Как проявляет себя хронический периодонтит и как его лечат?

Довольно часто к развитию данной патологии приводит запущенная форма пульпита, которая, в свою очередь, становится следствием глубокого кариеса. Острый и хронический периодонтит отличаются по своей симптоматике и подходу к лечению, и далее в этой статье мы подробнее поговорим о втором варианте развития патологии.

Что такое периодонтит?

Развитие заболевания сопровождается воспалением периодонта – это ткань в пространстве между зубным корнем и альвеолярной пластиной. В результате под ударом оказывается как раз та самая часть, которая отвечает за надежную фиксацию зуба в лунке и распределение жевательной нагрузки. На фоне развития периодонтита в этой ткани формируется патологическая полость, которая постепенно заполняется воспалительным экссудатом и гноем. Если игнорировать симптомы и не начать вовремя лечение, это приведет к подвижности причинного элемента и его скорому выпадению.

Соединительная ткань периодонта представляет собой скопление коллагеновых волокон, прочных и одновременно эластичных. Воспалительный процесс приводит к разрушению целостности и структуры этих компонентов, из-за чего возникает множество сопутствующих осложнений. Это и гнойные процессы, и образование кист с гранулемами, и стремительное разрушение костной ткани.

Принципы лечения заболевания в хронической стадии

Периодонтит требует длительного и основательного лечения, в ходе которого пациенту придется не один раз посетить стоматолога. Необходимо купировать патологический процесс и устранить очаг воспаления. На время лечения пациент должен усилить гигиену, а также строго следовать всем предписаниям врача и принимать все назначенные им медикаменты.

Когда заболевание становится следствием запущенного кариеса и пульпита, чаще всего пригодится удалять нерв – проводить депульпацию витальным или девитальным способом. После извлечения нервно-сосудистого пучка из зуба врач тщательно прочистит и обработает каналы, разместит в них лекарственное средство для устранения воспаления. Сверху зуб закроют временной пломбой. Если же имеют место интенсивные гнойные процессы, зуб могут оставить открытым.

В тяжелых случаях обычно приходится рассекать десну и фиксировать дренажную систему, иссекать образовавшуюся полость хирургическим путем и иногда проводить резекцию пораженной верхушки корня.

Лечение хронической формы периодонтита зависит от формы патологии. Если диагностирован фиброзный тип заболевания, врач прочистит каналы, запломбирует их и поставит постоянную пломбу. Дополнительно могут быть назначены физиотерапевтические процедуры, в том числе электрофорез, УВЧ, лазерная и магнитотерапия, парафиновые аппликации.

Гранулирующая и гранулематозная формы, как правило, требуют более длительного лечения, которое может растянуться на несколько месяцев и даже на полгода. После проведения всех диагностических мероприятий и рентген-обследования врач удалит пораженные ткани и нерв. После этого он расширит каналы, прочистит их, обработает антисептиком и произведет закладку лекарства. Поверх будет зафиксирована временная пломба, а пациенту – назначены антибиотики. Постоянное пломбирование в этом случае может быть проведено только после полного устранения признаков воспаления.

Источник: сайт dentconsult.ru

Фото с сайта pixabay.com