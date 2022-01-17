Экскаватор ЕК 450 FS и его особенности

Она располагается в г. Иванове на площади в 45 га. Здесь она осуществляет свою деятельность по различным направлениям.

Сферы деятельности «Кранэкс»

Более подробно направления «Кранэкс» рассмотрены ниже:

Предоставление услуг по проектированию специализированной техники для строительства. Производство строительной техники (гидравлические и гусеничные экскаваторы под брендом «Кранэкс»). Изготовление комплектующих, запчастей и дополнительного оборудования для экскаваторов, в том числе, ковшей как для иностранных производителей, так и отечественных. Предоставление услуг по поставке медицинского кислорода и технических газов. Предоставление услуг по ремонту спецоборудования. Например, металлорежущего направления.



Стоит отметить что МГ КРАНЭКС на протяжении 20 лет тесно сотрудничает с японской фирмой мирового масштаба KOMATSU, что не могло не отразиться на качестве как продукции, так и работы в целом. Благодаря полученному опыту от мирового производителя строительной техники команда КРАНЭКС имеет уже внушительный багаж знаний по технологиям, логистики, организации.

Для МГ КРАНЭКС одну из важных ролей играет коллектив. Здесь каждый специалист является частью одной большой команды. Для каждого сотрудника в компании открываются широкие возможности для развития себя как личности и карьерного роста. В КРАНЭКС работают только профессионалы, которые стремятся к одной цели – достижение того, чтобы компания стала лидером по продажам и производству экскаваторов, другой производимой продукции в России. В компании соблюдены все необходимые комфортные условия для работы сотрудников. Здесь грамотно продуманная социальная и кадровая политика, корпоративная этика по международным стандартам. Еще внедрена межкорпоративная ИТ-система. Она позволяет исключить в работе ошибки, которые могут быть допущены с учетом человеческого фактора, так как все операции, документы и действия фиксируются с помощью технологий. Это облегчает задачу всем сотрудникам КРАНЭКС.

Особенности экскаватора ЕК 450FS

Как было выше отмечено, «Кранэкс» является производителем экскаваторов и комплектующих к ним. Экскаваторы, выпускаемые группой компаний, имеют хорошие характеристики благодаря использованию качественных материалов, электроники. При производстве используются инновационные современные технологии. Контроль качества происходит на каждом этапе.

Модельный ряд экскаваторов довольно разнообразный. Здесь стоит отметить экскаватор ЕК 450FS, который в настоящее время является лидером по продажам. Это вполне обоснованно, так как данный экскаватор имеет ряд положительных характеристик, среди которых стоит отметить комфортность кабины. Она просторная и надежная. Работник сможет комфортно работать, не переживая за свою безопасность. Двери и окна оснащены резиновыми уплотнителями, которые обеспечивают хорошую изоляцию как от шума, так и не пропускает холод. Здесь установлен обогреватель, который не даст замерзнуть сотруднику во время длительного пребывания в кабине. В ней установлено удобное эргономическое кресло, которое можно регулировать при необходимости. Это разработка от Grammer. Наблюдается уменьшенная вибрация за счет специальных гидроопор Simrit. Управление у экскаваторов соответствует современных технологическим тенденциям. Дизайн эргономичный и демократичный, имеется ЖК-дисплей на пульте. Сам пульт управления многофункциональный и практичный. Стоит обратить внимание на то, что на EK 450 FS установлен современный мощный дизельный двигатель с электростартерным запуском. Данный двигатель обеспечивает бесперебойную и надежную работу экскаваторов. Экскаватор ЕК 450 FS обеспечен гидравлической системой, благодаря чему спецтранспорт имеет плавные движения, точность, рациональное потребление энергии.

Если вы хотите приобрести экскаватор или комплектующие к нему, свяжитесь со специалистами компании по контактам, указанным на сайте. Вам обязательно помогут по всем вопросам. Специалисты расскажут вам об особенностях и преимуществах заинтересовавших вас позиций продукции. Вы сможете подобрать тот вариант, который будет отвечать всем вашим требованиям. Экскаватор ЕК 450 FS имеет хорошие технические и эксплуатационные характеристики. Именно поэтому он пользуется повышенным спросом в настоящее время. При оптимальных функциональных возможностях на данную технику установлены вполне доступные цены.