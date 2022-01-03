Много ли на дорогах России автомобилей со скрученным пробегом?

Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им.Г.В.Плеханова:
— Многие покупатели переходят от автодилеров на рынок подержанных авто, где нет навязывания ненужных услуг. Однако, на рынке подержанных авто есть другие хитрости, позволяющие продать товар подороже. Одна из самых распространенных — скрученный пробег. Сколько автолюбителей в нашей стране попались и продолжают попадаться на эту удочку? Выясним.
Где «крутят»? Главный риск на вторичном авторынке — покупка машины со скрытыми изменениями заявленных параметров. Наиболее часто встречающееся изменение — корректировка или, проще говоря, скрутка пробега.
Конечно, официальной статистики таких автомобилей в России нет, но попробуем предположить, сколько их может быть. Обычно пробег скручивается, когда значительно превышает среднестатистические показатели. Например, машину использовали в такси или каршеринге.
Если же рассматривать весь вторичный рынок, то можно предположить, что скрученный пробег имеет не менее 20% автомобилей возрастом от 10 лет и около 5% автомобилей не старше 6 лет.
Новые тренды. Ситуация порождает новые тренды на вторичном авторынке. Сейчас растет число компаний и экспертов, предлагающих свои услуги по подбору «честных» автомобилей. Они проводят комплексную проверку машин по ряду параметров, в том числе на соответствие заявленных и реальных пробегов. Такого рода услуги, средняя стоимость которых колеблется в интервале от 20 до 40 тыс. руб. за комплексный подбор автомобиля, имеют достаточно высокий спрос. С учетом подорожания автомобилей траты оправдывают себя.
При желании покупатель может проверить историю машины и на портале «Госуслуги», где собирается информация из разных баз: по участию в ДТП, залогу, неоплаченным штрафам и т.п. Вероятно, по мере развития технико-документальной составляющей так же точно можно будет узнать и реальный пробег, что приблизит долю обманутых на авторынке покупателей к нулевым значениям.
Материал предоставлен РЭУ им. Г.В.Плеханова
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Фото: pixabay.com автор: ileukers
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