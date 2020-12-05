Власти Кипра открывают границы для россиян

Кипр откроет границы для россиян с 1 марта 2021 года. Об этом сообщается в четверг на сайте правительства республики.

Россия, Украина, Белоруссия, Израиль, Ливан, Египет и некоторые другие страны вошли в так называемый красный список по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Чтобы въехать на территорию Кипра, граждане этих стран должны будут сдать два ПЦР-теста: один за 72 часа до прибытия, а второй — в аэропорту прилета. Стоимость теста на Кипре составит, предположительно, 30-40 евро.

Напомним, из-за пандемии коронавируса с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолётов для техобслуживания, транзитные полёты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полёты, осуществляемые по отдельным решениям кабмина.

С августа Россия возобновила авиаперевозки в ряд стран, среди которых Сербия, Куба и Япония.

14 ноября сообщалось, что Россия увеличит количество рейсов в Казахстан, ОАЭ, на Кубу и Мальдивы. В тот же день стало известно о возобновлении авиасообщения с Эфиопией и Сейшельскими островами.

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