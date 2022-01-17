Как правильно подобрать репетитора и каким должен быть стоящий личный преподаватель?

Самый логичный и практичный вариант — найти репетитора по нужному предмету и ликвидировать отставание. Главное при этом, не нарваться на шарлатана и не потратить деньги и время впустую.
Первое, с чем нужно определиться — это с постановкой реальной задачи. Кому-то необходимо нагнать школьную программу из-за болезни, кто-то не в состоянии заставить себя выполнять домашнее задание, а другим надо подготовиться к сдаче ОГЭ или ЕГЭ. Соответственно и преподавателя надо искать, исходя из собственных нужд. В противном случае результат будет, мягко говоря, неважный или его вовсе не предвидится.
Разобравшись с целями и задачами, перед нами встаёт следующий вполне логичный вопрос. Где найти этого виртуозного мастера по тренировке чужих мозгов. Как правило, люди, впервые столкнувшиеся с подобной проблемой, используют стандартный набор:
Решение о выборе репетитора должно быть взвешенным, выверенным, а информация соответствовать действительности.
Как из массы, казалось бы, удачных вариантов выбрать именно тот, который подойдёт в конкретном случае? Всё гораздо проще, чем кажется. Предлагаем вашему вниманию чек-лист, который следует взять за основу при подборе преподавателя:
Взяв на вооружение этот нехитрый алгоритм отбора, все останутся в выигрыше — и родители, и ученик, и, конечно же, сам репетитор. Каждый успешный проект добавляет ещё один большой плюсик в портфолио преподавателя.
Грамотно и со знанием дела подобранный репетитор — вовремя оказанная квалифицированная помощь. Случайный человек со стороны, о котором вы ничего не знаете — повод задумать о целесообразности предприятия в целом. Делайте выбор правильно и отличный результат не заставит себя долго ждать!
Фото с сайта pixabay.com
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