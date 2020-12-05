Преимущества и недостатки душевых кабин закрытого типа. Лучшие производители

Их покупают за их многофункциональность. Помимо основного назначения такую сантехнику часто используют в качестве турецкой бани, гидромассажного бокса и т.д.

Выбор хорошей душевой кабины не прост, но если довериться профессионалам, риски минимизируются. Проверенными производителями можно считать бренды Ravak, Koller Pool и Am.Pm. На сайте “Все цены”, мы отобрали по одной модели каждого из производителей чтобы сравнить их характеристики.

Ravak Blix BLCP4-90 Bright alu Transparent

Это пример сочетания высокого качества и разумной цены. Внешний вид сантехники — это современный дизайн, практичность и тщательная работа над каждой деталью. Механизм SilentRun, расположенный внизу Blix, гарантирует тихую и бесперебойную работы раздвижной системы на долгие годы. Створки отклоняются и полностью вынимаются для простой чистки. Конструкция изделия состоит из 2 ровных неподвижных частей и 2 изогнутых, в виде створок. Ее можно установить на поддон Ravak или непосредственно на пол.

Шторки для кабины, угловые, двустенные

2 раздвижные дверцы

Форма кабины полукруглая

Прозрачные стеклянные стенки, толщиной 6 мм

Размеры: 90x90x190 см

Средняя цена — 16 584 грн.

Koller Pool NC 90

Данная модель душевой кабины отличается надежностью, современным дизайном и безопасностью. Универсальный внешний вид позволит гармонично вписаться в любой интерьер. NC 90 предназначена для установки в угол. Душевые кабины закрытого типа https://vse.ua/ct/4054/?ff=4546 могут иметь разную форму, эта модель квадратная. Ее конструкция состоит из двух частей. Одна подвижная, вторая нет. Высококачественные материалы гарантирую длительный срок эксплуатации.

Шторки для кабины, угловые, двустенные

2 раздвижные дверцы

Форма кабины квадратная

Матовые стеклянные стенки, толщиной 6 мм

Размеры: 90x90x185 см

Средняя цена — 9 166 грн.

Am.Pm Bliss Twin Slide 120

Эта душевая кабина залог чистоты и комфорта в вашей ванной комнате. Дизайн и конструкция модели созданы для усовершенствования внешнего вида ванной и удобства пользования покупателей. Высококачественное покрытие и плавная система открытия створок — фирменные преимущества Am.Pm. Это значительно упрощает поддержание гигиенической чистоты элемента. Использование высококачественных материалов отразилось на прочности душевых кабин. Также Bliss Twin Slide 120 имеет расширенное внутреннее пространство в сочетании с увеличенным входом и высотой профиля. Это продуманное эргономичное решение для людей с высоким ростом.

Шторки для кабины: угловые, двустенные

2 раздвижные дверцы

Форма кабины: полукруглая, ассиметричная

Матовые стеклянные стенки, толщиной 6 мм

Размеры: 118x78x190 см

Вес: 59 кг

Средняя цена — 13 286 грн.

Выводы

В целом характеристики каждой душевой кабины примерно одинаковые. Отличиями являются размеры, тип стекла, а также форма. Все эти особенности производитель может выбрать с учетом собственных пожеланий. Так как Ravakи Am.Pm предлагают кабины одинаковой формы можно сделать вывод, что более выгодным решением станет покупка Bliss Twin Slide 120.

Фото с сайта «Все цены»