Интеллектуальный транспорт: как «Ростелеком» помогает развивать дорожную отрасль Сибири

В Новосибирске завершился IX Международный Сибирский транспортный форум, на котором компания «Ростелеком» рассказала о разработках в этой сфере. На выставочном стенде были представлены интеллектуальные транспортные системы (ИТС), которые «Ростелеком» внедряет в крупных городах и районных центрах. Использование современных технологий позитивно влияет на безопасность дорожного движения, а сервисная модель позволяет заказчикам заметно экономить на разворачивании и масштабировании систем.

— Внедрение интеллектуальных транспортных систем позволяет централизовать управление дорожным движением, чтобы можно было оперативно реагировать на нештатные ситуации, увеличивать пропускную способность загруженных участков, управлять общественным и специализированным транспортом. Как показывает статистика, автоматизация процессов позволяет в среднем снизить аварийность на 20%, сократить задержки транспорта на маршрутах на 10% и увеличить пропускную способность дорог на 15%. Все это положительно сказывается на общей дорожной ситуации, — пояснил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Директор направления департамента формирования и развития продуктового предложения ПАО «Ростелеком» Дмитрий Марков рассказал, что особое внимание «Ростелеком» сейчас также уделяет развитию комплексной системы управления пассажирским транспортом. Эта платформа позволяет объединить в единой среде всех участников перевозочного процесса, чтобы эффективно планировать работу и оперативно контролировать движение транспорта.

Пассажиры в рамках этой системы могут отслеживать движение транспорта по маршруту и точно планировать время ожидания нужного автобуса или троллейбуса. Расписание можно увидеть либо на информационном табло на остановках, либо в телефоне, в специальном приложении.

— Система управления пассажирским транспортом уже внедрена в Москве, на крупнейшем в Европе операторе пассажирского транспорта — ГУП «Мосгортранс», парк которого превышает 10 тысяч единиц подвижного состава, а количество рейсов в день — около 12 тысяч. Как показала практика, с помощью комплексной системы управления можно так настроить работу предприятия, чтобы соблюсти интересы всех сторон, начиная от перевозчиков и заканчивая пассажирами. «Ростелеком», в свою очередь, предлагает развивать эту платформу по сервисной модели, — объяснил Марков.

В Сибири «Ростелеком» внедряет ИТС в Кузбассе. Проект по интеллектуальному управлению пассажирским транспортом был также разработан для Барнаульской агломерации, куда входят Барнаул, Новоалтайск, Первомайский и Павловский районы Алтайского края. Здесь краевые власти рассчитывают с помощью современной ИТС оптимизировать улучшить планирование и управление пассажирским транспортом, повысить безопасность дорог, улучшить экологию.

В Новосибирской области «Ростелеком» устанавливает пункты весогабаритного контроля, которые помогают снизить разрушающее воздействие большегрузов на дорожное полотно, а значит, увеличить срок его межремонтной эксплуатации. В 2021-2023 годах автоматизированные комплексы появятся на трассах в Чановском, Каргатском, Барабинском, Искитимском и Новосибирском районах области. Системы функционируют 24/7 при любых погодных условиях. Результаты замеров передаются в центр обработки данных. При превышении допустимых показателей, информация о нарушителях уходит в региональный центр автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД УМВД России.