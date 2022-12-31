Афиша на январь 2023 – куда сходить в Новосибирске

Афишу культурных событий в Новосибирске представил «Деловой квартал» совместно с региональным министерством культуры.

1-8 января

Новосибирская государственная филармония.

Цикл концертов «Новогодний фейерверк».

Слушателей ждет грандиозный артистический салют. Публика будет внимать невероятному пиршеству — все, чем располагает Новосибирская филармония, будет переливаться звуком, светом, шутками и популярными мелодиями.

Центр креативных индустрий (кинозал «Синема»).

Просмотры новогодних фильмов.

В дни новогодних каникул в небольшом уютном кинозале будут демонстрироваться лучшие отечественные и зарубежные художественные фильмы — приключения, комедии, сказки — и мультфильмы. В репертуаре кинозала «Синема» предусмотрены благотворительные показы. В новогодние праздники можно бесплатно посмотреть фильмы-сказки «Морозко» (1964 г.) и «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961 г.), комедии «Карнавальная ночь» (1956 г.) и «Нейлоновая елка» (1985 г.), мюзикл «Серебряное ревю» (1982 г.), мультфильмы «Щелкунчик» (1973 г.), «Снегурочка» (1952 г.), «Ночь перед рождеством» (1951 г.), а также сборник мультфильмов для самых маленьких.

3-4 января

Молодежный драматический театр «Первый театр».

Премьера «История волшебного леса».

Авторы спектакля взглянули на привычную историю о приключениях вокруг новогоднего волшебства и Деда Мороза под другим углом. Что будет, если на первый план истории выйдет молодое поколение: Ёжка и Снежка? Ёжка мечтает пойти на Новогодний бал. Но, как обычно происходит в сказках, злодеи не всегда получают желаемое. А может, она не такая уж и злодейка? Вот со Снежкой все понятно! Или нет? Режиссером и автором пьесы стала заведующая труппой МДТ «Первый театр» Вера Караблина. Перед спектаклем зрителей ждет выставка кукол персонажей «Истории волшебного леса». Ёжка, Снежка, Баба Яга, Дед Мороз, Кикимора, Леший и два Снеговика будут висеть в семи коробах в маленьком зрительском фойе театра. Куклы будут в окружении своих атрибутов, благодаря которым зрители больше узнают о персонажах спектакля.

3-7 января 18:00

ГАУК НСО «Сибирь-концерт» (КЗ «Евразия»).

Новогоднее русское шоу.

Творческий коллектив Сибирского хора подарит вечер, полный новогоднего настроения, погрузит свою зрительскую аудиторию в атмосферу праздника, некоего взрослого волшебства без какого-либо обмана, и в то же время обязательно удивит чем-то неординарным. Музыкальный спектакль русского народного жанра является настоящим шедевром. В рамках сюжетной линии, посредством художественных номеров зимней тематики и живого интерактива ведущих, зрители будут вовлечены в праздничное действо. Главными персонажами «Новогоднего русского шоу» традиционно будут Новый год, Дед Мороз и Снегурочка.

3-8 января

Исторический парк «Россия – моя история».

Новогодняя праздничная программа «Транссибирский экспресс».

Исторический парк «Россия — моя история» представляет увлекательное, познавательное и динамичное путешествие по самым интересным выставкам уходящего года, которое закончится викториной и розыгрышем ценных призов.

Вместе с экскурсоводом гостям предстоит проследовать по просторам заснеженной Сибири на выставке «Новосибирь-85. Центр притяжения» и увидеть родной край с неожиданной стороны, приобщиться к богатому наследию Урала и стать автором собственной песочной фрески, вдохновившись красотой уральских самоцветов, промчаться сквозь столетия к началу 18-го века, чтобы стать свидетелями принятия петровского указа о праздновании Нового года. Участие по предварительной записи по телефону: 349-39-29.

4, 6, 8, 29 января

Новосибирский драматический театр.

Спектакль «Сказка о потерянном времени».

История о том, как злые волшебники превратили третьеклассника Петю Зубова и других школьников в стариков, потому что они не ценили время и тратили его впустую. Красочный и динамичный спектакль Новосибирского драматического театра сделан в ретро-стиле. Удивительные превращения, погоня, волшебство с легкостью затянут юного зрителя и перенесут в эпоху СССР. Спектакль рекомендован для семейного просмотра.

