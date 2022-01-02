Особенности обогрева дома твердым топливом

Их преимущество для владельца – полная независимость от наличия газа, качества электроснабжения. К тому же, печи сравнительно недорого стоят. Минусы тоже есть – это риски возгорания и необходимость постоянно следить за процессом (подкидывать дрова). Зато вы получаете максимальный комфорт и особую атмосферу, которую создает живой огонь. При необходимости можно будет чередовать электрический обогрев с каминным либо печным.

Особенности печного отопления

Печь в частном доме хороша тем, что максимально равномерно прогревает помещения, не дает стенам отсыревать, хорошо держит тепло. Но греется оборудование долго. Поэтому, если зайдете в выстуженный дом с мороза, растопите печь, и немного подождите, пока комнаты прогреются (на это уйдет не менее получаса).

Есть разные модели печных установок на твердом топливе для обогрева частных домов. Это маленькие мобильные буржуйки, традиционные русские печи и промежуточные варианты. При желании вы даже можете выложить печку своими руками из кирпича, но намного удобнее будет купить готовую установку.

Плюсы и минусы твердотопливных печей

Возможность для установки газового котла есть не всегда. Даже при наличии соответствующих технических опций его применение может быть неудобным. Экономичное, рациональное решение вопроса – установка печи твердотопливного типа, работающей на дровах либо угле.

Плюсы твердотопливной печки:

Максимальная экономичность. Твердое топливо относится к возобновляемым источникам тепловой энергии.

Высокий КПД. В традиционных печах его показатель был около 40%, сейчас достигает 70%.

Возможность самостоятельного изготовления. Простую модель можно сделать своими руками, используя кирпич, баллон, металл.

Высокая тепловая емкость. После затухания твердого топлива печка остывает очень медленно, продолжая отапливать помещения.

Многофункциональность. Изделия можно проектировать и обустраивать в том числе с каминами, варочными поверхностями.

Независимая работа. Система автономная, подвода коммуникаций не требует.

При желании владелец дома может усовершенствовать систему печного отопления, подключив ее к водяному контуру. Это приведет к росту КПД.

Оборудование подойдет для домов, где есть достаточно места для его монтажа. Для поддержания стабильных температур в помещении придется все время контролировать горение. Также придется делать дымоход и изолировать его от склонных к возгоранию конструкций. Плюс не забывайте, что за дымоходом нужно будет постоянно ухаживать – очищать его от золы, удалять скопившуюся сажу. Для хранения топлива предусмотрите сухое, темное место.