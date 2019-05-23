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Вячеслав Илюхин победил в опросе РО партии «Родина» по кандидатам в мэры Новосибирска

Все кандидатуры будут обсуждаться на собраниях в первичных отделениях партии, а также на заседании регионального политсовета для окончательного решения.
  • 23/05/2019, 14:09
опрос РО партии «Родина» по кандидатам в мэры Новосибирска

С 7 по 20 мая региональное отделение партии «Родина» проводило опрос с целью выяснить, кого горожане хотели бы видеть мэром Новосибирска, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

По результатам подсчета лидирует руководитель Новосибирского регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин. Большинство опрошенных поддержали его кандидатуру в социальных сетях и по электронной почте. Кроме того, кандидатуру Вячеслава Илюхина поддерживают общественные советы, организации и спортивные клубы.

Второе место — за действующим депутатом Совета депутатов города Новосибирска Натальей Пинус, получившей большинство голосов в группе «Новосибирск — открытое голосование».

В числе предложенных кандидатур — председатель общественной организации, «Город», член совета партии «Родина» Андрей Гудовский, а также заместитель мэра города Новосибирска Данияр Сафиуллин.

Следует отметить, что результаты опроса не являются итоговыми. Все кандидатуры будут обсуждаться на собраниях в первичных отделениях Партии, а также на заседании регионального политсовета для окончательного решения.

Фото: пресс-служба РО партии

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