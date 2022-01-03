Много ли на дорогах России автомобилей со скрученным пробегом?

Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им.Г.В.Плеханова:

— Многие покупатели переходят от автодилеров на рынок подержанных авто, где нет навязывания ненужных услуг. Однако, на рынке подержанных авто есть другие хитрости, позволяющие продать товар подороже. Одна из самых распространенных — скрученный пробег. Сколько автолюбителей в нашей стране попались и продолжают попадаться на эту удочку? Выясним.

Где «крутят»? Главный риск на вторичном авторынке — покупка машины со скрытыми изменениями заявленных параметров. Наиболее часто встречающееся изменение — корректировка или, проще говоря, скрутка пробега.

Конечно, официальной статистики таких автомобилей в России нет, но попробуем предположить, сколько их может быть. Обычно пробег скручивается, когда значительно превышает среднестатистические показатели. Например, машину использовали в такси или каршеринге.

Летом 2021 года количество автомобилей в сегменте такси в России достигло 145 тыс., а в сегменте каршеринга только в одной Москве (а это не менее 70% всего рынка каршеринга) — более 35 тыс. штук. Исходя из самых скромных подсчетов можно сделать вывод, что, состоящего из не менее чем 190 тыс. автомобилей,в год.

Если же рассматривать весь вторичный рынок, то можно предположить, что скрученный пробег имеет не менее 20% автомобилей возрастом от 10 лет и около 5% автомобилей не старше 6 лет.

Новые тренды. Ситуация порождает новые тренды на вторичном авторынке. Сейчас растет число компаний и экспертов, предлагающих свои услуги по подбору «честных» автомобилей. Они проводят комплексную проверку машин по ряду параметров, в том числе на соответствие заявленных и реальных пробегов. Такого рода услуги, средняя стоимость которых колеблется в интервале от 20 до 40 тыс. руб. за комплексный подбор автомобиля, имеют достаточно высокий спрос. С учетом подорожания автомобилей траты оправдывают себя.

При желании покупатель может проверить историю машины и на портале «Госуслуги», где собирается информация из разных баз: по участию в ДТП, залогу, неоплаченным штрафам и т.п. Вероятно, по мере развития технико-документальной составляющей так же точно можно будет узнать и реальный пробег, что приблизит долю обманутых на авторынке покупателей к нулевым значениям.

Материал предоставлен РЭУ им. Г.В.Плеханова

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