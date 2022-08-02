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Как предотвратить возникновение опасных маммологических патологий

  • 02/08/2022, 11:43
Как предотвратить возникновение опасных маммологических патологий
Эксперт рекомендует раз в год проходить профилактическое обследование у врача-маммолога, а также регулярно проводить самодиагностику молочных желез.

Маммологические заболевания, наряду с гинекологическими и эндокринными патологиями, являются самыми часто встречающимися болезнями среди женщин в России. Приблизительно 75-80% россиянок страдают различными патологиями молочных желез, в среднем у каждой третьей женщины в мире в течение жизни будет диагностирована маммологическое заболевание. Для того, чтобы вовремя обнаружить маммологические патологии и не допустить развития осложнений, всем девушкам рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическое обследование у врача-маммолога, а также регулярно проводить самодиагностику молочных желез.

Как правильно выполнять самостоятельное обследование груди и что делать при обнаружении узелков, уплотнений и других тревожных симптомов – рассказывает главный врач маммологического центра L7 Тамаева Фатима Арслановна.

Чаще всего заболевания молочных желез классифицируются по патогенетическому признаку: существуют опухолевые патологии (доброкачественные и злокачественные образования молочных желез) и болезни, имеющие воспалительный характер (мастит, абсцесс груди, лактостаз и другие). Патологии молочных желез могут развиться в любом возрасте, однако женщины старше 40 лет в наибольшей степени подвержены образованию онкологических процессов в груди.

Главную опасность маммологических заболеваний представляют гормональные сбои, так как молочные железы являются гормонозависимым органом, поэтому претерпевают определенные физиологические изменения во время беременности и лактации, в период менопаузы, а также при нарушениях менструального цикла. К другим провоцирующим факторам относятся травмы груди, частые стрессы, эмоциональные и нервные перенапряжения, наследственная предрасположенность (отягощенный семейный онкологический анамнез), наличие гинекологических заболеваний (миома матки, эндометриоз), раннее менархе (начало менструации в возрасте до 12 лет), поздняя беременность и аборты.

Основными признаками развития патологии в молочной железе является боль или дискомфорт в груди, наличие уплотнения, узелка или образования, увеличение регионарных лимфатических узлов, выделения из соска, изменение формы груди или ареолы соска, втяжение кожи или соска. Также могут появиться неспецифичные клинические проявления, например, повышение температуры тела, общее недомогание, мышечная слабость, головные боли.

Самодиагностику молочных желез важно выполнять каждый месяц приблизительно на 5-8 день от начала менструального цикла.

Первоначально стоит произвести визуальный осмотр: для этого следует поднять обе руки вверх и осмотреть грудь с обеих сторон, далее потребуется развести руки в стороны и проверить симметрию молочных желез, затем нужно осмотреть грудь «в состоянии покоя». Оцените состояние кожного покрова груди, осмотрите соски – они не должны быть втянуты, проверьте, нет ли отеков и втяжения кожи. Второй этап – пальпация груди. Поднимите левую руку вверх и запрокиньте руку за голову, ощупайте левую грудь, затем запрокиньте за голову правую руку и ощупайте правую грудь. Пальпацию необходимо проводить по спирали, аккуратно обследуя всю поверхность молочной железы и подмышечной впадины. Заканчивая самообследование, аккуратно сожмите сосок – выделений быть не должно.

Следует помнить, что поставить верный диагноз способен только врач-маммолог, основываясь не только на пальпационном осмотре, но и на результатах ультразвуковой диагностики, маммографии, компьютерной томографии и, при необходимости, результатах биопсии образования. Именно поэтому при обнаружении тревожных симптомов рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу-маммологу. Важно не прибегать к самолечению, ведь неправильно подобранная терапия может снизить остроту проявления болезни и исказить симптоматику, что замедлит процесс постановки диагноза.

— Во избежание развития осложнений, а также для того, чтобы вовремя обнаружить патологический процесс, рекомендуется не пренебрегать регулярными самообследованиями и как минимум раз в год (при отсутствии жалоб) посещать плановые осмотры врача-маммолога. Помните, что при ранней диагностике и правильно подобранном лечении практически все заболевания полностью излечимы, — отметила Тамаева Фатима Арслановна.

Фото и материал предоставлены пресс-службой Маммологического Центра L7

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : медицина маммолог здоровье женское здоровье


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