Рекламодателям

В рекламных кабинетах Google зависли деньги многих клиентов

Михаил Пясковский, основатель бренда «ИнфоСофт» о банкротстве компании Google, перспективах рекламодателей вытащить зависшие деньги и будущем YouTube:
  • 20/07/2022, 18:05

новости Новосибирска— Я оценю ситуацию, как клиент Google. Как и многие коммерческие компании мы рекламировались в Google Adwords. Эта система устроена так: клиент Google вносит предоплату в личный кабинет, а после размещает рекламные объявления. Деньги постепенно списываются. Как только Google объявил, что прекращает рекламную деятельность в России, все рекламные кабинеты были заблокированы, а рекламные кампании остановлены. Несложно представить, что большое количество клиентов, которые внесли предоплату в надежде, что им будут оказаны услуги, оказались и без услуг, и без денег.

Что, на мой взгляд, может происходить дальше. Есть претензии, которые к Google предъявили наши регулирующие органы. Суммы там таковы, что в середине мая Google начала процедуру банкротства. Насколько я понимаю, в ходе этой процедуры будут изыскивать средства для выплаты налогов, штрафов, может денег хватит на зарплату, а вот клиенты компании останутся ни с чем. Я это расцениваю как серьезный удар по имиджу Google: мы заплатили деньги, а исполнение договора в виде рекламы не получили.  Я анализировал ситуацию. Есть ряд крупных рекламодателей, у которых в рекламных кабинетах Google зависли очень крупные суммы. Думаю, что с ними тоже не рассчитаются. Чтобы оплатить всю сформировавшуюся задолженность материнская компания Google, которая находится в недружественной России стране, должна будет профинансировать банкротство российской дочки. Судя по санкциям, объявленным против РФ, не думаю, что это будет сделано.

В нынешней ситуации случится может все, но пока не думаю, что Google и YouTube в России отключат полностью. Мы живем в новой реальности с 24 февраля и все продолжает работать. Гораздо больше вероятность того, что российская дочка Google будет останавливать финансирование кэширующих серверов для просмотра видео, которые установлены во многих крупных российских городах. Их сейчас просто не на что будет содержать. Если это произойдёт, то скорость работы сервисов компании и качество видео-контента резко снизится.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : санкции реклама ИТ бизнес


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