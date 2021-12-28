Настольные коллекции аксессуаров для ванной комнаты

Если вам необходимо приобрести настольные аксессуары в ванную комнату оптом, правильным будет обратиться в компанию «Антик» – производителя и прямого поставщика в Россию широкого ассортимента продукции, в том числе большого выбора коллекций принадлежностей для ванной. Компания работает на рынке оптовых продаж более 20 лет. За это время успешно прошла развитие от небольшого предприятия до компании федерального уровня. В данное время сама занимается выпуском продукции, для хранения которой используются собственные складские помещения. Быстро найти нужные изделия получится благодаря каталогу, который есть на сайте компании.

Особенности аксессуаров для ванной комнаты

Вся продукция изготовлена из современных материалов, имеющих высокое качество, – это широко распространенные в таких изделиях:

керамика;

пластик;

полирезина.

Каждый из материалов имеет целый ряд преимуществ. Аксессуары для ванной комнаты из них просты, удобны в использовании. Отличаются легким уходом и долговечностью.

Пластиковые изделия имеют повышенный спрос у потребителей. Их стоимость доступна для покупателей с разным бюджетом. Также они просты в пользовании, их легко мыть. Подобрать пластиковую продукцию можно под любой интерьер. Пластиковый продукт отличается большим выбором необычной фактуры, а также наличием множества ярких раскрасок.

Керамические коллекции пользуются спросом у тех, кто любит натуральные материалы. Такие изделия великолепно дополнят и украсят любую ванную комнату. Если для вас важна индивидуальность, красота аксессуаров, коллекции из керамики – весьма удачный вариант. Также эти изделия отличаются высокой функциональностью и надежностью.

Продукция, изготовленная с применением полирезиновых материалов, имеет свой оригинальный вид. Коллекции таких изделий отличаются друг от друга. Каждая из них выполнена в определенном направлении по стилю и дизайну.

Текстура отличается по типу и бывает:

темного камня;

светлой;

под мрамор;

сочетаются глянцевая и матовая фактура.

Полирезина считается синтетическим материалом. Отличается высокой практичностью в применении.

Если вам необходимо купить аксессуар для ванной оптом, в интернет-магазине компании Антик вы найдете лучшие предложения по данной продукции. Компания работает с юридическими лицами и ИП. Оплата заказов выполняется по безналичному способу, после выставленного счета. Заявки покупателей быстро обрабатываются специалистами компании, после чего выставляется счет на оплату. Перевод денег за заказ необходимо делать в течении трех рабочих дней после выставленного счета.