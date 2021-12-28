Как происходит изготовление двухсторонней печатной платы, а также методы удаления покрытия с печатной платы

Удалить паяльную маску можно, используя несколько эффективных способов:
● растворения;
● отслаивания;
● термической обработки;
● шлифования, или зачистки;
● микроструйной обработки.
Вышеперечисленные методы могут использоваться для удаления покрытия со всех разновидностей печатных плат. При этом уровень квалификации должен быть повышенным, а уровень соответствия – высоким.
Изготовление двухсторонней печатной платы
Необходимо понимать, что ни одна техника не будет работать качественно и непрерывно без наличия платы. На печатной плате находятся электронные элементы, которые позволяют сделать технику менее громоздкой, а также предоставляют возможность сделать процесс сборки намного быстрее и проще. Чтобы начать изготовление двухсторонней печатной платы, необходимо изначально представить необходимые документы и подготовить их в формате Гербер.
В документах должны быть определены:
● параметры печатной платы;
● цвет маркировки и используемой защитной маски;
● толщина слоя нанесенного текстолита;
● последовательность слоев нанесения и их количество;
● способ финишного покрытия;
● возможность механической обработки.
Наша компания также предоставляет услуги по проектированию и изготовлению платы для устройств. Если у заказчика есть идея изготовления нового оборудования и создана концепция, то квалифицированные специалисты нашей компании “Сант” готовы воплотить в жизнь любую задумку, создав плату под необходимые параметры. Мы можем сформировать прототип, а также реальную модель в специализированной программе, чтобы в дальнейшем выпускать платы большими партиями.
Для изготовления платы необходимо использовать довольно сложные технологии, так как необходимо создавать зазоры между проводниками в 0,1 мм, при этом отверстия сверловки могут достигать 0,3 мм.
Чтобы плата была быстро и качественно изготовлена, без уточнений и постоянных доработок, необходимо, чтобы было дано правильно техническое задание, особенно для многослойных печатных плат, так как они требуют особого подхода и последовательного нанесения покрытия. Чтобы был грамотно произведен стек печатной платы, следует сделать идеальную плату, которая не будет создавать помех между сигнальными проводниками.
В нашей компании есть уникальная функция по срочному производству печатных плат, благодаря которой быстрая печать может выполняться за дополнительную плату и в кратчайшие сроки. При необходимости скорость изготовления нужной платы может быть увеличена в 2 или 3 раза.
Фото с сайта компании «Сант»
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