Как происходит изготовление двухсторонней печатной платы, а также методы удаления покрытия с печатной платы

Удалить паяльную маску можно, используя несколько эффективных способов:

● растворения;

● отслаивания;

● термической обработки;

● шлифования, или зачистки;

● микроструйной обработки.

Вышеперечисленные методы могут использоваться для удаления покрытия со всех разновидностей печатных плат. При этом уровень квалификации должен быть повышенным, а уровень соответствия – высоким.

Изготовление двухсторонней печатной платы

Необходимо понимать, что ни одна техника не будет работать качественно и непрерывно без наличия платы. На печатной плате находятся электронные элементы, которые позволяют сделать технику менее громоздкой, а также предоставляют возможность сделать процесс сборки намного быстрее и проще. Чтобы начать изготовление двухсторонней печатной платы, необходимо изначально представить необходимые документы и подготовить их в формате Гербер.

В документах должны быть определены:

● параметры печатной платы;

● цвет маркировки и используемой защитной маски;

● толщина слоя нанесенного текстолита;

● последовательность слоев нанесения и их количество;

● способ финишного покрытия;

● возможность механической обработки.

Наша компания также предоставляет услуги по проектированию и изготовлению платы для устройств. Если у заказчика есть идея изготовления нового оборудования и создана концепция, то квалифицированные специалисты нашей компании “Сант” готовы воплотить в жизнь любую задумку, создав плату под необходимые параметры. Мы можем сформировать прототип, а также реальную модель в специализированной программе, чтобы в дальнейшем выпускать платы большими партиями.

Для изготовления платы необходимо использовать довольно сложные технологии, так как необходимо создавать зазоры между проводниками в 0,1 мм, при этом отверстия сверловки могут достигать 0,3 мм.

Чтобы плата была быстро и качественно изготовлена, без уточнений и постоянных доработок, необходимо, чтобы было дано правильно техническое задание, особенно для многослойных печатных плат, так как они требуют особого подхода и последовательного нанесения покрытия. Чтобы был грамотно произведен стек печатной платы, следует сделать идеальную плату, которая не будет создавать помех между сигнальными проводниками.

В нашей компании есть уникальная функция по срочному производству печатных плат, благодаря которой быстрая печать может выполняться за дополнительную плату и в кратчайшие сроки. При необходимости скорость изготовления нужной платы может быть увеличена в 2 или 3 раза.