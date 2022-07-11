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Как проходит катание на сапах в Москве?

  • 11/07/2022, 14:37
Катание на сапах в Москве – просто отличная идея разнообразить отдых в летний период, отвлечься от дымного, душного города.

Есть возможность арендовать такие доски и отправиться на замечательную прогулку, которая запомнится надолго еще и потому, что можно фотографироваться на фоне живописных берегов, заката и рассвета. Прекрасная природа, чистая вода и свежий воздух порадуют всех, кто ценит активный, но необременительный отдых, возможность отдохнуть от повседневной суеты и дел, стать ближе к природе хотя на какое-то время.

Сап представляет собой большую трехметровую доску, которая надувается под высоким давлением. Плывут на сапе, используя весло. Даже если не получится стоять (некоторые даже не пытаются, потому что бояться или не получается), грести можно и сидя. Это будет неспешная прогулка и любование окрестностями. Каждый участник прогулки вне зависимости от того, как он плавает, получает спасательный жилет. Кроме того, перед началом прогулки все проходят обязательный и подробный инструктаж, учатся держаться на доске, держать весло. Инструктор рассказывает, как вести себя, если случайно упали с доски. Необходимо помнить, что катание на сапах в Москвеa происходит вдоль берега, поэтому, если так получилось, что упали с доски, и не получается взобраться обратно в воде, можно подтащить доску к берегу, и взобраться на нее уже с берега. Даже если до недавнего времени вы не знали, что существует катание на сапах в Москве, не стоит волноваться. Новичок учится держать весло в течение 15-20 минут. За это время можно научиться уверенно управлять доской. Собственно, обычно прогулка длится около 2 часов, и 2,5, если ехать специально любоваться рассветом или закатом: на это понадобится дополнительное время. Можно прогуливаться даже с животными, главное, чтобы у них были подстрижены когти, и они умели плавать. А еще масса тела домашних любимцев не может превышать 12 килограмм. Дети, начиная с 12 лет, могут кататься на доске сами, но до достижения совершеннолетия понадобится разрешение от одного из родителей. Есть, где переодеться, оставить вещи, потом после прогулки принять душ. Чтобы катание на сапах в Москве прошло хорошо, стоит взять с собой крем от загара, воду для питья, средство от комаров, потому что в бору, где проходят прогулки, таких насекомых достаточно. Берите с собой друзей и дарите себе и друг другу незабываемые впечатления.

Фото с сайта PandaSup

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