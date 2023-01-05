Какие законы для бизнеса вступают в силу в январе 2023 года

С 1 января бизнес ждут масштабные изменения.

Единый налоговый платеж

Все платежи сосредоточиваются на Едином налоговом счете плательщика (ЕНС). В 2022 году механизм единого налогового счета для организаций и ИП работал в добровольном порядке. С 1 января он станет обязательным.

Новый порядок возмещения НДС

После введения системы ЕНС бухгалтеру не нужно будет регулярно отслеживать отсутствие задолженности перед бюджетом в разрезе каждого налога или взноса. Достаточно будет проверить соответствие сальдо единого счета учетным данным компании. Однако в случае выявления расхождений, ему предстоит поиск платежей с неверно установленной принадлежностью. Кроме того, порядок определения принадлежности четко регламентирован, так что доказать неправильное разнесение перечисленных средств налогоплательщики не смогут.

Чтобы получить возврат налога, нужно сохранять положительное сальдо на едином налоговом счёте, следить за решениями налоговой и не нарушать сроки.

С 1 января 2023 года вычеты по НДС можно будет вернуть, только если сальдо на едином налоговом счёте положительное – это когда денег на счёте хватает для оплаты всех налогов, взносов, сборов, пени и штрафов.

Что изменится в обычном порядке возмещения НДС

Из статьи 176 Налогового кодекса уберут пункты с 4 по 7 о зачёте недоимки по НДС и другим налогам суммой, предъявленной к возмещению. Сейчас, если у вас есть недоимка по НДС или другому налогу, налоговая одновременно с решением о возмещении принимает решение о зачёте недоимки и возвращает только остаток НДС.

С 1 января возмещение тоже заберут на погашение недоимок и других обязательных платежей, но будет это происходить автоматически, после отражения в базе ФНС решения о возмещении НДС полностью или какой-то его части.

С ЕНС будут погашать обязательные платежи в следующем порядке:

Недоимка — по наиболее ранней дате возникновения.

Налоги, авансы, взносы, сборы — на основании отчётности.

Пени.

Проценты.

Штрафы.

Если после погашения задолженностей, сальдо на ЕНС останется положительным, вы сможете вернуть вычет по НДС на свой счёт или зачесть в счёт будущих платежей. Если отрицательным, вам не позволят забрать деньги.

Кроме этого, из статьи 176 Налогового кодекса уберут п. 8 о поручении казначейству перечислить вам налог и пп. 10, 11, 11.1 о расчёте пени за нарушение ФНС срока возврата налога. Это теперь будет прописано в статье 79 «Возврат денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счёта».

Если налоговая в течение 10 дней со дня принятия решения о возмещении не вернёт вам налог, на эту сумму будут начисляться проценты по ключевой ставке Центробанка, которые потом вам тоже должны перечислить.

Что изменится в заявительном порядке возмещения НДС

Возмещать НДС в заявительном порядке по-прежнему могут любые налогоплательщики, у которых есть банковская гарантия и поручители. А в ускоренном режиме до конца 2023 года все, кто не находятся в стадии банкротства, реорганизации или ликвидации. Для них банковская гарантия не нужна.

Порядок возврата вычетов по НДС в заявительном порядке не поменялся – так же нужно заполнять специальные графы в декларации и писать заявление в налоговую.

Теперь налоговая не будет направлять дополнительно требование о возврате налога. Она вышлет только решение об отмене возмещения, и на основании этого решения налогоплательщик должен вернуть деньги в бюджет в течение 5 рабочих дней.

При этом пени за пользование бюджетными деньгами налоговая начнёт начислять на следующий день после решения. Поэтому важно следить за решениями налоговой и вовремя вернуть деньги (так же см. «НДС за интернет-услуги от иностранных компаний с 1 октября 2022 года.»).

По ст. 136 ТК зарплату работникам выдают не реже двух раз в месяц. Сначала за первую половину месяца, затем остаток — за вторую половину. Сейчас НДФЛ с зарплаты удерживают только один раз — при окончательной выплате, со всей суммы за отработанный месяц. С 2023 года удерживать налог нужно будет при каждой выплате.

П. 2 ст. 223 НК, согласно которому дата фактического получения дохода в виде зарплаты — это последний день месяца, за который она начислена, отменят. Сейчас до окончания месяца аванс не считается полученным, поэтому НДФЛ не начисляют и не удерживают.

С 2023 года будет действовать только п. 1 ст. 223 НК — доход считается фактически полученным в день выплаты. То есть в день, когда деньги:

выдали работнику наличными;

перечислили на банковский счёт работника или по его письменному заявлению на счета другим людям.

