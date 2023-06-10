Массовая драка на остановке произошла в Новосибирске

9 июня, в районе «Золотой Нивы» на улице Кошурникова в Новосибирске произошла массовая драка около остановки общественного транспорта «Улица Стофато». Об этом сообщает НГС.
В драке принимали участие не менее восьми человек. Что стало причиной конфликта не ясно.
Напомним, что 4 июня на пляже у Юго-Западного котлована в одноимённом жилмассиве произошла массовая драка. В драке участвовало не менее 10 человек, ещё пара десятков стали невольными зрителями. Со слов очевидцев драка произошла из-за того, что один человек решил познакомится с девушкой. Через некоторое время на место драки приехали сотрудники Росгвардии.
Ранее редакция сообщала о том, что жители Хилокской пожаловались Локтю и Травникову.
Фото: pixabay.com — ToNic-Pics
Рубрики :
Регионы:
Теги :