Технониколь инвестирует почти 220 млн в производство каменной ваты в Кузбассе

Корпорация Технониколь в 2023 году инвестирует в юргинский «Завод ТЕХНО» 219 млн рублей. Предприятие модернизирует основное оборудование, что улучшит свойства выпускаемой продукции, а также приступит к экологическому проекту – установке дополнительных очистных сооружений. Об это сообщает пресс-служба компании.

В частности, на кузбасском заводе каменной ваты начнется монтаж системы дожига газов от камеры полимеризации – места, где отвердевает «ковер» из каменной ваты. Эта система предназначена для дополнительной очистки выбросов. В итоге степень очистки атмосферных выбросов вырастет до 95%.

Кроме того, на предприятии планируют установить самоочищающиеся фильтры на систему рециклинга – переработки минераловатных отходов производства. Это также снизит количество пыли от измельчителя на 99%.

В 2022 объем инвестиций Технониколь в кузбасское производство каменной ваты составил 120 млн рублей. Завод приступил к внедрению системы машинного зрения на основе нейросетей на двух ключевых направлениях: контроль качества готовой продукции и безопасность труда.

В прошлом году «Завод ТЕХНО» в Кемеровской области начал производство нового продукта с повышенной прочностью для теплоизоляции полов, а также клиновидной изоляции для создания уклона при утеплении кровель. Всего предприятие выпустило 1,4 млн куб. м каменной ваты. Это 560 видов материалов для утепления жилых, общественных и промышленных зданий, а также техническая изоляция.

Технониколь — российская компания,производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Основана в 1992 году. Владеет заводами в России, Белоруссии, Литве, Италии, Польше, Великобритании и Германии, а также научными подразделениями, представительствами и учебными центрами.

Ранее редакция сообщала о том, что минэкономразвития обновит правила субсидирования модульных отелей.