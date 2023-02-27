В Новосибирске откроется магазин STORE by LUKSE

В ТЦ «Аура» начнет работу магазин STORE by LUKSE. Открытие запланировано на март. Об этом сообщает пресс-служба компании MALLTECH.

— STORE by LUKSE — новый проект команды LUKSÉ. В магазине будет представлена мужская, женская одежда, обувь и аксессуары более 30 самых востребованных российских и зарубежных премиум-брендов, — говорится в сообщении пресс-службы.

Магазин будет расположен на 1 этаже, его площадь составит 331 м2.

Напомним, Lukse — это большой универмаг одежды от среднеценовых до люксовых марок, открытый известным новосибирским девелопером Тимуром Саттаровым. Магазин располагается в здании бывшего института на Серебренниковской. На шести этажах представлены мужские и женские коллекции ведущих мировых брендов, эксклюзивная косметика и парфюмерия, детские товары и игрушки, говорится в группе компании ВКонтакте. Площадь — около 6 тыс кв метров.

Кроме этого торгового центра, компании Саттарова OOO «ТДЛ» принадлежат еще магазины в Кемерове (на улице Весенней) и Новокузнецке (Галерея First). Магазины принадлежат OOO «ТДЛ». Генеральным директором «ТДЛ» является Михаил Козлов, а учредителем Ольга Гребенюк. По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности компании является торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах. За 2021 год прибыль компании составила — 49 млн руб, выручка — 1,07 млрд руб.

На минувшей неделе в мэрии Новосибирска одобрили проект Тимура Саттарова и Ольги Гребенюк о реконструкции зданий по улице Серебренниковской. Проект был представлен экспертам градостроительного совета еще в ноябре 2022 года. В мэрии поясняли, что многофункциональный комплекс будет состоять из трех связанных зданий. В частности, к пятиэтажному заводскому корпусу добавят три этажа, а внутри квартала появятся две башни высотой 16 и 17 этажей.

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