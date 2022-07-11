В Новосибирске прошли массовые аресты автомобилей и недвижимости

На прошедшей неделе в Новосибирской области судебные приставы в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий за три дня наложили арест на 157 автомобилей и 109 объектов недвижимости, принадлежащих должникам. Основной целью профилактических мероприятий явилось принудительное исполнение судебных решений, постановлений по делам об административных правонарушениях, а также привлечение граждан к ответственности и мотивация оплатить имеющуюся задолженность, сообщила пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

В случае не оплаты полной задолженности, собственность должника подлежит оценке в специализированной организации, а далее ее будут выставлять на торги. Вырученные с продажи деньги пойдут в счет погашения задолженности.

— Как показывает практика, после проведения таких профилактических мероприятий, граждане активнее начинают оплачивать долги по исполнительным документам. Уже треть должников, арестованного в эти дни имущества оплатили задолженность в полном объеме. Таким гражданам сотрудники органов принудительного исполнения сняли наложенные ранее ограничения и запреты, — пояснили в управлении.

В июне на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента и.о. исполнительного директора Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области Дмитрий Кулешов сообщал, что после того, как с 1 января 2022 года минимальный взнос на капремонт в регионе был увеличен на 25%, это оказало существенно влияние на рост новой задолженности.

Ранее редакция сообщала, что приставы пришли за налоговой задолженностью к хозяйке детских аттракционов.