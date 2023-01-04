На микрорайон «Клюквенный» ищут подрядчика

Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области объявило тендер по выбору подрядчика на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по объектам «магистральная ливневая канализация и ливневые очистные сооружения», а также «питьевого водопровода, бытовой канализации и канализационной насосной станции». Речь идет об объектах, которые будут расположены на территории микрорайона «Клюквенный» в Калининском районе Новосибирска.

Стартовая цена контракта — 62 млн рублей. Выбрать подрядчика заказчик планирует в конце января. Победитель должен будет исполнить контракт в течение 180 дней с момента его заключения.

Напомним, до 2033 года на территории Калининского района предполагается реализовать масштабный проект жилмассива «Клюквенный». Земельный участок для его строительства был передан из федеральной в областную собственность. Как следует из мастер-плана (Подготовлен компанией депутата Законодательного Собрания, экс-собственника ГК «Стрижи» Ильи Полякова. — Ред.), представленного депутатам в октябре, из 207 га площади на 98 га предполагается разместить новостройки 3 уровней этажности, 5 школ, 3 детсада, поликлинику с подстанцией скорой помощи, спортивные, торговые центры, парки отдыха и зеленые зоны.

Ранее редакция рассказывала о том, что подрядчиков на застройку микрорайона «Клюквенный» начнут выбирать в 2023 году.