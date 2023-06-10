Популярные сервисы погоды прогнозируют дожди в конце месяца в Новосибирске

Популярные погодные сервисы составили прогноз погоды на июнь 2023 года в Новосибирске. Сервисы считают, что в течение месяца прогнозируются дожди и облачность, максимальная температура составит +30 градусов.

По данным сайта «Яндекс.Погода», в среднем в июне будет от +22 до +23 градуса. А самыми холодными днями будут 10 и 14 июня, когда температура опустится до +17 — +18 градусов. Gismeteo и «Яндекс.Погода» считают, что в конце июня дожди будут идти почти неделю.

Напомним, что сегодня в Новосибирске наступило резкое похолодание после недельной аномальной жары, с дождем и холодным ветром. 10 и 11 июня ночью ожидается от +12 до +14 градусов. Дневная температура не превысит +25 градусов.

Однако, уже 12 июня столбик термометра вновь приблизится к отметке +30. Об этом сообщает Западно-Сибирское УГМС. В понедельник, в День России, в город вернется жара: температура поднимется до +29 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Минсельхозе пока не готовы давать прогнозы на урожай.