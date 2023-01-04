Рекламодателям

На микрорайон «Клюквенный» ищут подрядчика

  • 04/01/2023, 16:06
Автор:
микрорайон Клюквенный
Для проектирования инженерных сетей.

Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области объявило тендер по выбору подрядчика на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по объектам «магистральная ливневая канализация и ливневые очистные сооружения», а также «питьевого водопровода, бытовой канализации и канализационной насосной станции». Речь идет об объектах, которые будут расположены на территории микрорайона «Клюквенный» в Калининском районе Новосибирска.

Стартовая цена контракта — 62 млн рублей. Выбрать подрядчика заказчик планирует в конце января. Победитель должен будет исполнить контракт в течение 180 дней с момента его заключения.

комплексное развитие территорий

Строители и ресурсоснабжающие организации обсудили синхронизацию работ на новых территориях

Напомним, до 2033 года на территории Калининского района предполагается реализовать масштабный проект жилмассива «Клюквенный». Земельный участок для его строительства был передан из федеральной в областную собственность. Как следует из мастер-плана (Подготовлен компанией депутата Законодательного Собрания, экс-собственника ГК «Стрижи» Ильи Полякова. — Ред.), представленного депутатам в октябре, из 207 га площади на 98 га предполагается разместить новостройки 3 уровней этажности, 5 школ, 3 детсада, поликлинику с подстанцией скорой помощи, спортивные, торговые центры, парки отдыха и зеленые зоны.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что подрядчиков на застройку микрорайона «Клюквенный» начнут выбирать в 2023 году.

Фото редакции

876

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска микрорайон Клюквенный


Спецоперация на Украине

Семьи мобилизованных получат квоту на лечение бесплодия и заморозку сперматозоидов
28/12/22 16:23
Центр сопровождения семей участников спецоперации открыли в Иркутской области
28/12/22 14:31
В отечественных вузах появится специальная квота для героев спецоперации
22/12/22 11:09

В Новосибирске за полгода строить быстрее не стали

Напротив, сроки возведения новостроек увеличились на 10%.
Читать статью >>
Какие законы вступают в силу в январе 2023

Какие законы вступают в силу в январе 2023

Нововведения на законодательном уровне, которые актуальны для граждан.
Читать статью >>
отставки и назначения в Новосибирской области в 2022 году

Отставки и назначения-2022

Кого потеряли и приобрели органы власти, наука, культура и спорт в уходящем году.
Читать статью >>
строительство метро

Новые «дорожные» решения позволят смягчить проблемы с пробками в Новосибирске

В мэрии обозначили ряд перспективных направлений развития дорожно-транспортной отрасли города.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Хамидулин, генеральный директор ООО «Инвитро-Сибирь» и ООО «Инвитро-Приморье»

Для «Инвитро» 2022 год был интересным и полным неожиданностей

Ключевой задачей на 2023 год для «Инвитро» будет продвижение на рынке как медицинской компании, а также повышение эффективности сети медицинских офисов.
Все материалы
Лента новостей

В Новосибирской области запущен проект «Земля для туризма»

04/01/2023, 12:38

В Новосибирске за полгода строить быстрее не стали

03/01/2023, 11:00

Какие законы вступают в силу в январе 2023

02/01/2023, 12:00

В Новосибирской области объявлены аукционы на ремонт дорог

31/12/2022, 10:56
Популярное

Как навести порядок в бюджете и научиться его грамотно распределять

01/01/2023, 12:00

За незаконную торговлю петардами может грозить штраф до 300 тыс. рублей

30/12/2022, 15:03

Отмена маркировки Библии и квота на обучение

30/12/2022, 13:14
Новости компаний

ВТБ прогнозирует четырехкратный рост активности мошенников по итогам года

29/12/2022, 15:06

«Горячая линия» НГТУ НЭТИ поможет абитуриентам с инвалидностью

29/12/2022, 13:52

Совершайте платежи в Банке «Левобережный» до 31 декабря и выигрывайте денежные призы

29/12/2022, 12:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска