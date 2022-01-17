Покупка квартир для сдачи в аренду становится все менее выгодной

Средний срок окупаемости квартиры (отношение средней стоимости однокомнатной квартиры к среднегодовому доходу от аренды) в городах-миллионниках к концу 2021 г. составил 16,5 года, пишет «Российская газета» со ссылкой на консалтинговую группу SRG. В конце 2020 года срок был меньше — 15,8 лет. Если при этом окупать еще и проценты по ипотеке, то сроки могут превысить и двадцать лет.

По расчетам экспертов, средний чек предложения «однушки» в городах-миллионниках на вторичном рынке за год вырос на 26,22%, а ставка аренды лишь на 20,03%.

Самый быстрый срок окупаемости и высокий показатель доходности среди городов-миллионников — в Челябинске, где за счет аренды можно вернуть стоимость квартиры за 12,4 года. В Новосибирске срок окупаемости достигает 15,4 лет.

Аналитики «Инком-Недвижимости» подтвердили тенденцию и отметили, что спад спроса на аренду в декабре не сделал владельцев жилья более лояльными. Собственники продолжают отказывать арендаторам по гендерным, возрастным или национальным признакам, семейному положению и составу. По словам экспертов, это происходит из-за опасений за сохранность имущества и комфорт соседей, а также из-за боязни неуплат за проживание или коммунальные услуги.