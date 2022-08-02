Рекламодателям

Благодаря «Ростелекому» новосибирцы «побывают» в Санкт-Петербурге на юбилейном исполнении Седьмой симфонии Шостаковича

  • 02/08/2022, 11:39
При поддержке «Ростелекома» новосибирские поклонники классической музыки увидят трансляцию концерта, на котором Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии сыграет Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича.

новости бизнесаМероприятие будет посвящено 80-летию со дня премьеры этого сочинения в блокадном Ленинграде.

Показ юбилейного концерта состоится в Камерном зале Новосибирской филармонии 11 августа 2022 года в 19 часов. Вход на мероприятие свободный.

Исполнение симфонии станет кульминацией историко-музыкального проекта «Партитура памяти», который в этом году проводила Санкт-Петербургская филармония. В результате работы над созданием проекта стало возможным узнать о том, как работала филармония во время войны, почему музыка Шостаковича помогла ленинградцам пережить блокаду и в каких еще городах звучало это сочинение.

«Новосибирск не мог не присоединиться к этому проекту, потому что во время войны именно у нас находился в эвакуации оркестр Ленинградской филармонии. Именно у нас 9 июля 1942 года состоялась сибирская премьера Седьмой симфонии, на которой присутствовал сам Дмитрий Шостакович. Благодаря техническим возможностям “Ростелекома” эта легендарная музыка вновь прозвучит в нашем городе всего через несколько дней после премьеры в Санкт-Петербурге», — сказал Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Подробнее об исполнении симфонии в блокадном Ленинграде можно прочитать на официальной странице проекта «Партитура памяти», где собраны архивные документы, фотографии и воспоминания об этом уникальном событии периода Второй мировой войны.

Фото предоставлено пресс-службой компании

666

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Ростелеком


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

новости Новосибирска

«Я маньяк, Александр, опасный серийный маньяк»

Все материалы
Лента новостей

В Минтрансе обозначили приоритеты программы БКАД на ближайшие годы

02/08/2022, 17:23

ГК «ВИС» рассказал, когда на трех поликлиниках планируют закрыть тепловой контур

02/08/2022, 17:08

Рекомендации налоговой службы по использованию ключей электронной подписи

02/08/2022, 16:44

Суд начал рассмотрение дела экс-директора муниципального учреждения

02/08/2022, 15:59
Популярное

Вирусолог рассказал о плюсах и минусах назальной вакцины от ковида

02/08/2022, 15:08

Как предотвратить возникновение опасных маммологических патологий

02/08/2022, 11:43

Назначать повышенные стипендии за патриотическую деятельность предложили в Минобрнауки

01/08/2022, 17:28

Новости компаний

Сбербанк расскажет о новых продуктах на «Дне поля Новосибирской области»

02/08/2022, 16:58

Новосибирский производитель мороженого с полувековой историей вступил в нацпроект

02/08/2022, 16:53

ВТБ: каждый третий звонок мошенников осуществляется через мессенджеры

02/08/2022, 15:04

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска