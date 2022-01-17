Как правильно подобрать репетитора и каким должен быть стоящий личный преподаватель?

Самый логичный и практичный вариант — найти репетитора по нужному предмету и ликвидировать отставание. Главное при этом, не нарваться на шарлатана и не потратить деньги и время впустую.

Как найти репетитора и на что следует обратить особое внимание?

Первое, с чем нужно определиться — это с постановкой реальной задачи. Кому-то необходимо нагнать школьную программу из-за болезни, кто-то не в состоянии заставить себя выполнять домашнее задание, а другим надо подготовиться к сдаче ОГЭ или ЕГЭ. Соответственно и преподавателя надо искать, исходя из собственных нужд. В противном случае результат будет, мягко говоря, неважный или его вовсе не предвидится.

Разобравшись с целями и задачами, перед нами встаёт следующий вполне логичный вопрос. Где найти этого виртуозного мастера по тренировке чужих мозгов. Как правило, люди, впервые столкнувшиеся с подобной проблемой, используют стандартный набор:

Спросить у знакомых. Не факт, что вам подойдёт предложенный вариант. У всех людей уровень знаний абсолютно разный. Обратиться по месту обучения. Идея так себе. Если ребёнка там до сих пор не научили, то вряд ли сделают это качественно даже за дополнительные денежные вливания. Воспользоваться услугами профессиональных агентств. Надо сказать, что личный преподаватель с большим стажем и безупречной репутацией — лучший выход из создавшегося положения. Ведь на сайте компании кроме регалий человека можно найти и отзывы, которые красноречивее всякой рекламы. Изучить доску объявлений. А вот это уже из разряда «кот в мешке». Мало ли что незнакомый человек может о себе написать. Большую часть сведений никак не проверить.

Решение о выборе репетитора должно быть взвешенным, выверенным, а информация соответствовать действительности.

Критерии при выборе репетитора

Как из массы, казалось бы, удачных вариантов выбрать именно тот, который подойдёт в конкретном случае? Всё гораздо проще, чем кажется. Предлагаем вашему вниманию чек-лист, который следует взять за основу при подборе преподавателя:

Наличие опыта. Речь не о стаже работы, а о том, насколько часто и успешно учитель решал задачи подобные вашей в прошлом.

Сроки достижения результата. Если специалист не в состоянии назвать хотя бы ориентировочную дату, к которой сможет подтянуть студента, вряд ли с ним стоит иметь дело.

Стоимость. Не самый последний вопрос, требующий решения. Когда цена не по карману, следует либо договориться о скидке, либо искать другую кандидатуру.

Программа обучения. Родители должны иметь представление о том, что именно будут преподавать их ребёнку.

Система отслеживания успеваемости подопечных. Если репетитор не может оперативно анализировать актуальную ситуацию и делать из неё соответствующие выводы, едва ли можно надеяться на что-то серьёзное.

Взяв на вооружение этот нехитрый алгоритм отбора, все останутся в выигрыше — и родители, и ученик, и, конечно же, сам репетитор. Каждый успешный проект добавляет ещё один большой плюсик в портфолио преподавателя.

Выводы

Грамотно и со знанием дела подобранный репетитор — вовремя оказанная квалифицированная помощь. Случайный человек со стороны, о котором вы ничего не знаете — повод задумать о целесообразности предприятия в целом. Делайте выбор правильно и отличный результат не заставит себя долго ждать!