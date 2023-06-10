Как провести отпуск на Шри-Ланке

Климат здесь специфичный, температура в течение года сильно не меняется и составляет примерно +30 градусов. До таких же значений прогревается и вода в океане, купание в котором приносит массу удовольствия. Туристы отмечают, что, несмотря на достаточно высокую температуру воздуха жара особо не чувствуется.

Зачем ехать на Шри-Ланку и в какое время года это лучше делать?

Путешественники выбирают Шри-Ланку в первую очередь с целью пляжного отдыха. Но на острове имеются и другие развлечения, включающие в себя:

посещение чайных плантаций;

знакомство с экзотическими животными;

экскурсии к буддийским храмам.

Отдых на Шри-Ланке можно планировать на любое время года за исключением разве что октября – это месяц на острове дождливый.

С апреля по июль лучше отдыхать в северо-восточной части курорта, выбрав для этого Тринкомали, Нилавели, Калкуду или Паскуду.

Сухой сезон в центре островного государства приходится на август и сентябрь. Популярностью пользуется маршрут Элла-Нувара-Элия-Канди. Для любителей путешествий на поезде это лучший выбор. В Элле находится популярный двеятиарочный мост, туристам предоставляется возможность покорения Малого пика Адама. В Нувара-Элии расположены чайные плантации, горы. Главной достопримечательностью Канди считают храм Зуба Будды. Кроме этого рекомендуется побывать в Сигирии, покорить Львиную скалу.

Туристический сезон в юго-западной части острова длится с ноября по март. Там насчитывается большое количество курортов. Один из них Галле представляет собой бывшую голландскую колонию. Тут можно побывать в голландском форте, входящем в перечень всемирного наследия Юнеско. Туристы в Мириссе занимаются серфингом, любуются синими китами. В Коггале находится знаменитая черепаховая ферма.

Что касается неофициальной столицы Шри-Ланки Коломбо, то с развлечениями здесь скромно, пляжи отсутствуют, сюда приезжают в основном с целью продления визы.

Какие документы понадобятся для путешествия на Шри-Ланку и как добраться до курорта

Для посещения Шри-Ланки необходима виза. У россиян есть возможность ее получения онлайн. Стоит услуга около 35 долларов.

Для получения электронной визы заполняется анкета на английском языке. В нее заносятся паспортные данные. Ошибаться при заполнении анкеты нельзя, иначе в аэропорту по прибытии могут развернуть, придется повторно оплачивать визу. Если в путешествие отправляется два и более человек, стоит подать запрос на групповую туристическую визу.

На территории Шри-Ланки имеется несколько аэропортов. Большинство туристов прилетает в Коломбо, выбирая рейс «Аэрофлота». Полет длится примерно 8,5 часов. Стоимость билетов варьируется от 35 до 64 тысяч. Большинство рейсов предполагает пересадки.

Какие есть варианты проживания

Подавляющая часть туристов, планирующих отдых на Шри-Ланке, выбирает вариант с проживанием в отеле. Бронировать его нужно заранее. Некоторые оплачивают номер в гостинице на первые пару дней отпуска, после чего ищут жилье уже на месте, чтобы сэкономить, но это довольно рискованно. Неделя проживания в двухместном номере обойдется примерно в 25-30 тыс. руб. Точную стоимость сказать сложно, она зависит от класса отеля. Завтраки обычно включены в счет, но этот момент рекомендуется прояснить заранее. Практически во всех номерах имеется кондиционер, холодильник.

При желании можно снять домик в джунглях, чтобы оценить все прелести соседства с природой.

Транспорт, деньги и другие важные нюансы

Национальная валюта островного государства шриланкийская рупия. В РФ ее приобрести вряд ли получится, поэтому разумнее всего брать с собой доллары либо евро, чтобы потом поменять их на месте. Обмен валюты можно сделать в аэропорту сразу после прилета, в банках или небольших магазинах.

С картой по Шри-Ланке путешествовать не очень удобно, так как ее мало где принимают.

Важно также учесть, что движение на острове очень интенсивное. Из транспорта ходят автобусы, поезда, тук-туки.

Ту-туками называются трехколесные машины без дверей. Поездки на них обходятся недорого, 15 минут дороги стоят около 150 руб. Цену рекомендуется обговаривать перед выездом, допустимо торговаться.

Многих туристов, планирующих путешествие на Шри-Ланку, также волнует тема, связанная с питанием. Местные жители едят преимущественно рис и карри. Последнее блюдо подается с разнообразными добавками – это могут быть морепродукты, овощи, фрукты, бобы или курятина.

Завтракают на острове в основном хопперсом с яйцом. Речь идет о тонком блинчике, который готовят особым способом. Его сворачивают в трубочку с отварным очищенным яйцом и съедают. Еще одно интересное блюдо питту представляет собой рисовый цилиндр с кокосом. Сочетание довольно необычное.

