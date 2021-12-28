В чем особенности гибки листового алюминия?

Гибка алюминия выполняется с помощью специальных механизмов одновременно несколькими способами. С помощью таких действий можно изменить форму материала без какой-либо деформации.

В этой статье вы сможете узнать все о гибочных работах, и какими особенностями они обладают.

В чем особенности гибки алюминия?

Алюминий широко используется в области машиностроения, строительства, а также иных промышленных отраслях. Как правило, большинство продукции изготавливается благодаря резочным или гибочным работам. Современные механизмы и оборудование позволит с легкостью произвести гибку алюминия, которая будет отвечать всем требованиям заказчика.

Гибочные работы алюминия позволяют изготавливать большое количество металлической продукции:

· оконные и дверные профили;

· полочки и уголки;

· стеллажи и полки для складов;

· торговые лотки;

· корпуса для сложных механизмов;

· кронтштейны;

· водоотводы.

Любой лист из алюминия можно согнуть. При этом толщина материала не влияет на то, сложно ли будет его сгибать.

Какие марки листового алюминия можно подвергать гибочным работам?

Сейчас выпускают несколько видов листового алюминия, каждый из которых обладает теми или иными преимуществами и недостатками. Однако наибольшей популярностью пользуются следующие виды материалов:

1. Отожженный. Это довольно мягкий сорт алюминия, который с легкостью подвергается гибке. К единственному недостатку можно отнести то, что конструкция может порваться, если приложить чуть больше усилий.

2. Полунагартованый. Несмотря на то, что материал прочный, он легко гнется.

3. Нагартованый. Такой материал обладает повышенной сложностью и подвергается различным деформациям. К тому же, материал может выдерживать высокие нагрузки.

4. Закаленный или естественно закаленный. Данный материал довольно плотный, но при этом он довольно сложный в обработке. Как правило, из этого алюминия производят узлы, на которые возлагаются наибольшие нагрузки.

Листовой алюминий, независимо от его вида, подвергается гибке. Поэтому необходимо обращать внимание не только на то, как он гнется, но и на то, где он будет использоваться.

Где можно заказать услуги гибки алюминия?

Компания занимается гибочными работами по приемлемой стоимости. К тому же специалисты способны выполнить любой объем работы, независимо от его сложности.

Осуществляется гибка не только алюминия, но также:

· цветного металла;

· чугуна;

· нержавеющей стали.

При выполнении работы специалисты стараются придерживаться использования современных способов гибки алюминия. Ну, а благодаря применению инновационного оборудования можно изготавливать продукцию, которая будет соответствовать первоначальным чертежам.