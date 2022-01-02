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Как провести аудит безопасности технических средств предприятия

  • 02/01/2022, 11:32
Чтобы не допустить пожара, затопления, ограбления и банального воровства всего, что можно вынести, необходимо контролировать соблюдение правил внутреннего распорядка, трудовую дисциплину, а также на предприятиях необходима установка технических средств безопасности.

Используются системы видеонаблюдения, тревожные кнопки, датчики дыма, утечки газа, движения, открывания дверей окон, разбивания оконных стекол, программное обеспечение, контролирующее работу системы. Физическая и информационная безопасность вашего бизнеса во многом зависят от правильного выбора и надежности установленных технических средств.

Когда нужен ремонт или модернизация?

Как и любая техника — датчики, приборы, системы — нуждаются в периодических проверках, обслуживании, ремонте, модернизации. В зависимости от условий работы и поставленных вами задач, сроки материального и морального износа могут сильно отличаться. Чтобы сохранять надежность своего «щита», но и не переплачивать, своевременно выявлять реальные и потенциально возможные проблемы закажите аудит безопасности. Такую услугу предоставляет охранное предприятие «Родина», на сайте вы можете оставить заявку на консультацию.

Как проводится аудит безопасности

Независимые эксперты охранного предприятия «родина» проводят аудит безопасности, который включает:

  • осмотр производственных, офисных, складских помещений, внутреннего периметра;
  • изучение используемых технических средств, их характеристик, состояния;
  • выявление различных факторов риска;
  • анализ результатов и разработка предложений по оптимизации системы.

Процесс аудита безопасности

Специалисты разрабатывают должностные инструкции для работников, отвечающих за охрану, обслуживание техсредств, предлагают и обосновывают оптимальные маршруты патрулирования территории, расположения и оснащения постов охраны. Проверяется техническое состояние, надежность всех установленных датчиков, камер и другого оборудования. Оценивается риск его выхода из строя в различных ситуациях (перепады температур, напряжения в сети), физический и моральный износ. Заказчик получает информацию о новинках в этой области, их преимуществах и недостатках и целесообразности замены.

При проведении аудита оценивается влияние человеческого фактора на систему безопасности и предлагаются способы его минимизации.

Консультации опытных специалистов охранной компании будут полезны и владельцам предприятий, которые только начинают работать. Для них разрабатываются рекомендации, как обеспечить безопасность максимально эффективно, учитывая все возможные угрозы, но без экономически неоправданных затрат, даются советы по выбору оборудования.

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