7, 8 января в 10:30, 13:00 и 15:00

Новосибирский областной театр кукол.

Спектакль «Умка».

Самых маленьких зрителей ждет красивая история о дружбе двух детей среди белоснежных льдов. И не важно, что один из детей — белый медвежонок, а второй — обычный мальчик. Они вместе познают мир и учатся дружить. Горит северное сияние, звучит хомус, ему откликаются шаманские бубны. Спектакль получился очень красивым, добрым и музыкальным.

15 января в 11:00 и 14:00

Новосибирский областной театр кукол.

Спектакль «Снежная королева».

Спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена поставила молодой питерский режиссер Вера Каратаева. Это история о том, как мальчик Кай увлекся красотой зимней природы, выбрал снежное безмолвие, слепящий, сияющий снег. Он отправился в гости к Снежной королеве и забыл о Герде. Герда, не задумываясь ни на миг, отправляется на поиски Кая, чтобы спасти его, вернуть в привычную жизнь с теплом очага и цветущими розами. В мир, который расцветает и изменяется с каждым поворотом дороги. Герда выбрала свой путь и хочет, чтобы Кай шел с ней рядом… Отважной Герде предстоит преодолеть ледяные горы и бушующие реки, встретить разбойников и троллей. Найти Кая и понять, что настоящая дружба — это когда ты позволяешь другу самому выбрать дорогу. «Снежная королева» — это сказка о взрослении и поиске своего пути. Волшебная зимняя сказка для детей и их родителей.

13 января в 19:00 и 14 января в 18:00

Новосибирский музыкальный театр.

Премьера мюзикла «Опасные связи».

Новосибирский музыкальный театр представляет мировую премьеру мюзикла «Опасные связи». Спектакль был написан московским композитором Романом Львовичем и драматургом Львом Яковлевым в 2012 г. по мотивам одноименного французского романа. Роман в письмах был создан в 1782 г. и стал единственным известным произведением французского генерала, изобретателя и писателя Пьера Шодерло де Лакло (1741-1803). Этот роман стал настоящей сенсацией французской литературы своего времени — еще в конце XVIII века получил около пятидесяти переизданий, а позднее был переведен на все ведущие мировые языки и неоднократно экранизирован. Постановка мюзикла «Опасные связи» стала дебютом композитора Романа Львовича на сцене Новосибирского музыкального театра.

13, 14, 29 января

Новосибирский государственный драматический театр «Старый дом».

Премьера спектакля «Тот самый день».

В героине рассказов Аллы Горбуновой каждый узнает себя. Ее лирическое восприятие переплавляет воспоминания о дачном детстве, общении с дедушкой и бабушкой, встречах с подругами и первых влюбленностях в душевное и насыщенное повествование. Превращение милой девочки в ершистого подростка, а после — в загадочную женщину наполнено драматическими и комическими перипетиями, которые, безусловно, отзовутся в каждом. Ее путь — это и реальные истории 1990-2000-х годов, и фантасмагорические сюжеты снов, и наивные сказки современной жизни. В финале героиня и ее окружение после всех приключений встретятся на той самой даче, чтобы вернуться к ощущению рая из детства.

14 января в18:00, 26 января, 18:30

Новосибирский государственный академический драматический театр «Красный факел».

Спектакль «Сын».

«Почему все может взять и исчезнуть из жизни?» Почему твой ребенок еще вчера был «маленьким солнышком», улыбался и радовался миру, а сегодня он ходит кругами по комнате и повторяет, что не может жить? Какова доля твоей вины, и что ты можешь сделать? Пьер и Анна расстались. У Пьера новая семья. Анна в депрессии. Их сын-подросток Николя прогуливает школу и перестает общаться со сверстниками. «На меня давит жизнь», — повторяет он отцу. Родители делают, кажется, все возможное, чтобы избежать катастрофы. Но любая ошибка на этом шатком пути может привести к трагедии.

18 января 18:30

Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус».

Спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы».

Неразлучные товарищи принца Гамлета — Розенкранц и Гильденстерн — включаются в опасную игру на выживание. Перед ними открывается непроходимый лабиринт смыслов, каждый поворот которого подкидывает все более сложные вопросы. Один неверный ход может стать последним. В этой игре нет зрителей. Каждый, кто придет на спектакль, наравне с шекспировскими Гамлетом, Офелией, Клавдием и Гертрудой почувствует себя настоящим свидетелем захватывающего квеста.

