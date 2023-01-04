На микрорайон «Клюквенный» ищут подрядчика

Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области объявило тендер по выбору подрядчика на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по объектам «магистральная ливневая канализация и ливневые очистные сооружения», а также «питьевого водопровода, бытовой канализации и канализационной насосной станции». Речь идет об объектах, которые будут расположены на территории микрорайона «Клюквенный» в Калининском районе Новосибирска.
Стартовая цена контракта — 62 млн рублей. Выбрать подрядчика заказчик планирует в конце января. Победитель должен будет исполнить контракт в течение 180 дней с момента его заключения.
Ранее редакция рассказывала о том, что подрядчиков на застройку микрорайона «Клюквенный» начнут выбирать в 2023 году.
Фото редакции
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