Какие законы для бизнеса вступают в силу в январе 2023 года

С 1 января бизнес ждут масштабные изменения.
Все платежи сосредоточиваются на Едином налоговом счете плательщика (ЕНС). В 2022 году механизм единого налогового счета для организаций и ИП работал в добровольном порядке. С 1 января он станет обязательным.
Чтобы получить возврат налога, нужно сохранять положительное сальдо на едином налоговом счёте, следить за решениями налоговой и не нарушать сроки.
С 1 января 2023 года вычеты по НДС можно будет вернуть, только если сальдо на едином налоговом счёте положительное – это когда денег на счёте хватает для оплаты всех налогов, взносов, сборов, пени и штрафов.
Что изменится в обычном порядке возмещения НДС
Из статьи 176 Налогового кодекса уберут пункты с 4 по 7 о зачёте недоимки по НДС и другим налогам суммой, предъявленной к возмещению. Сейчас, если у вас есть недоимка по НДС или другому налогу, налоговая одновременно с решением о возмещении принимает решение о зачёте недоимки и возвращает только остаток НДС.
С 1 января возмещение тоже заберут на погашение недоимок и других обязательных платежей, но будет это происходить автоматически, после отражения в базе ФНС решения о возмещении НДС полностью или какой-то его части.
С ЕНС будут погашать обязательные платежи в следующем порядке:
Если после погашения задолженностей, сальдо на ЕНС останется положительным, вы сможете вернуть вычет по НДС на свой счёт или зачесть в счёт будущих платежей. Если отрицательным, вам не позволят забрать деньги.
Кроме этого, из статьи 176 Налогового кодекса уберут п. 8 о поручении казначейству перечислить вам налог и пп. 10, 11, 11.1 о расчёте пени за нарушение ФНС срока возврата налога. Это теперь будет прописано в статье 79 «Возврат денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счёта».
Если налоговая в течение 10 дней со дня принятия решения о возмещении не вернёт вам налог, на эту сумму будут начисляться проценты по ключевой ставке Центробанка, которые потом вам тоже должны перечислить.
Что изменится в заявительном порядке возмещения НДС
Возмещать НДС в заявительном порядке по-прежнему могут любые налогоплательщики, у которых есть банковская гарантия и поручители. А в ускоренном режиме до конца 2023 года все, кто не находятся в стадии банкротства, реорганизации или ликвидации. Для них банковская гарантия не нужна.
Порядок возврата вычетов по НДС в заявительном порядке не поменялся – так же нужно заполнять специальные графы в декларации и писать заявление в налоговую.
Теперь налоговая не будет направлять дополнительно требование о возврате налога. Она вышлет только решение об отмене возмещения, и на основании этого решения налогоплательщик должен вернуть деньги в бюджет в течение 5 рабочих дней.
При этом пени за пользование бюджетными деньгами налоговая начнёт начислять на следующий день после решения. Поэтому важно следить за решениями налоговой и вовремя вернуть деньги (так же см. «НДС за интернет-услуги от иностранных компаний с 1 октября 2022 года.»).
По ст. 136 ТК зарплату работникам выдают не реже двух раз в месяц. Сначала за первую половину месяца, затем остаток — за вторую половину. Сейчас НДФЛ с зарплаты удерживают только один раз — при окончательной выплате, со всей суммы за отработанный месяц. С 2023 года удерживать налог нужно будет при каждой выплате.
П. 2 ст. 223 НК, согласно которому дата фактического получения дохода в виде зарплаты — это последний день месяца, за который она начислена, отменят. Сейчас до окончания месяца аванс не считается полученным, поэтому НДФЛ не начисляют и не удерживают.
С 2023 года будет действовать только п. 1 ст. 223 НК — доход считается фактически полученным в день выплаты. То есть в день, когда деньги:
Следовательно, при выплате зарплаты за первую половину месяца работодателю тоже нужно удержать с него НДФЛ и перечислить в бюджет.
Новые сроки уплаты НДФЛ
Сейчас сроки уплаты НДФЛ зависят от вида дохода, который получил работник. С 2023 года будет один срок уплаты удержанного НДФЛ для всех случаев выплаты доходов. По новой редакции п. 6 ст. 226 НК налоговые агенты должны перечислить НДФЛ не позднее 28 числа. В этот срок нужно уплатить налог, который удержали за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.
Особые сроки уплаты НДФЛ установили для декабря и января:
Как и куда перечислять НДФЛ в 2023 году
Каждому налогоплательщику откроют в Федеральном казначействе единый налоговый счёт (ЕНС). Там будет и НДФЛ с доходов работников. В платёжном поручении нужно заполнить только свой ЕНС, общую сумму, ИНН организации или ИП. Поступившие деньги налоговая инспекция сама распределит по конкретным статьям. Данные она возьмёт из отчётов, уведомлений, судебных актов и других документов.
С 1 января 2023 года налоговики не будут возвращать переплату
Речь о переплате, которую не вернули до конца 2022 года. Рассчитываться с бюджетом все налогоплательщики начнут посредством единого налогового платежа. По состоянию на 01.01.2023 каждому плательщику будет сформировано входящее сальдо единого налогового счета — по правилам, которые прописаны в ст. 4 закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ.
Сальдо будет представлять собой разницу между излишне перечисленными средствами и суммами неисполненных обязанностей. То есть в него войдут в том числе суммы налоговых переплат.
При этом после 1 января 2023 налоговики не будут рассматривать заявления на зачет или возврат переплаты, которые получили, но не отработали своими решениями до 31.12.2022 включительно.
Поэтому, если хотите сделать возврат или зачесть переплату в счет какого-то конкретного налога, лучше поторопиться с подачей заявлений.
В 2023 году изменятся коэффициенты-дефляторы, с помощью которых рассчитываются критерии для работы на «упрощенке». Теперь он равен 1.257, а значит, применять УСН может бизнес, который:
В остальном критерии перехода те же: ИП и организации могут применять УСН, если у них нет филиалов, остаточная стоимость основных средств составляет не более 150 млн руб., доля участия других юрлиц — не больше 25%, а численность персонала — не более 100 человек.
Компании и ИП, занятые производством и продажей (в том числе в розницу) ювелирных изделий, утратят право на применение УСН и ПСН.
Таким образом, производство и торговля изделиями из драгметаллов с 2023 года могут быть только на общей системе налогообложения.
Данные ограничения по применению специальных налоговых режимов не распространяются на организации и ИП, осуществляющих производство бижутерии и ремонт ювелирных изделий.
В 2023 году ПФР и ФСС будут объединены в единый Социальный фонд России. До этого года бизнес платил четыре вида взносов: на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, на случай временной нетрудоспособности и материнства, на травматизм. Теперь первые три объединяются в единый платеж и составляют 30%, их перечисляют в налоговую. Взносы на травматизм платят также в фонд, они составляют 0,2—8,5% — в зависимости от класса профессионального риска.
Меняется порядок оплаты взносов для работников по договорам ГПХ — раньше за них нужно было платить только пенсионные и медицинские взносы, теперь к ним добавляются взносы на ВНиМ и травматизм.
В связи с объединением ПФР и ФСС, в 2023 году меняются правила уплаты страховых взносов и выплаты пособий для разных категорий застрахованных лиц.
Согласно ФЗ от 14.07.2022 № 237-ФЗ с 1 января 2023 года число граждан, являющихся застрахованными в сфере ОСС, будет расширено. Помимо лиц, работающих по трудовым договорам, к ним будут отнесены лица, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги по договорам ГПХ.
С 2023 года это изменится:
Следует отметить, что эти нововведения не касаются работающих по ГПД самозанятых и ИП.
По материалам vc.ru
Фото: depositphotos
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