Как правильно подобрать натяжной потолок: секреты

Неважно, косметический это ремонт или самостоятельные работы, такой потолок можно натянуть на любом этапе. Комбинируя разные уровни натяжного полотна, фактуры, сочетая самые разнообразные цвета, можно создать уникальный и неповторимый дизайн помещения, который создаст эстетичный вид.
С годами популярность натяжных потолков только растёт, а ассортимент на рынке может порадовать самыми разными фактурами, ведь спрос рождает предложение. Можно найти как китайские варианты, так и отечественных производителей. Одним из самых откровенных плюсов натяжного потолка является быстрота его установки и низкая стоимость работ. Однако какой же натяжной потолок выбрать?
Для начала нужно сравнить два этих вида натяжных потолков, чтобы определить, какой из них наиболее оптимальный.
Однозначно сказать, какой потолок лучше — невозможно. Для каждого помещения стоит подобрать подходящее полотно, отталкиваясь от нужд, дизайна, температуры в помещении. В любом случае перед покупкой можно проконсультироваться со специалистом, он всегда поможет сделать выбор в правильную сторону.
Независимо от того, в пользу какого вида полотна вы сделаете выбор, вам предстоит сделать выбор еще в одном непростом вопросе. Матовое покрытие или глянцевое?
Если помещение, в котором требуется установить натяжной потолок в классическом стиле, то стоит остановиться на матовом решении. Так будет создаваться эффект матовой краски на потолке. Блеск не будет отвлекать от дизайна самого помещения, от мебели или еще каких-то определенных решений. Также стоит заметить, что стоимость матовых потолков меньше стоимости блестящих полотен.
Глянцевые же полотна визуально расширяют пространство. Правильная подсветка и оригинальная фактура создадут просто потрясающий эстетический эффект. Однако, в этом вопросе стоит быть осторожным и тонко чувствовать грань между роскошью и вульгарностью.
Есть еще один вид натяжных потолков, хотя он и не так популярен, как другие виды — сатиновые. Эффект приятной фактуры создается за счет особого плетения нитей, а оттенки поражают воображение. Можно выбрать как солнечно-теплые цвета, так и бархатно-голубые, что визуально добавят уют и теплоту вашему жилищу.
Подводя итог, однозначно сказать, какое полотно лучше, невозможно. Однако натяжные потолки в Новосибирске «Стиль» предоставят вам целый полёт для фантазии. Здесь вы сможете выбрать идеальное полотно именно для вашего помещения, создав оригинальное решение для любой комнаты, зала, кухни, спальни и даже ванной комнаты.
Фото с сайта компании «Стиль»
Рубрики :
Регионы: Регион не задан
Теги : Теги не заданы
Новости компаний
Комментировать