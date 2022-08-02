Русфонд собирает средства на лечение ребенка с диагнозом ДЦП

Даня Бомбенко родился недоношенным, весил меньше 2 кг, сам не дышал, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

— С первых месяцев он заметно отставал в физическом развитии, у него был сильно повышен мышечный тонус, движения были скованны. В полтора года поставили диагноз ДЦП, — рассказывает мама Дани Любовь Бомбенко. — Наша главная задача – чтобы сын мог ходить самостоятельно. Врачи уверены в его потенциале, а сам Даня готов много трудиться для достижения новых результатов.

Для закрепления достигнутых результатов и формирования новых навыков лечение нужно продолжить.

— У мальчика детский церебральный паралич, значительные двигательные нарушения. Требуется нормализовать мышечный тонус, укрепить мышцы спины, научить правильной походке с опорой равномерно на обе руки и обе ноги, затем – с опорой на одну руку и ногу, говорит Оксана Жексенова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость лечения составляет 252 945 рублей. Семья Дани не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Весь наш семейный доход уходит на лечение сына. Муж работает водителем, я получаю выплаты по инвалидности Дани. Вы уже помогали нам оплатить курс лечения, спасибо огромное! Лечение нужно продолжать, и мы вынуждены вновь просить о помощи, — просит Любовь.

Помочь Дане можно по ссылке.