Но лучшая еда на Шри-Ланке – это фрукты, они тут дешевые, вкусные и сочные. Здесь можно отведать манго, бананы, папайю и даже слоновое яблоко. А еще на Шри-Ланке растут мини-ананасы.

Самые популярные достопримечательности

На теме шриланкийских достопримечательностей стоит остановиться подробнее. Многие туристы едут на остров не только ради пляжного отдыха, но и с целью экскурсий.

Начнем со слоновьего питомника Пиннавела, который работает каждый день. На его территории можно покормить слонят и понаблюдать за купанием взрослых животных. Они сначала окунаются в реку Маха Ойя и затем шествуют строем по городским улицам. На многих животных надеты цепи.

Купающиеся слоны – зрелище потрясающее. Эти величественные животные заканчивают водную процедуру и начинают осыпать себя песком, чтобы уберечься от докучливых насекомых.

Еще одна интересная местная достопримечательность – водопад Диялума. На острове он второй по величине и имеет высоту около 220 метров. К его вершине можно подняться в сопровождении проводника. Самостоятельно преодолевать такой путь не желательно, можно заблудиться. Поблизости от водопада стоит несколько тук-туков, владельцы которых предлагают свои услуги в качестве проводников.

Вид сверху открывается удивительный, главное не подходит к краю, так как ограждения отсутствуют.

В список достопримечательностей, рекомендуемых к посещению на Шри-Ланке можно включить Форт Галле, который работает круглосуточно, вход в него свободный. Он отличается от всего остального острова. Форт Галле можно сравнить с европейским городком. На его территории находятся старинные строения, уютные рестораны, магазины. Прогуливаться тут можно часами. Если обойти форм по периметру, можно увидеть символ Галле, коим является маяк. После этого стоит совершить прогулку по узким улочкам.

Туристов, задержавшихся тут до вечера, ожидает бонус в виде роскошного шриланкийского заката.

У многих путешественников Шри-Ланка ассоциируется с буддийскими храмами. Они находятся в разных частях острова и их достаточно. Буддизм проповедует большинство местных жителей. Хотя среди них также встречаются христиане, приверженцы ислама, но не в таком большом количестве.

Для посещения местных храмов нужно быть в закрытой одежде. Обувь на входе обязательно снимают.

Самым красивым считают храм Зуба Будды, его называют главной святыней острова. Именно здесь хранится зуб Будды. Легенда гласит, что он был выхвачен из огня во время кремации. Сначала зуб был доставлен в Индию, а затем переправлен на Шри-Ланку. В храм приезжают паломники из разных стран мира, чтобы увидеть реликвию. Примечательно, что при входе на его территорию платок на бедра повязывают даже мужчинам.

Перечисляя многочисленные достопримечательности Шри-Ланки невозможно не упомянуть о национальном парке Яла. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться экзотическими животными, обитающими в естественной среде. Туристам особенно нравится сафари. Зверей по дороге встречается не так много, чего нельзя сказать про птиц. Издалека можно посмотреть на крокодилов. Удача увидеть леопардов выпадает не каждому, ведь эти животные скрытные и ведут преимущественно ночной образ жизни.

Полезные советы путешественникам

Перед поездкой на Шри-Ланку рекомендуется сделать прививку от гепатита А, которая действует в течение пяти лет. Повторная вакцинация спустя 6 месяцев дает пожизненный иммунитет к этому заболеванию.

С собой на остров необходимо взять репелленты, обязательно закрывать в номере двери и окна на ночь, пользоваться специальной сеткой на кровати, чтобы защититься от насекомых, которых тут много.

Всегда нужно помнить о безопасности во время передвижения по улицам: крепко держать рюкзак или сумку, не брать с собой большое количество наличных денег. В темное время суток ходить только по оживленным и хорошо освещенным магистралям.

Во время отдыха на пляже кто-то должен присматривать за вещами, пока владелец купается в океане.

Что касается сувениров, которые можно привести из поездки, то вариантов более чем достаточно. Это в первую очередь знаменитый цейлонский чай. Желающие могут совершить экскурсию на чайную фабрику, где проводится дегустация и предоставляется возможность приобретения местной продукции.

Популярностью также пользуется аюрведическая косметика для ухода за телом и волосами (мыло, крема), сувениры из дерева, например, слон с поднятым хоботом.

Интересно провести время можно в «Саду специй», там также проводятся экскурсии, где рассказывают об особенностях произрастания кардамона, сандалового дерева, какао. Товары местного производства здесь продаются недорого.

Путешествие на Шри-Ланку – это отличная возможность сменить обстановку, набраться положительных эмоций и ярких впечатлений.