Преимущества и недостатки душевых кабин закрытого типа. Лучшие производители

Их покупают за их многофункциональность. Помимо основного назначения такую сантехнику часто используют в качестве турецкой бани, гидромассажного бокса и т.д.
Выбор хорошей душевой кабины не прост, но если довериться профессионалам, риски минимизируются. Проверенными производителями можно считать бренды Ravak, Koller Pool и Am.Pm. На сайте “Все цены”, мы отобрали по одной модели каждого из производителей чтобы сравнить их характеристики.
Это пример сочетания высокого качества и разумной цены. Внешний вид сантехники — это современный дизайн, практичность и тщательная работа над каждой деталью. Механизм SilentRun, расположенный внизу Blix, гарантирует тихую и бесперебойную работы раздвижной системы на долгие годы. Створки отклоняются и полностью вынимаются для простой чистки. Конструкция изделия состоит из 2 ровных неподвижных частей и 2 изогнутых, в виде створок. Ее можно установить на поддон Ravak или непосредственно на пол.
Шторки для кабины, угловые, двустенные
2 раздвижные дверцы
Форма кабины полукруглая
Прозрачные стеклянные стенки, толщиной 6 мм
Размеры: 90x90x190 см
Средняя цена — 16 584 грн.
Данная модель душевой кабины отличается надежностью, современным дизайном и безопасностью. Универсальный внешний вид позволит гармонично вписаться в любой интерьер. NC 90 предназначена для установки в угол. Душевые кабины закрытого типа https://vse.ua/ct/4054/?ff=4546 могут иметь разную форму, эта модель квадратная. Ее конструкция состоит из двух частей. Одна подвижная, вторая нет. Высококачественные материалы гарантирую длительный срок эксплуатации.
Шторки для кабины, угловые, двустенные
2 раздвижные дверцы
Форма кабины квадратная
Матовые стеклянные стенки, толщиной 6 мм
Размеры: 90x90x185 см
Средняя цена — 9 166 грн.
Эта душевая кабина залог чистоты и комфорта в вашей ванной комнате. Дизайн и конструкция модели созданы для усовершенствования внешнего вида ванной и удобства пользования покупателей. Высококачественное покрытие и плавная система открытия створок — фирменные преимущества Am.Pm. Это значительно упрощает поддержание гигиенической чистоты элемента. Использование высококачественных материалов отразилось на прочности душевых кабин. Также Bliss Twin Slide 120 имеет расширенное внутреннее пространство в сочетании с увеличенным входом и высотой профиля. Это продуманное эргономичное решение для людей с высоким ростом.
Шторки для кабины: угловые, двустенные
2 раздвижные дверцы
Форма кабины: полукруглая, ассиметричная
Матовые стеклянные стенки, толщиной 6 мм
Размеры: 118x78x190 см
Вес: 59 кг
Средняя цена — 13 286 грн.
В целом характеристики каждой душевой кабины примерно одинаковые. Отличиями являются размеры, тип стекла, а также форма. Все эти особенности производитель может выбрать с учетом собственных пожеланий. Так как Ravakи Am.Pm предлагают кабины одинаковой формы можно сделать вывод, что более выгодным решением станет покупка Bliss Twin Slide 120.
Фото с сайта «Все цены»
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