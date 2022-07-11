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Эксперты не ожидают массового выхода на рынок труда сотрудников иностранных компаний

  • 11/07/2022, 13:46
Автор:
новости Новосибирска
Но по ряду регионов России эти решения могут ударить достаточно сильно.

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию, которая формируется на рынке труда России в связи с уходом, приостановкой деятельности иностранных компаний. Об этом шла речь на вебинаре hh.ru «Сверхновый рынок труда: аналитика данных и прогнозы».

Как отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина, около 5 тысяч иностранных компаний работают на российском рынке напрямую. Около 30 тысяч поставляют на наш рынок продукцию, причем более 90% из них — из стран, которые сейчас относятся к недружественным. Напрямую заняты в иностранном бизнесе около 2 млн россиян, что составляет 2,5% от рынка труда РФ. В 30 тысячах компаний суммарно работают еще от 4 до 6 млн, то есть около 10% российского рынка труда связано с иностранцами.

новости Новосибирска

Более 180 иностранных компаний приостановили деятельность и поставки в Россию

Больше всего ушедших в сфере производства продуктов питания, автомобилестроении, деловых и IT-услугах.

— Сейчас мы видим основу для зарождения дисбаланса, похожего на тот, с которым мы выходили в 2021 год: динамика вакансий растет. Очень много хайпа от СМИ, что «все ушли». Это не так. По нашим оценкам, в компаниях, которые приостановили свою деятельность или ушли из России, работают около 350 тысяч человек. Особенно тяжелая ситуация в автопроме, высокотехнологичных и сборочных производствах, — комментирует Наталья Данина. — Но явного и резкого всплеска безработицы из-за решений иностранных компаний мы не ожидаем. Многомиллионный рынок труда РФ поглотит высвободившиеся кадры. Да, уходы будут яркими, знаковыми за счет известности брендов, но в штуках людей это будет не так много.

Однако некоторым регионам, где была высокая концентрация иностранных активов, будет сложно. В частности, эксперт назвала Калугу, Самарскую область, Калининград, Ленинградскую область, где сосредоточены мощные кластеры автомобилестроения.

При этом Данина констатировала, что иностранцы далеко не всегда действительно уходят с рынка, несмотря на декларации.

— Наиболее жесткие решения — уход — приняли около 100 компаний. Практически весь автопром. Причины для этого не только политические, но и экономические, так как в нынешних условиях они не могут наладить цикл производства, — поясняет эксперт. — Основная масса компаний, которые ограничивают свою деятельность в России, уходит через механизм продажи доли в бизнесе локальному менеджменту или инвесторам. При этом текущие команды в компаниях сохраняются. Мы встречались с коллегами из таких компаний, они подтверждают планы по сохранению коллектива и набору новых сотрудников. Это тоже подтверждает нашу гипотезу, что массового выхода сотрудников иностранных компаний на рынок не случится.

Как пояснили в пресс-службе hh.ru в ответ на запрос редакции Infopro54, в базе платформы по рекрутингу в Новосибирской области сегодня насчитывается 164 соискателя, у которых IKEA указана как одно из мест работы за последний год, из них у 35 в резюме отмечен статус «в активном поиске», а у 38 — статус «рассматривает предложения», у остальных статус не указан.

— Это люди разных специальностей: есть и продавцы-консультанты, и администраторы, водители, менеджеры и кладовщики. Важно понимать, что это могут быть соискатели, которые уволились вчера или даже несколько месяцев назад по самым разным причинам, не только связанными с последними событиями. Но есть среди них и те, кто начал искать новую работу из-за ухода компании с российского рынка, — поясняет руководитель пресс-службы Head Hunter Сибирь Лилия Эсауленко.

Кроме того, за последние 3 месяца были размещены или обновлены 102 резюме соискателей, где значился опыт работы в Coca-Cola (58 из них отметили в резюме, что находятся в поиске работы), 29  соискателей с опытом работы в Heineken (12 из них отметили в резюме, что находятся в поиске работы), 23 соискателя с опытом работы в Henkel (10 из них отметили в резюме, что находятся в поиске работы).

Для понимания объема: в июне в Новосибирской области были активны 97 123 резюме.

новости Новосибирска

В Новосибирске «голодный» рынок труда

Стоит отметить, что власти региона тоже не сильно переживают  из-за возможного закрытия иностранных компаний.

— Судя по количеству вакансий, мы видим, что рынок труда в регионе голодный — и он активно поглощает высвободившийся персонал. Кто-то уходит к конкурентам, кто-то на сезонные работы, кто-то встает на биржу, — сообщал на пресс-конференции на минувшей неделе замминистра труда и соцразвития Новосибирской области Владимир Машанов.

Напомним, 15 июня компания IKEA  заявила, что продаст заводы в России и сократит часть сотрудников. 17 июня Coca-Cola HBC объявила о прекращении производства и продаж напитков под брендами Coca-Cola Company в России. На видеосовещании у заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина в июне замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов сообщал, что правительство области прорабатывает вопрос об использовании активов IKEA и Coca-Cola.

На минувших выходных в федеральных СМИ появилась информация о том, что работники IKEA отказываются увольняться. Как говорится в телеграм-канале известного блогера и аналитика Константина Семина, IKEA уговаривает сотрудников увольняться из магазинов и с фабрик за 7-8 окладов. Те ответили флешмобом «Мы остаемся!» и требованием коллективных переговоров.

— Профсоюз работников лесных отраслей и профсоюз «Торговое единство» посчитали, что возможность повлиять на ситуацию есть — надо выйти на коллективные переговоры и спасти рабочие места, — пишет Семин. — Всего до оптимизации в российской IKEA работали 15 000 сотрудников, из которых 3000 — на фабриках. Собрать нужно 50% + 1 голос. Тогда шведская компания не сможет отказаться от коллективных переговоров. В случае успеха есть вероятность найти нового владельца для бизнеса в России.

 

Ранее редакция сообщала, что с российского рынка планируют уходить Carlsberg Group и Heineken. Крупные предприятия  компаний также расположены в Новосибирской области.

Фото редакции

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : санкции бизнес безработица


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