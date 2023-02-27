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Как правильно продать iPhone

  • 27/02/2023, 18:47
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Когда приходит время обновить свой iPhone, продажа старого телефона может стать отличным способом компенсировать стоимость нового устройства.

Однако прежде чем передать старый телефон новому хозяину, необходимо выполнить несколько шагов, чтобы обеспечить сохранность личных данных и подготовить телефон к использованию другим человеком.

Одним из самых важных шагов при подготовке iPhone к продаже является отвязка от учетной записи iCloud. Это крайне важно, поскольку учетная запись iCloud связана с вашими личными данными, включая контакты, фотографии, документы и данные приложений. Если вы не отвяжете iPhone от учетной записи iCloud, новый владелец не сможет пользоваться телефоном без ввода данных для входа в iCloud.

Чтобы отвязать iPhone от учетной записи iCloud, перейдите в приложение Настройки на устройстве и нажмите на имя в верхней части экрана. Затем нажмите на iCloud и прокрутите вниз до пункта Выйти. Вам будет предложено ввести пароль для безопасности, чтобы подтвердить, что вы хотите выйти из своей учетной записи. После этого ваш iPhone больше не будет связан с вашей учетной записью iCloud.

Помимо отвязки iPhone от учетной записи iCloud, необходимо также стереть все личные данные с устройства.

Это станет гарантией, что новый владелец не сможет получить доступ к вашей личной информации, включая фотографии, сообщения и данные приложений. Для этого перейдите в приложение Настройки и нажмите Общие. Оттуда прокрутите страницу пальцем вниз до пункта Сброс и выберите пункт Стереть все содержимое и настройки. Вам будет предложено ввести пароль или пароль Apple ID, чтобы подтвердить, что вы хотите стереть все данные на устройстве. Как только вы это сделаете, ваш iPhone будет готов к приему нового владельца.

Как и куда продать iPhone выгодно?

Если вы не знаете, как подготовить iPhone к продаже, возможно, вам стоит обратиться к профессиональному скупщику. Proday-iPhone — это компания, которая специализируется на покупке и продаже продукции Apple, включая iPhone, iPad и компьютеры Mac.

Одним из преимуществ работы является то, что они предлагают бесплатный выезд оценщика на дом. Это означает, что вам не нужно беспокоиться о поездке в магазин или встрече с кем-то в общественном месте, чтобы продать свое устройство.

Преимуществом сотрудничества является то, что они предлагают виртуальную оценку вашего устройства. Это означает, что вы можете получить оценку стоимости вашего iPhone, не выходя из дома. Все, что вам нужно сделать, это предоставить основную информацию о вашем устройстве, такую как модель, объем памяти и состояние, и они дадут вам оценку его стоимости.

Наконец, одним из самых больших преимуществ работы с Proday-iPhone.ru является то, что они предлагают гарантированную цену за ваше устройство. Это означает, что цена, которую они вам предложат, не изменится на месте, как это могло бы произойти, если бы вы продавали свое устройство индивидуальному покупателю на сайте Авито или Юла. Это может дать вам душевное спокойствие и сделать процесс продажи вашего iPhone намного проще и менее стрессовым.

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