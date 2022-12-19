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Как производительность труда помогает компаниям экономить

  • 19/12/2022, 10:00
нацпроекты
Оптимизация логистики, рабочего времени сотрудников, сокращение времени протекания процессов и рост выработки — все это дает возможность предприятиям не только сэкономить время и финансы, но и увеличить объемы производства.

В региональном центре компетенций «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» назвали тройку компаний-участников национального проекта «Производительность труда», которые показали одни из самых интересных результатов.

«Вега-Абсолют»

В качестве пилотного потока компания выбрала производство счетчиков импульсов, которые используются для сбора показаний с приборов учета коммунальных ресурсов и промышленного оборудования (водо-, электро-, теплосчетчики).

нацпроекты

— За счет переноса месторасположения одного из цехов и дополнительных складов в компании сократили перемещения сотрудников и продукции более чем на 200 метров. Кроме того, в процессе работы над проектом «Вега-Абсолют» закупила роботов, которые перемещают комплектующие и полуфабрикаты между участками. За счет этого у сотрудников освободились 48% времени, что раньше тратилось на перемещение полуфабрикатов — около 30 минут в день, а теперь будет использоваться для интеллектуальной работы, — рассказала руководитель регионального центра компетенций Камилла Волосская.

«Аэросервис»

В результате перенастройки производственных процессов на заводе компании «Аэросервис» (производитель продукции «ТИОН») оптимизировали участок сборки канального оборудования (система обеззараживания и очистки воздуха), которая встраивается в вентиляцию медучреждений и является наиболее востребованной на рынке медицинского оборудования. Продукция поставляется в том числе по госконтрактам.

По результатам нацпроекта в компании выработка выросла на 23%, время протекания процесса сократилось на 20%.

нацпроекты

— За счет таких инструментов, как внедрение стандартизированной работы и организации рабочего пространства, предприятию удалось более чем на 2 часа сократить сборку оборудования. Кроме того, сотрудники тратили много времени на передвижения и перемещение продукции между производственными участками. Благодаря перепланировкам и переносу участков удалось сократить маршрут на 27% — более чем на 2 километра, — комментирует гендиректор «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов.

«Компания Металл Профиль Восток»

Для оптимизации собственники новосибирского производителя кровельных и фасадных материалов выбрали линии по производству профлиста, металлочерепицы и плоского листа. На эту продукцию приходятся 65% выручки компании. За полгода удалось увеличить выработку на потоке на 72% и снизить время протекания процесса производства на 42%.

нацпроекты

— Во время диагностики выявили возникновение простоев на линиях из-за несвоевременного обеспечения сырьем. Транспортировщик, который выполнял эту работу, был сильно загружен и не успевал. Нашли решение — внедрили программу, фиксирующую местонахождение сырья на оперативном складе. Был прописан алгоритм, закуплены сканеры, очередь для каждой линии выводится на монитор в цехе и отслеживается в онлайн-режиме, — пояснил генеральный директор ООО «Компания Металл Профиль Восток» Юрий Ефремов.

В ходе внедрения инструментов бережливого производства в компании справились с простоем оборудования: исключили вспомогательные операции, например упаковку, из основного процесса работы операторов и выделили для этого специального сотрудника.

После анализа полученных результатов руководители всех компаний заявили, что планируют тиражировать полученный опыт на другие цеха и подразделения. Всего в национальном проекте «Производительность труда» в регионе сегодня принимают участие 75 предприятий. Их совокупная выручка составляет более 140 млрд рублей. В ходе реализации проектов в среднем время протекания процессов на предприятиях снизилось на 40%, выработка увеличилась на 60%, а незавершенное производство снизилось на 61%. В рамках нацпроекта прошли обучение около 2 тысяч сотрудников новосибирских предприятий, подготовлены почти 60 инструкторов бережливого производства, которые могут тиражировать полученные навыки на своих предприятиях.

Фото предоставлено АИР НСО

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : производительность труда нацпроекты России АИР НСО


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