Следовательно, при выплате зарплаты за первую половину месяца работодателю тоже нужно удержать с него НДФЛ и перечислить в бюджет.

Новые сроки уплаты НДФЛ

Сейчас сроки уплаты НДФЛ зависят от вида дохода, который получил работник. С 2023 года будет один срок уплаты удержанного НДФЛ для всех случаев выплаты доходов. По новой редакции п. 6 ст. 226 НК налоговые агенты должны перечислить НДФЛ не позднее 28 числа. В этот срок нужно уплатить налог, который удержали за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.

Особые сроки уплаты НДФЛ установили для декабря и января:

по НДФЛ, удержанному с 23 по 31 декабря — не позднее последнего рабочего дня календарного года;

по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 января — не позднее 28 января.

Как и куда перечислять НДФЛ в 2023 году

Каждому налогоплательщику откроют в Федеральном казначействе единый налоговый счёт (ЕНС). Там будет и НДФЛ с доходов работников. В платёжном поручении нужно заполнить только свой ЕНС, общую сумму, ИНН организации или ИП. Поступившие деньги налоговая инспекция сама распределит по конкретным статьям. Данные она возьмёт из отчётов, уведомлений, судебных актов и других документов.

С 1 января 2023 года налоговики не будут возвращать переплату

Речь о переплате, которую не вернули до конца 2022 года. Рассчитываться с бюджетом все налогоплательщики начнут посредством единого налогового платежа. По состоянию на 01.01.2023 каждому плательщику будет сформировано входящее сальдо единого налогового счета — по правилам, которые прописаны в ст. 4 закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ.

Сальдо будет представлять собой разницу между излишне перечисленными средствами и суммами неисполненных обязанностей. То есть в него войдут в том числе суммы налоговых переплат.

При этом после 1 января 2023 налоговики не будут рассматривать заявления на зачет или возврат переплаты, которые получили, но не отработали своими решениями до 31.12.2022 включительно.

Поэтому, если хотите сделать возврат или зачесть переплату в счет какого-то конкретного налога, лучше поторопиться с подачей заявлений.

Новые критерии перехода на УСН

В 2023 году изменятся коэффициенты-дефляторы, с помощью которых рассчитываются критерии для работы на «упрощенке». Теперь он равен 1.257, а значит, применять УСН может бизнес, который:

получил за календарный год не более 188,55 млн руб.;

за девять месяцев года перед переходом на УСН получил не более 41,41 млн руб. дохода; для ИП такое ограничение не ставится.

В остальном критерии перехода те же: ИП и организации могут применять УСН, если у них нет филиалов, остаточная стоимость основных средств составляет не более 150 млн руб., доля участия других юрлиц — не больше 25%, а численность персонала — не более 100 человек.

Компании и ИП, занятые производством и продажей (в том числе в розницу) ювелирных изделий, утратят право на применение УСН и ПСН.

Таким образом, производство и торговля изделиями из драгметаллов с 2023 года могут быть только на общей системе налогообложения.

Данные ограничения по применению специальных налоговых режимов не распространяются на организации и ИП, осуществляющих производство бижутерии и ремонт ювелирных изделий.

Единый социальный фонд

В 2023 году ПФР и ФСС будут объединены в единый Социальный фонд России. До этого года бизнес платил четыре вида взносов: на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, на случай временной нетрудоспособности и материнства, на травматизм. Теперь первые три объединяются в единый платеж и составляют 30%, их перечисляют в налоговую. Взносы на травматизм платят также в фонд, они составляют 0,2—8,5% — в зависимости от класса профессионального риска.

Меняется порядок оплаты взносов для работников по договорам ГПХ — раньше за них нужно было платить только пенсионные и медицинские взносы, теперь к ним добавляются взносы на ВНиМ и травматизм.

Пособия по договорам ГПХ

В связи с объединением ПФР и ФСС, в 2023 году меняются правила уплаты страховых взносов и выплаты пособий для разных категорий застрахованных лиц.

Согласно ФЗ от 14.07.2022 № 237-ФЗ с 1 января 2023 года число граждан, являющихся застрахованными в сфере ОСС, будет расширено. Помимо лиц, работающих по трудовым договорам, к ним будут отнесены лица, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги по договорам ГПХ.

С 2023 года это изменится:

выплаты по гражданско-правовым договорам больше не будут освобождаться от данного вида взносов, и вообще взносы будут уплачиваться с общей базы в новый единый соцфонд;

лица, работающие по договорам ГПХ, получат статус застрахованных по ОСС от ВНиМ и право на оплату пособий: больничных, декретных, детских, на погребение.

Следует отметить, что эти нововведения не касаются работающих по ГПД самозанятых и ИП.

По материалам vc.ru

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