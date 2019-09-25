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Как раскрутить малый бизнес без расходов на рекламу

  • 25/09/2019, 18:25
Вы пытаетесь вести бизнес без рекламной кампании? Это почти то же самое, как подмигивать девушке, когда вы оба находитесь в темноте. Такое сравнение провел один остроумный маркетолог, и он совершенно прав.

Раскрутить бизнес без рекламы практически невозможно, но предприниматели с ограниченными средствами вынуждены урезать эту статью расходов. Стартовый капитал тратится в основном на аренду помещения, оформление документации и закупку первых партий товара, а также часть его необходимо отложить на зарплату персоналу. Где в такой ситуации брать средства на рекламу, непонятно.

Надо искать способ раскрутки бизнеса с нуля с минимальными вложениями. Для этого существуют как оффлайновые, так и онлайновые методы, которым достаточно самых скромных или и вовсе нулевых финансовых затрат.

Регистрируйтесь в выгодных источниках

До повсеместного распространения интернета основным источником полезной информации были справочники, известные под названием «желтые страницы». Там содержались контактные данные различных компаний. Сейчас такие справочники переместились в онлайн, и вот несколько наиболее популярных из них:

  • 2ГИС. Регистрация здесь бесплатна, но платная реклама срабатывает эффективнее и быстрее. Все сведения из справочника привязаны к городским картам.
  • Zoon.ru. Помимо общих сведений о бизнесе, также содержит информацию о прайс-листах и проводимых акциях.
  • Yell.ru. На этом портале отзывов есть все необходимые базовые сведения о работающих компаниях. Регистрация в каталоге бесплатна.

В интернете представлено огромное множество каталогов, но не все из них поддерживаются в рабочем состоянии. Чтобы выяснить, на каких из них стоит размещать информацию о своем бизнесе, проверьте даты последних обновлений на сайте.

Публикации на профильных площадках

Речь идет не о стандартной рекламе, а об имиджевых материалах. Это могут быть интервью с экспертами, кейсы из реальной практики или иная аналогичная информация с высокой полезностью. Вот примеры площадок, публикующих такие материалы:

  • VC;
  • Village;
  • RusBase;
  • TexTerra.

Этот метод не приводит к немедленному росту продаж. Однако таким образом вы формируете лояльность своей аудитории, что является неотъемлемым условием успешного маркетинга.

Партизанский маркетинг

Этот вид маркетинга представляет собой полную противоположность стратегиям оффлайнового продвижения. Его эффективность доказана во всех отраслях бизнеса. Прилагательное «партизанский» подразумевает, что потенциального клиента сначала интригуют, а потом, когда его интерес становится очевидным, непосредственно предлагают приобрести товар.

Рекламу такого формата размещают в местах с повышенной проходимостью: в метро и на вокзалах, в парках, торгово-развлекательных центрах, офисных кластерах. Как вариант, размещать «партизанскую» рекламу можно в местах скопления целевой аудитории. Результат от такого подхода в любом случае будет ощутимым.

Обучающие мероприятия

Такой способ раскрутки популярен в сфере бытовых услуг и в заведениях общепита. На обучающих мероприятиях легко запускается «сарафанное радио», которое способствует реализации продукта прямо на месте. Форматом таких мероприятий может быть:

  • мастер-класс;
  • воркшоп;
  • семинар;
  • тренинг.

Организаторы предоставляют посетителям полезную информацию, а те взамен пиарят товар или услугу среди своих знакомых либо в СМИ. Объявления о подобных событиях можно найти в пабликах в соцсетях или на основных новостных сайтах района, региона или города.

Кросс-маркетинг

Суть этой разновидности маркетинга заключается во взаимном пиаре. Обмен рекламой осуществляется и через личный аккаунт предпринимателя, и через корпоративный паблик. Вместо того, чтобы дожидаться поступления предложений, лучше занять активную позицию и самому первым обратиться к кому-нибудь.

Однако устанавливать партнерство надо не со всеми подряд, а только с ресурсами, чья целевая аудитория совпадает или пересекается с вашей. Например, товары для животных вряд ли уместно рекламировать в паблике, посвященном ремонту мотоциклов. А вот для паблика на темы дома и семьи такая реклама окажется вполне подходящей.

YouTube-каналы

Некоторые почему-то считают YouTube развлечением для подростков, но это вовсе не так. Если канал грамотно организовать и раскручивать, он принесет вам множество благодарных зрителей и респондентов. На сегодняшний день на YouTube доступны сотни успешных корпоративных каналов.

Продвижение канала следует начинать с систематической съемки роликов, посвященных пользе и выгоде той услуги и товара, которые вы намерены донести до аудитории. Попробуйте взглянуть на товар глазами потребителя и понять, какая информация имеет для него первостепенную важность. Акцент надо делать не на обзорном описании объекта, а на том, с какими проблемами он помогает справиться и каким именно образом. Заголовок у каждого ролика должен быть максимально эффектным, автоматически привлекающим внимание публики.

Объявления в газетах и на столбах

Этот дедовский метод при благоприятном стечении обстоятельств все еще приносит плоды. Целевой аудиторией некоторых сегментов бизнеса являются люди, проживающие в сельской глубинке, или пенсионеры, привыкшие жить по старинке. По сравнению с городской молодежью, высокотехнологичным маркетингом такая аудитория не избалована.

Условно говоря, вы продаете дачникам дрова. На территории садоводства и близлежащих автобусных остановках можно расклеить объявления, рассказывающие населению о вашей услуге. Объявления о продаже тонометров лучше клеить возле больниц.

Заключение

Все вышеперечисленные способы продвижения способны при грамотном использовании дать отличные результаты. Запаситесь терпением, стремитесь к цели с максимальной настойчивостью, не упускайте ни единой возможности — и вы обязательно завоюете лояльность целевой аудитории.

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