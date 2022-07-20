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Как выбрать надежный и недорогой забор для дачи?

  • 20/07/2022, 17:42
Главная задача любого забора - надежная защита вашего дома и прилегающей территории.

Большинство современных ограждений легко справляются с этой задачей. И при всем многообразии выбора, который предлагает сегодня строительный рынок, довольно нелегко определиться с подходящей моделью. Многие заборы выглядят эффектно и роскошно, но стоят огромных денег, да и их установка также сложная и дорогостоящая. Самыми популярными бюджетными вариантами на территории нашей страны являются ограждения из рулонной сетки. Чем же они так полюбились нашим соотечественникам?

Основные преимущества ограждения из рулонной сетки

Несмотря на всю простоту конструкции, данный тип заборов достаточно прочный и устойчивый. И в соотношении цена-качество, он безусловно лидирует в своем сегменте. Кроме того, рулонная сетка обладает целым рядом конкурентоспособных преимуществ:

  1. Низкая стоимость.

  2. Прочность и надежность.

  3. Устойчивость к механическим повреждениям.

  4. Устойчивость к перепадам температур, осадкам, коррозии.

  5. Способность пропускать на участок свет и воздух.

  6. Не перекрывает обзор огораживаемой территории.

  7. Удобно транспортировать.

  8. Не требует подготовки сложного фундамента.

  9. Легкий и быстрый монтаж на опорные столбы без применения сварочного аппарата с помощью специальных креплений.

  10. Легко демонтировать и можно использовать повторно.

  11. Долговечность.

  12. Не требует сложного ухода.

  13. Современный внешний вид, который прекрасно сочетается с любыми постройками.

  14. Широкая область применения (подойдет для оформления газонов, клумб, зонирования территории, оформления теплиц и вольеров для животных и птиц).

  15. Есть возможность выбрать высоту забора исходя из индивидуальных требований

Выбирая такой забор, вы получите надежного защитника, который препятствует проникновению на территорию посторонних лиц и животных, при этом не портит эстетику вашего участка.

Рулонная сетка изготавливается на современном высокотехнологичном производстве из качественной стальной проволоки. Забор дополнительно покрывается защитным слоем цинка, который добавляет прочностных характеристик готовому изделию. Ограждение выполнено в соответствии со всеми нормами и стандартами, имеет гарантию производителя и прослужит вам не одно десятилетие, сохраняя неизменно привлекательный внешний вид.

Источник текста и фото: https://tfence.ru/

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