21 и 22 января в 12:00

Новосибирский государственный академический драматический театр «Красный факел».

Спектакль «Ромео и Жанетта».

Любовь — тихая гавань, или любовь — бушующая стихия? Возможно, это главный выбор, который предстоит осуществить молодым героям, и он предрешит их будущее. Фредерик и Юлия помолвлены, перед свадьбой жених вместе с матерью приезжает в дом будущих родственников. Фредерик впервые видит сестру Юлии — вольную, непокорную Жанетту —и между ними мгновенно вспыхивает сильное чувство. Они не могут быть вместе и не могут быть порознь, разум и чувства вступают в неравную борьбу, которая стремительно идет к неумолимой развязке. «Наша встреча — это та минута, которую судьба иной раз дарит обреченному».

30 и 31 января в 18:30

Новосибирский государственный театральный институт (Театральный центр «Энергия»).

Спектакль «8 любящих женщин».

Кому стоит пойти на спектакль «8 любящих женщин»? Всем любителям детективов, всем ценителям психологической драмы и всем знатокам французского языка. Марсель, успешный бизнесмен, счастливый глава семьи живет в окружении заботливых женщин — жены, сестры, тещи, сестры жены, двух дочерей, служанки и горничной. Прекрасная семья… на первый взгляд. Ибо в одно ужасное утро хозяина дома обнаруживают убитым в собственной постели. На улице — метель, дом наглухо заметен снегом, и значит, убийца — одна из домочадцев. Классический детектив написан французским драматургом Робером Тома по всем канонам жанра. В ходе расследования раскрываются обманы, рушатся алиби, подозрение поочередно падает на каждую героиню, и, самое главное, обнаруживаются тайные психологические пружины, которые в действительности движут «любящими женщинами».

Развязка, как и положено, окажется неожиданной и ужасной. В спектакле, поставленном режиссером Джеммой Аветисян на сцене театрального центра «Энергия», драматургическая детективно-психологическая интрига дополнена «четверным измерением» — музыкой. Песни знаменитых французских шансонье — Эдит Пиаф, Сальваторе Адамо, Жака Бреля, Сержа Лама и других артистов — талантливо вписаны в ткань сценического действия. Они, наподобие брехтовских зонгов, выявляют внутренние миры персонажей, создают особую атмосферу происходящего, подчеркивают кульминационные моменты спектакля. Все роли и песни в спектакле исполняют молодые артисты (по большей части — артистки).

Весь январь

Новосибирский государственный краеведческий музей.

Выставка «Динозавры».

Выставка «Динозавры» представит коллекцию Палеонтологического института им. А. А. Борисяка Российской академии наук (Москва) — единственного специализированного научного учреждения в России, занимающегося изучением ископаемых организмов. Динозавры — одни из самых поразительных существ, когда-либо существовавших на Земле. Они населяли Землю в мезозойскую эру (250-65 млн лет назад) и более чем 150 млн лет господствовали на планете. Многие дети обожают динозавров и легко отличают диплодока от тираннозавра. Их удивляют размеры и разнообразие форм и видов этих невероятных животных. Поэтому динозавры становятся для детей по-настоящему неисчерпаемой темой для изучения. На выставке представлены слепки интереснейших палеонтологических находок, среди которых — девять скелетов хищных и травоядных динозавров, а также нелетающей гигантской птицы гасторниса. Самый крупный экспонат — скелет хищного тарбозавра, высотой три метра и более шести метров в длину. Кроме того, на выставке будут представлены подлинники картин Константина Флёрова —известного палеонтолога, художника-анималиста и реконструктора обликов древних животных.

Новосибирский государственный художественный музей.

Выставка XVIII международного Сибирского фестиваля керамики.

Ежегодный фестиваль дает возможность всем желающим познакомиться с новыми направлениями развития этого вида искусства, именитые мастера продемонстрируют широкую палитру возможностей керамики, высокий художественный уровень и разнообразие стилей и традиций. Посетители смогут познакомиться с экспонатами, которые были созданы взрослыми и детьми. В разделе детской керамики представлены работы на темы «Рождественская сказка» и «Стихи С.Я. Маршака к его 135-летию со дня рождения». В разделе со взрослой керамикой можно увидеть работы на тему «Традиционная посуда регионов России».

Фото: pixabay.com — onkelglocke