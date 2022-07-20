Как правильно подобрать натяжной потолок: секреты

Неважно, косметический это ремонт или самостоятельные работы, такой потолок можно натянуть на любом этапе. Комбинируя разные уровни натяжного полотна, фактуры, сочетая самые разнообразные цвета, можно создать уникальный и неповторимый дизайн помещения, который создаст эстетичный вид.

С годами популярность натяжных потолков только растёт, а ассортимент на рынке может порадовать самыми разными фактурами, ведь спрос рождает предложение. Можно найти как китайские варианты, так и отечественных производителей. Одним из самых откровенных плюсов натяжного потолка является быстрота его установки и низкая стоимость работ. Однако какой же натяжной потолок выбрать?

ПВХ или ткань? Что лучше?

Для начала нужно сравнить два этих вида натяжных потолков, чтобы определить, какой из них наиболее оптимальный.

Тканевые натяжные потолки

Тканевые натяжные потолки безопасны для здоровья проживающих, а также пожаробезопасны.

Такие потолки куда более устойчивы к перепадам температур, чем их ПВХ-собратья. Однако при возможном затоплении тканевые потолки достаточно быстро промокнут и начнут протекать.

Фактура и цвет у тканевых потолков куда более скудная, дизайнерских решений будет куда меньше, чем при установке ПВХ-потолка.

Тканевый натяжной потолок достаточно много весит, поэтому нередки легкие провисания полотна.

Полотно тканевого натяжного потолка достаточно широкое, что позволяет натянуть потолок так, чтобы было не видно швов.

Плохо чистятся. Если помещение пыльное, то лучше установить ПВХ-потолок.

Натяжные потолки из ПВХ-пленки.

Огромное разнообразие цветов, фактур, оттенков, дизайнов. Нередко жильцы любят выбирать такие дизайнерские решения, как металлические оттенки или даже имитацию звездного неба. Краска при фотопечати на потолок наносится ровно и очень ярко.

Благодаря эластичности полотна, ПВХ-потолки могут с легкостью задержать воду при затоплении. Будет достаточно легко откачать воду и сжать полотно обратно с помощью специальной пушки, выделяющей тепло.

К сожалению, ПВХ-потолки плохо выдерживают механические повреждения. Если случайно ударить острым предметом, обязательно образуется прокол, и ничего не останется, кроме как натянуть новый потолок. Перепады температур также плохо отзываются на таком полотне, поэтому в помещениях с низкой температурой стоит отдать предпочтение в сторону тканевых натяжных потолков.

При большой площади помещения ПВХ-полотно сваривают между собой, что может оставить достаточно заметные швы.

При большой площади помещения ПВХ-полотно сваривают между собой, что может оставить достаточно заметные швы. Пыль и грязь легко убираются с натяжных потолков. Достаточно просто протереть влажной тряпочкой или губкой, чтобы удалить загрязнения.

ПВХ-потолки стоят в несколько раз дешевле, чем тканевые собратья.

Однозначно сказать, какой потолок лучше — невозможно. Для каждого помещения стоит подобрать подходящее полотно, отталкиваясь от нужд, дизайна, температуры в помещении. В любом случае перед покупкой можно проконсультироваться со специалистом, он всегда поможет сделать выбор в правильную сторону.

Матовое покрытие или всё же глянцевое?

Независимо от того, в пользу какого вида полотна вы сделаете выбор, вам предстоит сделать выбор еще в одном непростом вопросе. Матовое покрытие или глянцевое?

Если помещение, в котором требуется установить натяжной потолок в классическом стиле, то стоит остановиться на матовом решении. Так будет создаваться эффект матовой краски на потолке. Блеск не будет отвлекать от дизайна самого помещения, от мебели или еще каких-то определенных решений. Также стоит заметить, что стоимость матовых потолков меньше стоимости блестящих полотен.

Глянцевые же полотна визуально расширяют пространство. Правильная подсветка и оригинальная фактура создадут просто потрясающий эстетический эффект. Однако, в этом вопросе стоит быть осторожным и тонко чувствовать грань между роскошью и вульгарностью.

Есть еще один вид натяжных потолков, хотя он и не так популярен, как другие виды — сатиновые. Эффект приятной фактуры создается за счет особого плетения нитей, а оттенки поражают воображение. Можно выбрать как солнечно-теплые цвета, так и бархатно-голубые, что визуально добавят уют и теплоту вашему жилищу.

Подводя итог, однозначно сказать, какое полотно лучше, невозможно. Однако натяжные потолки в Новосибирске «Стиль» предоставят вам целый полёт для фантазии. Здесь вы сможете выбрать идеальное полотно именно для вашего помещения, создав оригинальное решение для любой комнаты, зала, кухни, спальни и даже ванной комнаты.