочь создать домашний гербарий или даже послужить вешалкой для цветочных горшков. Так хозяин жилища приобретет дополнительное место на подоконниках, а еще украсит кухню.

Фото предоставлено рекламодателем.

Реклама. Рекламодатель: ООО «АТА»

576

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Спецоперация на Украине

Семьи мобилизованных получат квоту на лечение бесплодия и заморозку сперматозоидов
28/12/22 16:23
Центр сопровождения семей участников спецоперации открыли в Иркутской области
28/12/22 14:31
В отечественных вузах появится специальная квота для героев спецоперации
22/12/22 11:09

Актуальный разговор

Александр Хамидулин, генеральный директор ООО «Инвитро-Сибирь» и ООО «Инвитро-Приморье»

Для «Инвитро» 2022 год был интересным и полным неожиданностей

Ключевой задачей на 2023 год для «Инвитро» будет продвижение на рынке как медицинской компании, а также повышение эффективности сети медицинских офисов.
Все материалы
Лента новостей

На микрорайон «Клюквенный» ищут подрядчика

04/01/2023, 16:06

В Новосибирской области запущен проект «Земля для туризма»

04/01/2023, 12:38

В Новосибирске за полгода строить быстрее не стали

03/01/2023, 11:00

Какие законы вступают в силу в январе 2023

02/01/2023, 12:00
Популярное

Как навести порядок в бюджете и научиться его грамотно распределять

01/01/2023, 12:00

За незаконную торговлю петардами может грозить штраф до 300 тыс. рублей

30/12/2022, 15:03

Отмена маркировки Библии и квота на обучение

30/12/2022, 13:14

Новости компаний

ВТБ прогнозирует четырехкратный рост активности мошенников по итогам года

29/12/2022, 15:06

«Горячая линия» НГТУ НЭТИ поможет абитуриентам с инвалидностью

29/12/2022, 13:52

Совершайте платежи в Банке «Левобережный» до 31 декабря и выигрывайте денежные призы

29/12/2022, 12:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска