Рекламодателям

Настольные коллекции аксессуаров для ванной комнаты

  • 28/12/2021, 17:05
Аксессуары для ванной комнаты - уют и удобство

Если вам необходимо приобрести настольные аксессуары в ванную комнату оптом, правильным будет обратиться в компанию «Антик» – производителя и прямого поставщика в Россию широкого ассортимента продукции, в том числе большого выбора коллекций принадлежностей для ванной. Компания работает на рынке оптовых продаж более 20 лет. За это время успешно прошла развитие от небольшого предприятия до компании федерального уровня. В данное время сама занимается выпуском продукции, для хранения которой используются собственные складские помещения. Быстро найти нужные изделия получится благодаря каталогу, который есть на сайте компании.

Особенности аксессуаров для ванной комнаты

Вся продукция изготовлена из современных материалов, имеющих высокое качество, – это широко распространенные в таких изделиях:

  • керамика;

  • пластик;

  • полирезина.

Каждый из материалов имеет целый ряд преимуществ. Аксессуары для ванной комнаты из них просты, удобны в использовании. Отличаются легким уходом и долговечностью.

Пластиковые изделия имеют повышенный спрос у потребителей. Их стоимость доступна для покупателей с разным бюджетом. Также они просты в пользовании, их легко мыть. Подобрать пластиковую продукцию можно под любой интерьер. Пластиковый продукт отличается большим выбором необычной фактуры, а также наличием множества ярких раскрасок.

Керамические коллекции пользуются спросом у тех, кто любит натуральные материалы. Такие изделия великолепно дополнят и украсят любую ванную комнату. Если для вас важна индивидуальность, красота аксессуаров, коллекции из керамики – весьма удачный вариант. Также эти изделия отличаются высокой функциональностью и надежностью.

Продукция, изготовленная с применением полирезиновых материалов, имеет свой оригинальный вид. Коллекции таких изделий отличаются друг от друга. Каждая из них выполнена в определенном направлении по стилю и дизайну.

Текстура отличается по типу и бывает:

  • темного камня;

  • светлой;

  • под мрамор;

  • сочетаются глянцевая и матовая фактура.

Полирезина считается синтетическим материалом. Отличается высокой практичностью в применении.

Если вам необходимо купить аксессуар для ванной оптом, в интернет-магазине компании Антик вы найдете лучшие предложения по данной продукции. Компания работает с юридическими лицами и ИП. Оплата заказов выполняется по безналичному способу, после выставленного счета. Заявки покупателей быстро обрабатываются специалистами компании, после чего выставляется счет на оплату. Перевод денег за заказ необходимо делать в течении трех рабочих дней после выставленного счета.

Фото с сайта pixabay.com

435

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : дом и уют


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

При содействии прокуратуры восстановлены права более 6 тысяч дольщиков в Сибири

22/12/2021, 11:02

Экспорт шоколада и шоколадных изделий из Сибири вырос на 2,5%

21/12/2021, 17:05

Уровень безработицы в регионах Сибири — менее 2%

21/12/2021, 14:18

Актуальный разговор

Интервью

Миссия частной школы «РОСТ» — воспитывать лидеров и создавать новые образовательные технологии

Все материалы
Лента новостей

Уголовное дело экс-главы Черепаново передано в суд

28/12/2021, 18:44

Аспирантка НЭТИ разработала солнечные коллекторы для экологичного отопления домов и квартир

28/12/2021, 18:10

Для первоклассников в следующем году введут дополнительные выходные

28/12/2021, 17:52

В областной клинической больнице открылась игровая комната для детей с онкозаболеваниями

28/12/2021, 17:11
Популярное

Диетолог составила рекомендации по новогоднему меню для пожилых людей

28/12/2021, 14:58

Хуснуллин назвал рост цен на стройматериалы основной угрозой для отрасли

27/12/2021, 17:19

Почему болит поясница? Возможные причины болей

27/12/2021, 13:45

Даже за частичную уплату алиментов нерадивого родителя могут отправить в тюрьму

27/12/2021, 11:21

С января 2023 года россияне смогут получать электронные паспорта

27/12/2021, 10:02

Депутат Хамзаев предложил вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов

24/12/2021, 16:13

Как накажут за нелегальную сдачу квартиры

24/12/2021, 12:19
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Розничная продажа алкогольной продукции в Новосибирске. Проблемы и решения
27/12/21, 17:25

Новости компаний

Предприниматели могут онлайн получить гарантию ВТБ на Портале поставщиков

28/12/2021, 15:05

Сотрудники «Ростелекома» в Сибири исполнили детские новогодние мечты

28/12/2021, 13:44

В исправительных учреждениях Новосибирской области реализован проект «Путь домой: открытый мир»

28/12/2021, 13:00

Выпускаемый в Новосибирске электронный медицинский термометр постепенно завоёвывает рынок

28/12/2021, 12:39

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

ЦБ опроверг информацию о планах контролировать все банковские переводы россиян

ЦБ опроверг информацию о планах контролировать все банковские переводы россиян

В Новосибирске определят «невыносимые» промзоны, которые нельзя застраивать жильем

«СКИФ» может подорожать на 9,5 млрд рублей

Спикер новосибирского Заксобрания признался, что боится платежей по ГЧП и концессиям

Детские развлекательные центры Новосибирска получат компенсацию за простой

Финансы

Новости Новосибирска

За полгода новосибирцы открыли 300 тысяч брокерских счетов

В Новосибирске самая сложная ситуация со страховым мошенничеством из регионов Сибири

С января 2022 года россиян будут выселять из квартир из-за неуплаты ипотеки

Как получить налоговый вычет по упрощенной схеме?

Тренды банковского рынка в 2021 году

Политика

новости Новосибирска

Спикер Заксобрания не скрывает, что хочет стать губернатором

Мэр уменьшил масштабы обысков в подведомственном департаменте

В земельном департаменте мэрии Новосибирска следователи что-то ищут

К грамотам горсовета Новосибирска прилагается вознаграждение в 3 тысячи рублей

Для работы с почетными грамотами в горсовет Новосибирска нужен еще один бухгалтер

Недвижимость

Новостройки в Новосибирске

ЖК «Воздух» можно назвать «самой центровой» новостройкой Новосибирска в 2021 году

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Из топ-5 должников по аренде за землю в Новосибирске только один «живой»

В Новосибирске определят «невыносимые» промзоны, которые нельзя застраивать жильем

Долги «Дискуса» за землю привели его собственника на сессию горсовета Новосибирска

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Новости компаний

Более семи тысяч бердских семей получили скоростной домашний интернет от МТС

Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в Новосибирской области

Для новосибирцев открыта прямая линия МТС с Дедом Морозом и Снегурочкой

Аналитики «Мегафона» сообщили о росте интереса новосибирцев к спортивным событиям

МТС улучшила связь на трассах Сибирь и Иртыш

Агропром

Новости Новосибирска

Фермеры скооперировались, чтобы продвигать свою продукцию в сети ритейлеров

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Транспорт

В метро Новосибирска появились новые «всеядные» турникеты

В метро Новосибирска появились новые «всеядные» турникеты

Рынок логистики ищет кадры

Анатолий Локоть: Документы на метро есть — нет источника его финансирования

Область хочет включить расширение трассы «Иртыш» в федеральную программу в 2022 году

На каких дорогах не досчитались объектов безопасности для пешеходов?

Медицина

Новости Новосибирска

Новосибирским льготникам начали выписывать электронные рецепты

Как вернуть легкость легким?

ГК «Блеск» планирует в 2022 году расширяться в Новосибирске

Проверь свое здоровье!

Минздрав включил вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок

Авто

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Туризм

Новости туризма

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Общество

Новости Новосибирска

Аспирантка НЭТИ разработала солнечные коллекторы для экологичного отопления домов и квартир

Для первоклассников в следующем году введут дополнительные выходные

В областной клинической больнице открылась игровая комната для детей с онкозаболеваниями

До 1 февраля 2022 года банки отчитаются о выплаченных физическим лицам процентах

Центр бор-нейтронозахватной терапии рака в окноклинике Блохина планируют запустить в 2023 году

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска