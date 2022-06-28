Рекламодателям

ВТБ: мошенники научились заставлять клиентов менять настройки сим-карт под видом сотовых операторов

  • 28/06/2022, 15:47
ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии.

Новости бизнесаПод видом сотрудников мобильных операторов мошенники заставляют клиента настроить переадресацию СМС, чтобы потом получить доступ в онлайн-банк.

По данным ВТБ, мошенники обзванивают клиентов под видом службы поддержки сотовых операторов и сообщают якобы о взломе личного кабинета абонента или телефона. Для «предотвращения» распространения личных данных злоумышленники просят набрать на телефоне специальную USSD-команду, состоящую из комбинации цифр и символов, которая вводится при звонке, и номера телефона. Таким образом абонент самостоятельно меняет настройки своей сим-карты и устанавливает переадресацию СМС и звонков на номер мошенника. Затем абоненту снова могут позвонить и сообщить об устранении проблемы со взломом, а в реальности злоумышленники получают коды из сообщений и могут похитить деньги со счетов в банке, получив доступ в личный кабинет банка.

«Злоумышленники постоянно адаптируют сценарии своих атак, используя методы социальной инженерии и фишинга. Сейчас они начинают звонить клиентам под видом сотовых операторов и заставляют изменить настройки сим-карт, чтобы отслеживать коды из СМС, необходимые для доступа в личный кабинет онлайн-банка. Мы рекомендуем клиентам устанавливать на свои смартфоны определители номера, которые позволят отличить настоящий звонок от мошеннического или не отвечать на звонки от незнакомых номеров. А главное – проявлять бдительность и при малейшем сомнении прекратить разговор, который кажется вам подозрительным», – комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ (ПАО).

ВТБ постоянно улучшает технологии защиты средств пользователей, считая это важнейшей социальной задачей. Ранее в ВТБ Онлайн появился раздел «Безопасность» с блокировкой кредитной карты и доступа к учетной записи при подозрении на мошенничество, где также можно изучить актуальные сценарии мошенничества и важность настроек безопасности. Бесплатный определитель номера поможет исключить нежелательные и спам-звонки с неизвестных номеров. Также доступно скрытие баланса счетов, вход в учетную запись по отпечатку пальца или с помощью Bluetooth (для смарт-часов и браслетов), установка лимитов по операциям. Банк продолжает разрабатывать инструменты голосового, сессионного антифрода и внедряет различные способы верификации и идентификации клиента.

В мае число обращений клиентов в контакт-центр и чат банка о звонках злоумышленников выросло на 70% к апрелю, превысив 640 тысяч. За январь-май ВТБ предотвратил более 770 тысяч попыток злоумышленников совершить кражу денег со счетов клиентов. Это почти в 2 раза превышает результат пяти месяцев прошлого года. Общий объем спасенных средств клиентов ВТБ составил почти 12 млрд рублей.

ВТБ считает, что клиенты российских банков нуждаются в дополнительной защите, и призывает ввести более строгие нормативные ограничения и контроль звонков с виртуальных подменных номеров. Для более эффективной борьбы с телефонными мошенниками нужно обеспечить идентификацию конечного владельца номера, чтобы при необходимости у правоохранительных органов была возможность предъявить денежные претензии конкретному физическому или юридическому лицу.

603

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансовая безопасность ВТБ


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Техноимперия Россия. Почему бы и нет?

Все материалы
Лента новостей

В арбитраж поступил иск почти на 600 млн рублей

28/06/2022, 18:15

Зарегистрированы еще два кандидата на довыборы

28/06/2022, 17:01

Чиновник получил 4 года условно за взятку автомобилем

28/06/2022, 16:39

В области снова продлили ограничительные мероприятия

28/06/2022, 16:26
Популярное

Лишать водительских прав при ухудшении здоровья предложили в Госдуме

27/06/2022, 15:31

Финансовый гороскоп на июль

27/06/2022, 15:16

Каждому владельцу роутера стоит обезопасить себя

27/06/2022, 11:39

Новости компаний

В Банке «Левобережный» снизили ставку по льготной ипотеке до 6,5% годовых

28/06/2022, 17:58

АО «РЭС» обеспечит электричеством 6 новых школ в Новосибирске

28/06/2022, 09:00

Вклад «Копилка+» поможет увеличить накопления для будущих покупок

27/06/2022, 17:39

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска