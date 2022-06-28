Как правильно выбирать мебель?

От интерьера и комфортности мебели. На кровати спать удобно, а после ночи на диване болит спина. За столом печатать удобно, а после пары часов работы за барной стойкой затекают все мышцы. Именно поэтому к выбору мебели нужно подходить особенно аккуратно и внимательно. Вы можете никогда не заметить на себе, что стол или шкаф сделаны из не экологичных материалов, но если ими будет неудобно пользоваться – жизнь превратиться в мучение.

Выбираем мебель правильно

Мебель нужно выбирать только в магазине, где можно ее потрогать, посидеть на ней, открывать и закрывать. Нужно почувствовать насколько она подходит именно для Вас и для тех функций, которые должна выполнять по задумке. Сейчас очень много интересных и красивых решений, которые совершенно не подходят для повседневной эксплуатации.

Не бойтесь переплачивать за качество. Мебель используется годами, а порой и десятилетиями, и никому не хочется, чтобы через несколько месяцев покрытие начало облезать и лопаться. Конечно, большинство магазинов предоставляют длительные гарантии, но зачем Вам лишние хлопоты? Лучше немного переплатить один раз, и не знать, на что именно и на какой срок эта гарантия распространяется.

Покупайте модульную мебель в магазинах с историей. Дело в том, что многие магазины для одних и тех же модулей, предлагают множество вариантов фасада, так что ее можно легко обновить за небольшие деньги. Это не только экономно, но и удобно. Ведь Вам не придется менять наполнение шкафов, а значит и не придется привыкать к новому расположению вещей.

Выбирайте мебель под свой рост. Это касается наполнения шкафов, кухонного гарнитура или спального места. Практически любую, представленную в магазине модель можно скорректировать под комфортную Вам высоту. Обязательно этим пользуйтесь, ведь в противном случае эксплуатация превратиться в мучение.

Выбрать мебель достаточно просто, главное отталкиваться от собственных потребностей и особенностей, а еще выбирать не самые дешевые варианты у проверенных производителей. И хотя все советы довольно просты, если не брать их во внимание, очень велика вероятность повторной покупки одной и той же мебели через короткое время, когда Вы поймете что пользоваться той или иной вещью Вам крайне не комфортно или она пришла в негодность раньше времени.