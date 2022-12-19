Рекламодателям

В области определили ответственного за культурное наследие

  • 19/12/2022, 10:31
Автор:
Елена Макавчик, инспекция по охране объектов культурного наследия
Пока в статусе исполняющего обязанности.

С 15 декабря обязанности главы инспекции по охране объектов культурного наследия в Новосибирской области исполняет Елена Макавчик, до этого работавшая в должности замминистра ЖКХ. О данном назначении объявил губернатор Андрей Травников, предваряя оперативное совещание в областном правительстве.

Напомним, что ранее стало известно об отставке руководителя инспекции Елены Медведевой. Медведева работала в должности главы госинспекции по охране культурного наследия с июля 2019 года. Почти полгода до её назначения пост оставался вакантным после ухода с него бывшего руководителя инспекции Александра Кошелева. Само подразделение было сформировано на базе министерства культуры Новосибирской области в феврале 2018 года, ранее оно функционировало как самостоятельное подразделение регионального правительства.

Елена Макавчик с апреля 2016 года занимала пост заместителя министра ЖКХ и энергетики. Курировала вопросы расселения ветхого и аварийного жилья, капремонта, утилизации мусора.

наружная реклама

Инспекцию по охране культурного наследия предложили отстранить от согласования наружной рекламы и киосков

В начале декабря депутаты горсовета Новосибирска предложили отстранить инспекцию по охране культурного наследия предложили от согласования наружной рекламы и киосков. Основная причина: инспекция не принимает участие в обсуждении изменений, которые вносятся в их размещение в Новосибирске, а потом блокирует решения города.

 

Ранее редакция рассказывала о новых требованиях к размещению наружной рекламы в Новосибирске. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

486

Рубрики : Власть Отставки и назначения Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : культурное наследие


Спецоперация на Украине

«Черные трансплантологи» прибыли в ДНР
12/12/22 17:41
Конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США
12/12/22 16:21
Новосибирские предприниматели совместно с АИР закупят не менее тысячи тактических аптечек
12/12/22 13:33
нацпроекты

Как производительность труда помогает компаниям экономить

Оптимизация логистики, рабочего времени сотрудников, сокращение времени протекания процессов и рост выработки — все это дает возможность предприятиям не только сэкономить время и финансы, но и увеличить объемы производства.
Читать статью >>
городская электричка

Андрей Травников пояснил, появится ли в Новосибирске аэроэкспресс до Толмачево

А также — когда ждать появления городской электрички в Кировском районе.
Читать статью >>
конкурс НГУЭУ

В НГУЭУ подвели итоги конкурса, посвящённого экономике и предпринимательству

Организаторы определили лучшие работы по пяти основным и четырём специальным номинациям.
Читать статью >>
недвижимость в Новосибирске

В пригород Новосибирска уходят новостройки комфорт-, бизнес- и премиум-класса

Новый тренд на строительном рынке Новосибирска.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Бурденюк, региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Сибири и Новосибирске, основатель ООО «Отелит»

«Внятные концепции по переформатированию торговых центров до сих пор не появились»

Региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Сибири и Новосибирске, основатель ООО «Отелит» Евгений Бурденюк ― о том, как выживают торговые центры в регионах Сибири и какова вероятность их банкротства.
Все материалы
Лента новостей

Как производительность труда помогает компаниям экономить

19/12/2022, 10:00

Иркутская область в 2023 году отправит заявку на создание межвузовского кампуса

18/12/2022, 15:47

В микрорайоне Щ на двух площадках планируют построить более 150 тыс кв метров жилья

18/12/2022, 10:32

Андрей Травников пояснил, появится ли в Новосибирске аэроэкспресс до Толмачево

17/12/2022, 16:26
Популярное

Какие необычные услуги можно найти на Авито в Новосибирске

19/12/2022, 09:54

Рейтинг худших подарков в новогодний праздник

18/12/2022, 09:30

Правила поведения в гололед: как избежать травм и падений

17/12/2022, 10:00
Новости компаний

ВТБ: сохранение ключевой ставки увеличит активность заемщиков до конца года

19/12/2022, 11:23

Легкая ипотека с материнским капиталом в Банке «Левобережный»

16/12/2022, 17:14

ВТБ секьюритизировал портфель потребительских кредитов объемом 10 млрд рублей

16/12/2022, 16:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска