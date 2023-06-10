Массовая драка на остановке произошла в Новосибирске

9 июня, в районе «Золотой Нивы» на улице Кошурникова в Новосибирске произошла массовая драка около остановки общественного транспорта «Улица Стофато». Об этом сообщает НГС.

В драке принимали участие не менее восьми человек. Что стало причиной конфликта не ясно.

Напомним, что 4 июня на пляже у Юго-Западного котлована в одноимённом жилмассиве произошла массовая драка. В драке участвовало не менее 10 человек, ещё пара десятков стали невольными зрителями. Со слов очевидцев драка произошла из-за того, что один человек решил познакомится с девушкой. Через некоторое время на место драки приехали сотрудники Росгвардии.

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