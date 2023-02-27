Как правильно продать iPhone

Однако прежде чем передать старый телефон новому хозяину, необходимо выполнить несколько шагов, чтобы обеспечить сохранность личных данных и подготовить телефон к использованию другим человеком.

Одним из самых важных шагов при подготовке iPhone к продаже является отвязка от учетной записи iCloud. Это крайне важно, поскольку учетная запись iCloud связана с вашими личными данными, включая контакты, фотографии, документы и данные приложений. Если вы не отвяжете iPhone от учетной записи iCloud, новый владелец не сможет пользоваться телефоном без ввода данных для входа в iCloud.

Чтобы отвязать iPhone от учетной записи iCloud, перейдите в приложение Настройки на устройстве и нажмите на имя в верхней части экрана. Затем нажмите на iCloud и прокрутите вниз до пункта Выйти. Вам будет предложено ввести пароль для безопасности, чтобы подтвердить, что вы хотите выйти из своей учетной записи. После этого ваш iPhone больше не будет связан с вашей учетной записью iCloud.

Помимо отвязки iPhone от учетной записи iCloud, необходимо также стереть все личные данные с устройства.

Это станет гарантией, что новый владелец не сможет получить доступ к вашей личной информации, включая фотографии, сообщения и данные приложений. Для этого перейдите в приложение Настройки и нажмите Общие. Оттуда прокрутите страницу пальцем вниз до пункта Сброс и выберите пункт Стереть все содержимое и настройки. Вам будет предложено ввести пароль или пароль Apple ID, чтобы подтвердить, что вы хотите стереть все данные на устройстве. Как только вы это сделаете, ваш iPhone будет готов к приему нового владельца.

Как и куда продать iPhone выгодно?

Если вы не знаете, как подготовить iPhone к продаже, возможно, вам стоит обратиться к профессиональному скупщику. Proday-iPhone — это компания, которая специализируется на покупке и продаже продукции Apple, включая iPhone, iPad и компьютеры Mac.

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